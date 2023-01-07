В Бразилии – протесты из-за выборов: экс-президент прячется у бойцов MMA, которые поддерживают госпереворот

«Либо свободная страна, либо мы погибнем за Бразилию».

После выборов президента Бразилию накрыл политический кризис. Сторонники экс-президента Жаира Болсонару протестуют и считают итоги сфальсифицированными: Болсонару проиграл во втором туре другому экс-президенту – Луису Инасиу да Силву, который набрал 50,9% голосов и меньше чем на два процента обогнал соперника.

Протесты начались еще осенью. 8 января тысячи сторонников Болсонару взяли штурмом здания верховного суда и конгресса и президентский дворец. В беспорядках участвовало около пяти тысяч человек. Для их разгона правоохранители применяли гранаты со слезоточивым газом и дымовые шашки. Сейчас ситуация под контролем, но остается напряженной.

Бойцы ММА из Бразилии активно участвуют в политике – многие поддерживают Болсонару. Чемпион UFC Дейвисон Фигейредо опубликовал в вотсапе призывы к вооруженному перевороту, а экс-чемпион UFC Жозе Альдо принял беглого президента у себя на вилле – 30 декабря Болсонару уехал из Бразилии в США.

Болсонару называют бразильским Трампом и сравнивают с Гитлером: он поддерживает диктатуру и пытки

И у Болсонару, и у да Силвы сомнительная репутация: Жаир Болсонару – правый политик, которого называют тропическим Трампом; да Силва – левый социалист, который руководил Бразилией с 2003 по 2010 год и стал первым президентом от рабочего класса. Позже да Силва на 12 лет попал в тюрьму за коррупцию, но суд быстро пересмотрел дело и оправдал его.

Противники сравнивают Болсонару с Гитлером и Муссолини. Он против легализации абортов, марихуаны и однополых браков, не верит в глобальное потепление и отрицает полезность расовых квот при приеме на учебу или работу.

Вот лишь часть резких высказываний Болсонару:

• Так в 2015 году он говорил о беженцах: «Эти отбросы со всего света стали появляться и в Бразилии! Будто бы у нас не было других проблем»;

• 2013 год – тема гомосексуализма: «Мы, бразильцы, не любим гомосексуалистов»;

• За 10 лет до этого было жестче: «Если я увижу двух мужиков, целующихся на улице, то хорошенько им врежу».

• Сексистские цитаты: «У меня пятеро детей. Четверо из них – мужчины. Потом я подкачал, и родилась девочка».

Болсонару не скрывал, что поддерживает диктатуру и пытки. Большинство его сторонников консервативно и просит бразильскую армию захватить власть. Так же считает чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо. Он не высказывался публично, но выкладывал политические картинки в вотсапе.

Еще до объявления результатов выборов в мессенджерах говорили, что они будут сфальсифицированы против Болсонару. Протест разогревался через соцсети и сформировал повестку. Так было и раньше: на предыдущих выборах соперник Болсонару Фернанду Аддада обвинялся в изнасиловании 11-летней девочки.

Болсонару поддерживают многие публичные персоны и спортсмены, включая футболиста Неймара. На его стороне и бойцы ММА: Рафаэль дос Аньос, Крис Сайборг и Витор Белфорт. Кажется, Фигейредо – самый активный союзник: в 2020-м он фотографировался с Болсонару, когда тот посещал штат Пара, где живет спортсмен.

«Либо у нас останется свободная страна, либо мы погибнем за Бразилию». Призывы к госперевороту и укрытие в особняке – так бойцы помогают экс-президенту

Когда сторонники Болсонару вторглись в здание конгресса в Бразилиа, Фигейредо поделился серией фотографий в вотсапе. Многие из них сопровождались лозунгами протестующих. Среди них – прямой призыв: «Вторгнуться в Бразилиа. Либо у нас останется свободная страна, либо мы погибнем за Бразилию».

На другой фотографии Фигейредо в вотсапе изображен лист бумаги с надписью: «Нужно разбить лагерь внутри конгресса, Планалто [президентская резиденция] и STF [верховный суд Бразилии]». В длинном сообщении с фотографией Болсонару, которому салютуют военные, говорится:

«У генералов есть два варианта и один выбор. Первый: присоединиться к врагам нашей страны, предать нацию и уничтожить наследие наших вооруженных сил. Стать трусами, недостойными формы, которую они носят, и действовать как ополчение на службе у вора.

Второй: чтить свою форму, защищать страну и внять призыву народа, поддержать президента Болсонару в борьбе за демократию и свободу. Чтобы избавить страну от коммунистического переворота и стать бразильскими героями».

После отъезда в США Болсонару живет на вилле экс-чемпиона UFC в полулегком дивизионе Жозе Альдо в Орландо – эту информацию подтверждал The New York Times. По данным Encore Resort, загородный дом бразильского бойца сдается в аренду за 519 долларов за ночь (37 тысяч рублей). Особняк с восемью спальнями и пятью ванными находится рядом с парком развлечений «Диснейуорлд».

При этом семья Альдо могла незаконно получать государственные выплаты в Бразилии. Издание Extra писало, что Альдо и его жена Вивиан Перейра Оливейра получили от правительства Бразилии деньги на борьбу с пандемией. В частности, имя Оливейры оказалось на сайте государственного финансирования в списке получивших выплату от правительства.

Выплаты полагались беднейшим семьям Бразилии в разгар пандемии COVID-19. Но Оливейра не была зарегистрирована в бразильской платформе социальных программ, поэтому не имела права получать эти деньги. Она ответила: «Только потому, что мы поселили Болсонару в нашем доме, леваки теперь подглядывают за нашей жизнью. Я никогда не получала экстренную помощь и не регистрировалась для ее получения».

Фото: Gettyimages.ru/Katelyn Mulcahy / Stringer, Joe Raedle, Heuler Andrey / Stringer, Pedro Vilela / Stringer, Ricardo Moreira / Stringer, Andressa Anholete / Stringer, Alex Goodlett / Stringer; instagram.com/daico_deusdaguerra