Макс Холлоуэй: «Хочу отомстить Топурии за поражение. Это будет огромный бой»
Обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй заявил, что хочет провести реванш с Илией Топурией.
«Хочу ли я отомстить Топурии за поражение? Конечно. В идеальном мире я выхожу на бой [против Чарльза Оливейры], побеждаю в максимально эффектном стиле – и делаю это без вопросов, создаю момент.
А потом иду за Илией, чтобы на кону были пояс BMF и бесспорный титул. После нашего боя он говорил, что пояс BMF теперь принадлежит ему, но тогда титул официально не стоял на кону. Не злитесь на меня – злитесь на UFC. Но это будет огромный бой», – сказал Холлоуэй.
Напомним, что Холлоуэй проиграл Топурии в поединке за титул чемпиона полулегкого веса в октябре 2024-го.
