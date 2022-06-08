Трагедия в боксе: легковес из ЮАР посреди боя начал драться с невидимым соперником. После этого он впал в кому и умер

Симисо Бутелези было 24 года.

5 июня боксер из ЮАР Симисо Бутелези бился за титул чемпиона Африки по версии WBF в легком весе против Сифесихле Мнтунгвы. Бой проходил под диктовку Бутелези, а в 10-м раунде он отправил соперника в нокдаун – тот едва не вылетел за канаты.

Бутелези вел по судейским запискам и, казалось, завершит бой нокаутом. Но Мнтунгва поднялся, а Бутелези вместо того, чтобы добить соперника, развернулся в другой угол. Он пошел на рефери и начал наносить удары в пустоту, что выглядело дико. Рефери остановил бой и присудил Бутелези поражение, а шокирующие кадры завирусились в соцсетях.

Что случилось с боксером? После боя он впал в кому и через три дня умер – никто не понимает, что привело к трагедии

Кадры боя шокируют: кажется, Бутелези не ориентировался в пространстве, а за соперника принимал рефери. Когда же тот отошел, боксер начал наносить удары по невидимому оппоненту. Рефери понял, что происходит неладное, и сразу завершил бой. Но официальное объявление результата было отложено, ведь всех интересовало, что случилось со здоровьем молодого боксера.

Было похоже, что Бутелези получил травму головы, что и стало причиной странного поведения. Но в бою он не пропускал сильных ударов, полностью доминировал и шел к победе. Ринг-анонсер Сифо Машего рассказал, что Бутелези полностью контролировал бой, а странное поведение боксера шокировало зрителей.

«Симисо диктовал условия, он контролировал бой с первого раунда. Он не пропускал никаких тяжелых ударов от своего соперника. Это был последний раунд, когда до конца оставалось 14 секунд, и его соперник выпал за пределы ринга. Тогда Бутелези начал дико размахивать руками, и никто не понимал, что происходит. Это было странно», – признался Машего.

Тренер боксера Бхеки Мнгомезулу тоже был растерян. Ведь не не понимал, что произошло:

«Не было ничего плохого ни в бою, ни на тренировках. Он вел бой по очкам до того, как произошел этот неприятный инцидент. Честно говоря, я не могу объяснить, что произошло. Это было обескураживающе, но в его подготовке к бою не было ничего необычного. Перед поединком он был в хорошем состоянии».

Шокирующие кадры боя завирусились в соцсетях. Фанаты назвали это страшным напоминанием того, чем рискуют боксеры, выходя в ринг. Вот несколько комментариев:

• «Ужасно. Вот почему я не критикую тех, кто выходит в ринг. Надеюсь, с ним все в порядке».

• «Я никогда раньше не видел, чтобы такое случалось в бою».

• «Это очень страшно. Молимся за Симисо».

• «Это самая хреновая вещь, которую я когда-либо видел в боксерском ринге».

8 июня стало известно, что Бутелези скончался из-за кровоизлияния в мозг.

«В конце поединка Бутелези потерял сознание и был доставлен в больницу, где выяснилось, что он получил черепно-мозговую травму, которая привела к внутреннему кровотечению. В больнице господину Бутелези был оказан самый лучший уход, но он скончался от полученных травм», – гласит комментарий по смерти боксера.

Бутелези было 24 года: он начал карьеру в 2019-м и одержал четыре победы подряд. К сожалению, пятый бой стал для африканца последним, и мы никогда не узнаем, каким потенциалом он обладал. Незадолго до смерти боксер окончил университет со степенью в области ботаники и зоологии.

В ММА был похожий случай с Майклом Чендлером: во время боя в Bellator он пропустил удар, после которого потерялся и ничего не помнил

Не секрет, что многие боксеры после карьеры страдают заболеваниями мозга. Это провоцируют многочисленные удары, которые они пропускают не только в бою, но и на тренировках. Эти регулярные микросотрясения запускают в мозгу процессы, которые приводят к страшным последствиям. Самый известный пример – Мохаммед Али, который значительную часть жизни страдал от болезни Паркинсона.

Али был скоростным боксером, который порхал в ринге и хорошо защищался. Но он дрался с настоящими монстрами тяжелого веса, и каждое их попадание оставляло урон, который, к сожалению, накапливался. Али завершил карьеру в 1981-м, проведя 61 поединок, а уже спустя три года у него диагностировали болезнь Паркинсона. Хорошее лечение помогло сохранить Али рассудок, и больше 30 лет он боролся с болезнью и занимался благотворительностью.

В ММА ситуация похожая: многие легенды прошлого, на которых росли современные бойцы, стали инвалидами. Достаточно вспомнить Гари Гудриджа – темнокожего громилу, которого побеждал Федор и который сейчас страдает от деменции, думая о суициде.

Современные бойцы понимают риски, поэтому стараются меньше пропускать – хотя бы на тренировках. Однако кровавые бои нравятся зрителю, поэтому рубки не редкость в ММА. В 2016-м неизвестный португальский боец Жоао Карвальо потерял сознание прямо на глазах Макгрегора – с ним дрался друг ирландца. Впоследствии боец умер, что едва не сподвигло Конора завязать с ММА.

А вот Майкл Чендлер, который недавно в UFC зрелищно вырубил Тони Фергюсона, однажды сам едва не стал жертвой трагедии – но все, к счастью, обошлось.

В 2014-м году Чендлер дрался в Bellator с Уиллом Бруксом. Это был реванш: в первом бою выиграл Брукс, поэтому Майкл был заряжен на рубку с первого раунда. Американец дерется зрелищно, идет в размены и подвергает организм стрессу. Многие говорят про слабую выносливость Чендлера, но проблема не только в ней, но и в стиле бойца. Кажется, Майкл не способен драться в энергосберегающем режиме и с самого старта рубится, лезет в силовую борьбу и быстро изматывается.

В четвертом раунде реванша с Бруксом Чендлер снова устал, но вел относительно конкурентный бой. Но потом случилось странное – и это очень напоминает то, что произошло в африканском бою.

Во время клинча с соперником Майкл потерял равновесие и ударился головой об настил, после чего пропустил еще один скользящий удар от Брукса. Это были не самые тяжелые попадания, хотя они и могли задеть висок. Но Чендлер был в сознании и стоял на ногах, когда внезапно стал размахивать руками, призывая рефери остановить бой. Казалось, Чендлер в этот момент не видел ни рефери, ни Брукса, и вообще слабо понимал, что с ним происходит. Рефери капитуляцию не принял, позволив Бруксу нанести несколько ударов и лишь после этого остановив бой.

Многие до сих пор называют это самой странной остановкой в истории ММА. Ведь Чендлер не отрубился, он даже не пропускал тяжелых ударов (хотя попадание в висок, вероятно, было). Майкл потерял ориентацию в пространстве, но при этом был в сознании. Он просил рефери остановить бой и даже прятался от ударов Брукса. Но когда рефери подошел к Майклу, боец спросил: «Что случилось?» И это говорит о том, что он даже не понимал, что с ним произошло.

После боя Чендлер ничего не помнил, и мы не узнали, что случилось. К счастью, с Майклом все в порядке, и он продолжил карьеру, но случившееся и сам называл пугающим.

Фото: globallookpress.com/Radial Press/Ipol