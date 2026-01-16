  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Дегтярев провел встречу с Пореченковым: «Участие известных людей всегда усиливает эффект проектов в сфере спорта, помогает привлечь внимание детей»
5

Дегтярев провел встречу с Пореченковым: «Участие известных людей всегда усиливает эффект проектов в сфере спорта, помогает привлечь внимание детей»

Михаил Дегтярев провел встречу с актером Михаилом Пореченковым.

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что провел встречу с актером Михаилом Пореченковым.

«Провел встречу с попечителем Всероссийского благотворительного фонда «Спорт начинается с детей», народным артистом России Михаилом Пореченковым. Обсудили поддержку инициатив фонда со стороны Минспорта и Олимпийского комитета России.

Фонд реализует долгосрочную стратегию развития детского спорта и творчества, формирует систему поддержки и воспитания детей и подростков, в том числе из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.

Сегодня фонд представлен в 40 регионах России, а также странах СНГ. Дети получают адресную помощь, 20 воспитанников уже вошли в составы сборных команд страны. С 2019 года фонд провел 10 крупных фестивалей спорта и творчества, объединивших десятки тысяч участников и миллионы зрителей онлайн.

Минспорт и ОКР готовы оказать организационную и экспертную поддержку в реализации ключевого проекта фонда «Вместе мы сильнее». Его задача – создать постоянную площадку, объединяющую массовый и профессиональный спорт, культурные инициативы и образовательные форматы с акцентом на традиционные семейные ценности.

Мероприятия проекта планируются не только в России, но и в странах СНГ. Уже на первом этапе предполагается вовлечь более 3000 участников.

В реализации идеи участвуют медийные личности: сам Михаил Пореченков, заслуженный мастер спорта, боксер Константин Цзю, музыкант Баста и другие. Участие известных людей всегда усиливает эффект проектов в сфере спорта, помогает привлечь внимание детей и мотивирует их к активному образу жизни. За эту позицию и личную вовлечённость Михаилу – отдельная благодарность», – написал Дегтярев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал Михаила Дегтярева
logoМихаил Дегтярев
Михаил Пореченков
logoКонстантин Цзю
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «По итогам 2025 года Центр спортивной подготовки выполнил госзадание на 101%»
15 января, 15:19
Дегтярев об аудите РУСАДА: «Думаю, в первом или втором квартале 2026-го команда WADA прибудет в Москву»
15 января, 13:13
Юран о Карседо в «Спартаке»: «В Европе топ-клубы приглашают только титулованных иностранцев. А мы что, второсортные? Министр спорта поднимал эту тему, я его поддерживаю»
15 января, 12:53
Главные новости
Масвидаль – о Волкановски: «Не думаю, что Алекс победит кого-либо из пары Евлоев – Мерфи. Но если он это сделает, то выйдет на новый уровень величия»
сегодня, 18:05
Пэдди Пимблетт: «Махачев котируется выше Хабиба, когда речь идет о лучшем бойце в истории. Потому что у него есть два пояса»
сегодня, 16:42
Пимблетт – о победе Царукяна над Хукером: «Даже любители из моего зала могут хорошо выглядеть против Дэна. Он вообще нулевой в джиу-джитсу»
сегодня, 14:33
Усман Нурмагомедов – о трилогии Яна и Двалишвили: «А что Мераб сделал во втором поединке? Думаю, будет тот же сценарий. Если только сам Петр его не удосрочит»
сегодня, 13:05
Аспиналл – о Пимблетте: «Приятно наблюдать, как Пэдди в спортзале делает то, чего раньше я не видел от него в октагоне»
сегодня, 12:10
Пэдди Пимблетт: «Драться с Гейджи – это как бой с Чендлером. У него один способ поймать меня, а у меня их 50»
сегодня, 11:21
Царукян – на вопрос, сколько бы раз он победил Топурию за 10 боев: «11»
сегодня, 09:29
Пимблетт – о мнении, что он и Гейджи не заслужили бой за пояс: «Мы не нападаем на фанатов, не срываем бои и не бьем головой соперников на взвешивании. Понимаю, почему мы получили шанс, а не некоторые ублюдки
сегодня, 08:34
Мераб Двалишвили: «UFC сказали мне, что трилогия с Яном не состоится в Белом доме, потому что Петр – русский. Это невозможно»
сегодня, 08:05
Конору нужен новый контракт с UFC: «Система PPV исчезла. Я должен заключить новый договор. Мы приступим к переговорам в феврале»
сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото