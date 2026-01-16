Дегтярев провел встречу с Пореченковым: «Участие известных людей всегда усиливает эффект проектов в сфере спорта, помогает привлечь внимание детей»

Михаил Дегтярев провел встречу с актером Михаилом Пореченковым.

Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил, что провел встречу с актером Михаилом Пореченковым.

«Провел встречу с попечителем Всероссийского благотворительного фонда «Спорт начинается с детей», народным артистом России Михаилом Пореченковым. Обсудили поддержку инициатив фонда со стороны Минспорта и Олимпийского комитета России.

Фонд реализует долгосрочную стратегию развития детского спорта и творчества, формирует систему поддержки и воспитания детей и подростков, в том числе из малообеспеченных, многодетных и неполных семей.

Сегодня фонд представлен в 40 регионах России, а также странах СНГ. Дети получают адресную помощь, 20 воспитанников уже вошли в составы сборных команд страны. С 2019 года фонд провел 10 крупных фестивалей спорта и творчества, объединивших десятки тысяч участников и миллионы зрителей онлайн.

Минспорт и ОКР готовы оказать организационную и экспертную поддержку в реализации ключевого проекта фонда «Вместе мы сильнее». Его задача – создать постоянную площадку, объединяющую массовый и профессиональный спорт, культурные инициативы и образовательные форматы с акцентом на традиционные семейные ценности.

Мероприятия проекта планируются не только в России, но и в странах СНГ. Уже на первом этапе предполагается вовлечь более 3000 участников.

В реализации идеи участвуют медийные личности: сам Михаил Пореченков, заслуженный мастер спорта, боксер Константин Цзю, музыкант Баста и другие. Участие известных людей всегда усиливает эффект проектов в сфере спорта, помогает привлечь внимание детей и мотивирует их к активному образу жизни. За эту позицию и личную вовлечённость Михаилу – отдельная благодарность», – написал Дегтярев.