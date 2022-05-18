«Я почти кончила!» Порнозвезды Елена Беркова и Лола Тейлор зарубились в ММА – победительница вызвала на бой Волочкову

Ух.

Последние годы Россия славится фрик-боями, которые гремят на весь мир. Где еще могут встретиться в клетке депутат, актер-зоофил или свора проституток? Главным бунтарем индустрии стал промоушен Epic Fighting Championship – место, где дерутся бомжи, алкоголики и 200-килограммовые женщины. А безумное шоу ведут рэпер Сява и Стас Барецкий, который иногда как колобок катается с микрофоном по клетке.

В свежем выпуске Epic Fighting состоялся чудо-бой, который должен особенно обрадовать мужчин. Ведь в клетке сошлись две порноактрисы – Елена Беркова и Лола Тейлор. Если вы не видели творчество девушек в сети, то не беда – нас ждали два раунда битвы, где они показали и крепкие кулаки, и интенсивный партер.

В новом выпуске Epic Fighting снова подрались бомжи и алкоголики. А еще – инвалид с одной рукой, который избил двух тиктокеров

Что еще произошло на новом турнире Epic Fighting? Первым делом – на закуску, зрителю представили классический для организации бой – схватку бомжа и алкоголика. Первым участником стал блогер-миллионник Штребух, который ищет еду в помойках и выживает на улице. А вышел против него Безумный Паша – одиозный бойфренд Иришки Чики-Пики и друг Олега Монгола.

Паше в этом бою предстояло отстоять честь возлюбленной, ведь бомж обещал отбить у него Иришку и даже подарил красавице шикарный букет на пресс-конференции.

Бой прошел в медленном темпе, а изможденный Паша во втором раунде проиграл удушающим. Впрочем, Иришка поддержала возлюбленного и заявила, что все равно останется с ним. Бомж сделал ставку на борьбу и победил, но ушел из клетки без главного трофея.

Дальше зрителя ждал еще более огненный контент. Epic Fighting продолжил традицию и снова устроил групповые бои. В этот раз в клетке сошлись любовные парочки, а бой ребята свели к ничьей. Накал схватки не выдержал один парень и одна девушка из разных команд.

Дуэль вышла не самой зрелищной – возможно, стоило разрешить девушке помочь своему парню. Поэтому, чтобы порадовать зрителя, организаторы пошли с козырей – и бросили в клетку инвалида-ампутанта. Это был не Ник Ньюэлл из Bellator, а Александр Карапетян из Новосибирска. Против однорукого бойца выскочили сразу вдвоем Лексус Суетолог и Саня Шип – рэперы-тиктокеры, которые дебютировали в промоушене.

Карапетян вырубил Лексуса на первых же секундах боя ударом ноги, а Саню Шипа промучал до решения. Закономерная победа Александра, который стартовал в лиге с победы – и доказал, что в этой жизни возможно все.

Градус трэша организаторы задрали боем толстяков, которые втроем потянули больше чем на 500 кг. Однако матчмейкеры промахнулись: хотя Гриша Полное ТВ и Фуркад оттянули на себя 373 кг, противостоять боксеру по кличке Т-34 они не смогли. Ведь Даниял до этого успешно выступал в поп-ММА и серьезно тренируется, пока парни кушают. Как итог – двойной нокаут без какой-либо интриги.

В главном бою Беркова и Тейлор устроили огненную страсть в партере. Но Лола капитулировала, а Елена вызвала на бой Волочкову

Главный бой ждал зрителя напоследок – порноактрисы Елена Беркова и Лола Тейлор обещали уничтожить друг друга в клетке. На громком событии собрался весь бомонд Epic Fighting: девушки известной профессии Олеся Малибу и Алена Пискун, а также Анастасия Волочкова, которая только вернулась с Мальдив.

Лола перед боем обещала засунуть Берковой в задницу свою ручную змею, а также – сесть на лицо. У Лолы к сопернице были профессиональные претензии – якобы Елена снялась лишь в двух роликах, а сама Тейлор – покорила порноиндустрию (однажды удовлетворив 184 человека за четыре дня). Организаторы прозвали это боем старой и новой школы порно – так что на кону был негласный титул.

У Берковой было больше опыта – в Epic Fighting она уже одержала одну победу, задушив Иришку Чики-Пики. На победной волне Елена даже вызывала на бой Александра Емельяненко, но тот, к сожалению, отказался. А вот с Лолой Тейлор – Беркова обещала расправиться легко, доказав статус королевы ММА.

Однако бой вышел более конкурентным, чем ожидалось. Отчего-то бритоголовая Беркова начала агрессивно и прессинговала, а Лола отвечала сдвоенными ударами (соединяла кулаки и била ими как наковальней). Иногда Тейлор била молотом – легендарным ударом сверху вниз, который в UFC использовал Артем Лобов. В стойке бой получался равным, и тогда Лола перевела схватку в свою стихию – партер. Там девушка даже угрожала Берковой удушающим, но Елена выкрутилась и устроила брутальный граунд-энд-паунд по корпусу, после которого Лола сдалась.

Девушка попросила передышку, и судья дал Тейлор еще один шанс во втором раунде. Но во втором отрезке Лола попросту спасалась бегством и снова истерично стучала по настилу. Уверенная победа Берковой, которая доказала превосходство и в партере. А Лола призналась, что Елена – пока слишком сильный соперник для нее, хотя удушающий соперницы чуть не заставил девушку «кончить» – по ее же словам.

После второй победы подряд Беркова вызвала на бой Анастасия Волочкову, которая находилась в зале. Бывшая балерина на бой не согласилась, заявив, что боится любой формы насилия. А Елена попросила дать ей пояс BMF – тот самый титул плохого парня, за который в UFC бились Хорхе Масвидаль и Нейт Диаз.