14

Макс Холлоуэй: «Хочу отомстить Топурии за поражение. Это будет огромный бой»

Макс Холлоуэй заявил, что хочет провести реванш с Илией Топурией.

Обладатель пояса BMF Макс Холлоуэй заявил, что хочет провести реванш с Илией Топурией.

«Хочу ли я отомстить Топурии за поражение? Конечно. В идеальном мире я выхожу на бой [против Чарльза Оливейры], побеждаю в максимально эффектном стиле – и делаю это без вопросов, создаю момент.

А потом иду за Илией, чтобы на кону были пояс BMF и бесспорный титул. После нашего боя он говорил, что пояс BMF теперь принадлежит ему, но тогда титул официально не стоял на кону. Не злитесь на меня – злитесь на UFC. Но это будет огромный бой», – сказал Холлоуэй.

Напомним, что Холлоуэй проиграл Топурии в поединке за титул чемпиона полулегкого веса в октябре 2024-го.

Холлоуэй считает, что Топурии реванш нужен не меньше, чем ему: «Один раз ему удалось. Но великие делают это дважды»

Холлоуэй и Оливейра провели первую битву взглядов перед боем за пояс BMF

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: TNT Fight Sports
logoЧарльз Оливейра
logoUFC
logoМакс Холлоуэй
logoMMA
logoИлия Топурия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Джастин Гейджи: «Я не остановлюсь, когда заберу пояс. Потом побью Топурию, а потом надо взять реванш у Холлоуэя или Оливейры»
15 января, 14:10
Пэдди Пимблетт: «Если Топурия собирается долго сидеть без дела, то я бы предпочел, чтобы он просто освободил пояс и перестал удерживать дивизион»
5 января, 16:31
Чарльз Оливейра: «Если Махачев и Топурия будут драться в стойке, то Илия нокаутирует Ислама. Его удар – сильнейший из тех, что я пропускал»
5 января, 11:39
Главные новости
Масвидаль – о Волкановски: «Не думаю, что Алекс победит кого-либо из пары Евлоев – Мерфи. Но если он это сделает, то выйдет на новый уровень величия»
сегодня, 18:05
Пэдди Пимблетт: «Махачев котируется выше Хабиба, когда речь идет о лучшем бойце в истории. Потому что у него есть два пояса»
сегодня, 16:42
Пимблетт – о победе Царукяна над Хукером: «Даже любители из моего зала могут хорошо выглядеть против Дэна. Он вообще нулевой в джиу-джитсу»
сегодня, 14:33
Усман Нурмагомедов – о трилогии Яна и Двалишвили: «А что Мераб сделал во втором поединке? Думаю, будет тот же сценарий. Если только сам Петр его не удосрочит»
сегодня, 13:05
Аспиналл – о Пимблетте: «Приятно наблюдать, как Пэдди в спортзале делает то, чего раньше я не видел от него в октагоне»
сегодня, 12:10
Пэдди Пимблетт: «Драться с Гейджи – это как бой с Чендлером. У него один способ поймать меня, а у меня их 50»
сегодня, 11:21
Царукян – на вопрос, сколько бы раз он победил Топурию за 10 боев: «11»
сегодня, 09:29
Пимблетт – о мнении, что он и Гейджи не заслужили бой за пояс: «Мы не нападаем на фанатов, не срываем бои и не бьем головой соперников на взвешивании. Понимаю, почему мы получили шанс, а не некоторые ублюдки
сегодня, 08:34
Мераб Двалишвили: «UFC сказали мне, что трилогия с Яном не состоится в Белом доме, потому что Петр – русский. Это невозможно»
сегодня, 08:05
Конору нужен новый контракт с UFC: «Система PPV исчезла. Я должен заключить новый договор. Мы приступим к переговорам в феврале»
сегодня, 07:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото