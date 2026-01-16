Макс Холлоуэй: «Хочу отомстить Топурии за поражение. Это будет огромный бой»

Макс Холлоуэй заявил, что хочет провести реванш с Илией Топурией.

Обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй заявил, что хочет провести реванш с Илией Топурией .

«Хочу ли я отомстить Топурии за поражение? Конечно. В идеальном мире я выхожу на бой [против Чарльза Оливейры ], побеждаю в максимально эффектном стиле – и делаю это без вопросов, создаю момент.

А потом иду за Илией, чтобы на кону были пояс BMF и бесспорный титул. После нашего боя он говорил, что пояс BMF теперь принадлежит ему, но тогда титул официально не стоял на кону. Не злитесь на меня – злитесь на UFC. Но это будет огромный бой», – сказал Холлоуэй.

Напомним, что Холлоуэй проиграл Топурии в поединке за титул чемпиона полулегкого веса в октябре 2024-го.

