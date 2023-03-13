Что нужно знать до боев?

Камару Усман и Леон Эдвардс встретятся на UFC 286 в Лондоне в борьбе за пояс чемпиона полусреднего веса. В августе-2022 Эдвардс оформил мощный нокаут и прервал беспроигрышную серию Усмана. Реванш станет главным событием турнира и завершит трилогию.

Да, их первый бой состоялся еще в 2015 году. Тогда Усман дебютировал в UFC после победы на TUF, выиграл единогласным решением судей и установил гегемонию – не проигрывал семь лет подряд и набил рекорд 14-0. До нового боя с Эдвардсом, где он впервые проиграл.

Соглавное событие – бой Рафаэля Физиева и Джастина Гейджи. Шестой и третий номера легкого дивизиона. Физиев идет на серии из шести побед, Гейджи за три последних боя дважды проиграл (Хабибу и Оливейре). Последний раз Гейджи дрался за вакантный пояс в легком весе – итог этого боя может повлиять на чемпионскую гонку.

Бои основного карда :

• 🏆 Камару Усман – Леон Эдвардс

• Рафаэль Физиев – Джастин Гейджи

• Гуннар Нельсон – Брайан Барберена

• Дженнифер Майя – Кейси О’Неилл

• Марвин Веттори – Роман Долидзе

Основной кард стартует в ночь на 19 марта. Начало – 00:00 по московскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию!