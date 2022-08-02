Денис Лебедев выходил на бои в форме ВДВ, хотя сам не служил. А берет подарил даже Майку Тайсону – завещав тому искупаться в фонтане

Десантники были возмущены таким поступком.

Денис Лебедев в 2019-м официально ушел из профессионального бокса. После себя он оставил внушительный рекорд: 35 боев – и всего три поражения: от Марко Хука, Мурата Гассиева и Табисо Мчуну.

Но многие помнят Лебедева не за громкие победы, а за яркий образ. Лебедев выходил на бои в форме и берете десантника. Рядовой зритель был уверен, что Денис служил в ВДВ и прославлял войска на мировой арене. Голубой берет Лебедев подарил даже Майку Тайсону – и заявил, что теперь американец тоже может купаться в фонтанах.

Однако не секрет, что Лебедев никогда не служил в ВДВ. И вообще не проходил классическую службу в армии – весь срок Денис провел в спортроте ЦСКА. При этом Лебедев утверждает, что не пытался никого обмануть, а десантник живет у него в сердце.

Лебедев не служил в ВДВ: рано начал боксерскую карьеру, но бросил ринг и работал телохранителем. Спустя пару лет вернулся – тогда и стал десантником

После окончания школы Лебедев по совету отца и тренера по боксу пошел в армию. Но вместо обычной службы его ждала спортрота ЦСКА, тренировки и привычная жизнь спортсмена. Лебедев вспоминал, что именно там сильно вырос как боксер, но с реальной службой не соприкоснулся.

В 21 год Лебедев начал профессиональную карьеру и за три года набил рекорд 13-0. Однако после завоевания титула чемпиона России внезапно ушел из профессионального бокса. На тот момент Денису было всего 25 лет – но бокс денег почти не приносил. В течение четырех лет Лебедев работал телохранителем и путешествовал по Украине в поисках работы, чтобы содержать семью.

«Денег на содержание семьи не хватало, на свет появилась дочка. Вот и решил уйти из бокса. Думал, что навсегда. Уехал на заработки на Украину. Так сложилось, занимался перевозками различных грузов. Работал в Киеве, Ялте. Помотало меня... Да, не только украинцы едут к нам заработать. Бывает, оказывается, и наоборот. Потом я там даже телохранителем был у весьма серьезных людей. Сразу скажу, что кулаки в ход пускать не приходилось», – вспоминал Лебедев.

Возвращение в большой бокс началось после переезда в подмосковный Чехов. Там Денис встретил Александра Поветкина, а он – познакомил Лебедева со своим менеджером Владимиром Хрюновым, который взялся за боксера.

«В 2008-м вернулся в Россию, поехал по делам в подмосковный Чехов... Захожу в салон сотовой связи, а навстречу мне Саша Поветкин! Мы хорошо друг друга знали. Ну я и попросил его помочь мне вернуться в бокс. Уж очень к тому времени соскучился по рингу. Дай, думаю, хоть попытаюсь. Саша дал мне телефон своего менеджера Хрюнова. Созвонились. Владимир предложил мне поучаствовать в спаррингах, а затем принял в клуб «Витязь»», – рассказывал Леедев.

А еще Поветкин познакомил Дениса со своими друзьями – представителями 45-го полка специального назначения ВДВ. После этого знакомства в Лебедеве и зародилась любовь к ВДВ, к которым до этого он не имел никакого отношения.

Возвращение Лебедева в ринг состоялось 19 июля 2008-го – почти за две недели до дня ВДВ. И друзья-десантники попросили Лебедева выйти на бой в тельняшке, чтобы сделать сюрприз подполковнику. «Я ответил только два слова: «Сочту за честь», – вспоминает Лебедев.

Лебедев вышел в ринг, как и обещал, при полном параде: в голубом берете, камуфляже и в окружении десантников. А на фоне играла песня «Расплескалась синева», которая стала любимой для Дениса после знакомства с парнями из ВДВ.

С тех пор образ десантника приклеился к боксеру – Лебедев продолжил выходить на бои в форме и берете ВДВ.

«По правде сказать очень горжусь тем, что ребята доверили мне, можно сказать, честь мундира, честь берета. ВДВ всегда были близки мне по духу. К сожалению, в ВДВ не служил. Но у меня очень много друзей-десантников, как и у Сани Поветкина. Десантники – это мужественные ребята, выполняющие нелегкие задачи. И мне очень приятно, что мне доверяют честь десантного флага. Надевая форму десантника, проявляю уважение.»

Карьера Лебедева пошла в гору, а образ десантника стал собирать патриотические массы вокруг боксера. Российский болельщик любит бойцов-воинов – русских богатырей и витязей, десантников, спецназовцев ГРУ и ветеранов войн. Это ассоциируется с образом настоящего мужчины, защитника родины – за таких людей хочется болеть. И зритель рассчитывает, что если человек надевает форму, то за этим стоит история.

В единоборствах это не редкость: к примеру, боец ММА Сергей Харитонов служил в ВДВ и рассказывал, как бил об голову кирпичи и бутылки. Со временем Лебедева тоже стали спрашивать про службу – ожидая море интересных историй. Тогда и выяснилось, что Лебедев в ВДВ не служил, а десантник живет только у него в сердце.

«Да, я никогда не служил в ВДВ. Но у меня внутри, с левой стороны, где сердце, сидит такой десантник, что иногда мне даже самому становится жутковато», – защищался от критики Лебедев.

Лебедев подарил берет Майку Тайсону и предложил легенде искупаться в фонтане. Это возмутило десантников из Сибири – пришлось оправдываться

Формально Лебедева можно назвать десантником – в 2011-м году его даже приняли в «Союз десантников России». Экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов сделал боксера военнослужащим запаса. Все было устроено официально – Лебедев получил удостоверение, погоны и даже один день провел в рядах ВДВ.

Но многих такой статус не устроил – Лебедева считали самозванцем. Ведь обыватель, который видел бои Дениса, был уверен, что в ринге дерется десантник. Что еще можно было подумать, если боец выходит под песню «Расплескалась синева» – да еще и в берете ВДВ?

Лебедев же уверял, что таким образом проявлял уважение к военным. И постоянно напоминал, что его друзья из ВДВ не против того, что он это делает:

«Во мне настолько развито чувство патриотизма – оно, видимо, сидело во мне. А когда я приехал в Чехов, меня зацепило, и оно прорвалось наружу.

А мнения диванных критиков… Отслужить год в ВДВ и потом рассуждать на диване – это одно. А вот случай из моей жизни. Заслуженный десантник, Герой России, человек-легенда Владимир Селиверстов мне сказал: «Мой сын из-за тебя пошел на бокс». И общение с такими уважаемыми людьми для меня гораздо ценнее, чем чьи-то слова. Важно, что мы вдохновляем молодежь на занятия боксом».

В 2017-м Лебедев снова использовал образ десантника – но в этот раз вне ринга. Майк Тайсон почетным гостем посетил бизнес-форум «Синергии» в Москве. На мероприятии Лебедев вместе с боксером Русланом Проводниковым подарил и надел на голову Тайсона голубой берет.

«Хочу сказать еще раз, чтобы все знали: я воспитанник школы бокса ЦСКА. Выхожу я в таком берете, потому что в душе моей сидит настоящий десантник. С позволения всех десантных войск, я хотел бы вручить этот берет Майку. И знай, Майк, если встретишь парней в таких беретах, постарайся с ними подружиться», – шутил боксер.

После этого Лебедеву пришлось объясняться – глава Союза десантников Сибири Виталий Шадрин не одобрил такого жеста. Он опубликовал в социальной сети обращение к Лебедеву, в котором отметил, что у боксера нет полномочий дарить иностранцам символ ВДВ:

«Денис Александрович, прошу вас разъяснить, кто вас уполномочил дарить символ Воздушно-десантных войск от лица Воздушно-десантных войск человеку, не имеющему к ВДВ никакого отношения».

Лебедев же ничего плохого в подарке не увидел и решил, что его неправильно истолковали. «Они, может быть, неправильно поняли мои намерения. Я не вижу в своем поступке ничего плохого. Я пропагандирую ВДВ, сам великий Майк Тайсон теперь имеет право искупаться 2 августа в фонтане с десантниками», – заявил боксер.

Также Лебедев объяснил, чем Тайсон заслужил такую честь: «Этот берет – он переходной, не боевой. Это подарок, символ того, что Тайсон – человек, который всего добился сам, у него не было легких путей».

И снова отметил что его поступок, как и все предыдущие, одобрили десантники 45-го полка спецназначения. «Члены 45-ой бригады спецподразделения, которые участвовали в присоединении Крыма сказали: «Мы гордимся, Денис, что теперь у Тайсона есть берет. Герои России мне сказали»», – заявил боксер.

День ВДВ отмечается 2 августа – в этот день сослуживцы встречаются, чтобы вспомнить службу и укрепить боевое братство. Не исключено, что праздник отмечает и Лебедев, надевая голубой берет и включая любимую песню «Расплескалась синева». Возможно, он слушает истории друзей про службу и вспоминает свою боксерскую карьеру, на протяжении которой доблестно их представлял.

Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев, Илья Питалев, Александр Кондратюк; vk.com/life