Константин Цзю: «Я бы не выплачивал Зерафе никаких денег за его поведение. Промоутер может принять такое решение»

Константин Цзю: я бы не выплачивал Зерафе никаких денег за его поведение.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю призвал не выплачивать Майклу Зерафе гонорар за поединок против сына Никиты.

Напомним, что бой Никиты Цзю и Зерафы был признан несостоявшимся из-за столкновения головами. Зерафа заявил, что не видит одним глазом.

«Я бы не выплачивал Зерафе никаких денег за его поведение. Промоутер может принять такое решение. И посмотрим, что они скажут. Но можно сослаться на пункт о срыве боя.

Я бы с удовольствием посмотрел реванш, но по-моему, этого боксера сейчас могут дисквалифицировать пожизненно. Теоретически это возможно», – сказал Цзю.

