7 комментариев

«Воспитание и нация идут по отцу».

Рафаэль Физиев – новая звезда легкого веса UFC. В ночь на 19 марта на турнире в Лондоне он подерется против третьего номера дивизиона Джастина Гейджи.

Физиев – интернациональная смесь: родился в Казахстане, представлял Киргизию, а теперь выходит на бои в папахе и под флагом Азербайджана. Как так получилось?

«Мы сами по себе». Физиев представлял Киргизию (хотя родился в Казахстане), но отказался на фоне религиозного скандала

Физиев родился в казахстанском селе Георгиевка (позднее переименовано в Кордай). Сейчас там проживает 25 тысяч человек: кроме русских, казахов и киргизов, есть азербайджанцы, евреи, корейцы и дунгане. Семья Физиева тоже интернациональная: мать – русская, отец – азербайджанец.

В 12 лет Рафаэль Физиев с семьей переехал в Киргизию, где занялся единоборствами. В Бишкеке он выступал по разным дисциплинам: муай-тай, кикбоксинг, самбо, каратэ, рукопашный бой, тхэквондо.

Физиев вспомнил случай во время финала чемпионата Киргизии: «В общем, выиграл я «республику», потом просто шел в раздевалку – и на меня налетела огромная толпа националистов, которая хотела меня просто избить из-за того, что я победил их чувака.

В следующем году я дрался с тем же человеком в финале – и снова выиграл. Из-за этого они попросили переиграть бой, а чтобы это оформить, нужно заплатить. Они заплатили. Я выиграл все четыре раза, а они [представители соперника] начали кричать: «Верните деньги!» Это так смешно было!»

В 2019 году Физиев дебютировал в UFC, став первым бойцом из Киргизии в промоушене. Все изменилось в 2021-м, когда он заявил, что город Кербела – главный для мусульман после Мекки и Медины.

Физиев – шиит, а подавляющая часть населения Киргизии – сунниты, поэтому города Наджаф и Кербела важны только для представителей шиитского течения. Ситуацию прокомментировал экс-муфтий Максатбек Токтомушев. Он раскритиковал Физиева за публикацию по религиозной теме и сказал, что такие высказывания могут привести к межрелигиозному конфликту.

На фоне травли в соцсетях Физиев перевез семью в Таиланд и отказался выступать под флагом Киргизии. Он заявлял, что теперь «мы сами по себе, никому ничем не обязаны и нам никто ничем не обязан».

Отношения обострились, но спустя пару лет после инцидента Физиев высказался: «Я люблю Кыргызстан. Я всегда и везде говорил, что люблю Кыргызстан. Я люблю этот народ. Он добрый: с открытой душой, очень гостеприимный. То же самое в Казахстане. Да, так вышло, к сожалению – из-за кучки балбесов. Ну... куда уж денешься. Такой у меня характер. Я тоже чуть-чуть газанул. Но я ни о чем не жалею. Все вышло как вышло».

Мать Физиева – русская, которая приняла ислам. Сам он не считает себя русским

Физиев часто слышал вопросы про флаг, поэтому иногда отшучивался, что сейчас представляет Гондурас. Так как он родился и жил в Казахстане до переезда в Бишкек, то мог представлять эту страну.

В 2020 году Шавкат Рахмонов стал первым казахстанцем в UFC, но Физиев считает себя первым уроженцем Казахстана в промоушене – дебютный бой состоялся еще в 2019-м. При этом менеджер Физиева Саят Абдрахманов сказал, что они не будут обсуждать вопрос, будет ли Рафаэль представлять Казахстан.

Мог ли Физиев выступать за Россию? Его мама – русская, у самого Рафаэля казачье прозвище «Атаман» и достаточно большая фан-база в России. Среди одноклубников в Tiger Muay Thai – много российских бойцов, среди которых экс-чемпион UFC Петр Ян.

Физиев так охарактеризовал Яна: «На самом деле Петя – душа компании, у него хорошее чувство юмора. Хорошо умеет посмеяться, пошутить. Петя – такой шутник! Когда на него камеру наводят, он сразу врубает сибиряка. А если будет просто таким, какой он есть, как он на тренировках трещит и прикалывается, – думаю, его медиа взлетят еще сильнее. Он просто довольно часто и остроумно шутит. Думаю, у него будет еще больше фанатов».

Карьера Физиева связана с Россией. Первый профессиональный бой он провел в Мытищах в 2010 году: гонорар в 300 долларов и фотография с Олегом Тактаровым. Дебют Физиева в UFC тоже состоялся в России на UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.

Физиев быстро закрыл обсуждение выступлений под российским флагом и не считает себя русским: «У нас считается, что нация идет по отцу. Воспитание и нация идут по отцу. Отец – глава семьи. Поэтому я был воспитан в азербайджанских традициях. Что по религии, что по традициям у нас все переходит от отца. И мама у меня – мусульманка. Она приняла ислам».

Физиев говорил, что прозвище «Атаман» появилось из детства, когда так его называл отец. Само слово имеет тюркское происхождение: «ата» – «отец»/«дед», личное окончание «ман» – «я».

Теперь Физиев представляет Азербайджан: носит папаху и хочет провести турнир UFC в Баку

Вопрос с флагом решился на UFC Vegas 58 в июле-2022. После победы над Рафаэлем Дос Аньосом Физиев поднял азербайджанский флаг. Так описывал эмоции: «Для меня честь и радость поднять флаг Азербайджана на UFC. Непередаваемые ощущения. Это история. Это моя кровь. Я принял решение, но до какого-то времени не раскрывал его, чтобы сохранить фактор сюрприза».

После боя Физиев отметил важность первого выступления под азербайджанским флагом: «Да здравствует Азербайджан!» Отсылки к азербайджанской культуре – папаха, с которой он появляется перед боями.

«Если ты кому-то делаешь плохо, то не говоришь «прости». Вместо этого ты снимаешь папаху и кладешь ее на землю перед этим человеком. Именно таким образом нужно просить прощения. А если кто-то оскорбит тебя и затем отберет папаху, то значит война. Потому что папаха – символ чести», – объяснял Физиев.

После победы над Дос Аньосом Физиев провел пресс-конференцию в Баку. Он уточнил, что пока будет говорить на русском языке, но пообещал, что скоро заговорит на азербайджанском. По его словам, в будущем он хочет переехать в Баку и провести ивент UFC в Азербайджане.

Главные впечатления – от Баку: «Это город с богатой историей, он выделяется всем. Непередаваемая атмосфера. Ну, а что касается местной кухни... Кажется, за четыре дня пребывания здесь я съел уже пять баранов».

Фото: instagram.com/rafael_ataman_fiziev; Gettyimages.ru/Alex Bierens de Haan