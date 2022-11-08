Сын Малкина зачитал состав перед 1000-м матчем отца в НХЛ. А игроки «Питтсбурга» дружно махали ногами, лежа на льду

В такой день Евгений, разумеется, забил.

Одним из главных сериалов лета была эпопея с новым контрактом Евгения Малкина: сложные переговоры, много слухов и домыслов, рассуждения журналистов о неидеальном здоровье Джино и его ужасном показателе полезности в последние годы, но в итоге – хэппи-энд.

Прямо сейчас Малкин в полнейшем порядке. Он не пропустил ни одной игры в сезоне, он второй бомбардир команды и идет следом за другой легендой – Сидни Кросби. У Евгения результативная серия из семи матчей с набранными очками. он вообще уходил со льда с нулями лишь в трех играх из 19.

Матч в Чикаго стал особенным для нападающего – его 1000-м в регулярках НХЛ. Наверняка на ближайшей домашней игре клуб посвятит Джино целую церемонию по этому случаю (в Северной Америке умеют красиво упаковывать такие вещи), но «Пингвинс» устроили ему сюрпризы даже на выезде.

Перед матчем в раздевалке внезапно появился сын Евгения – Никита, которого представили как специального гостя. Разумеется, сам игрок об этом даже не догадывался. Малкин-младший зачитал стартовый состав, а его отец, кажется, был очень тронут и едва сдерживал слезы.

Следующий сюрприз ждал Малкина на разминке. Игроки «Питтсбурга» сговорились и полностью копировали упражнения, которые он делает при подготовке к игре. Получилось очень забавно, а форварду и всей команде это точно добавило позитива.

Главным героем вечера стал Сидни Кросби, оформивший 1+3 и положивший победный гол в концовке третьего периода. Забавно, «пингвины» выиграли в Чикаго впервые с февраля 2009 года. В общем, все сложилось в пользу Малкина.

Евгений тоже не остался в стороне от своего же праздника и голом отметил круглую цифру в карьере. На старте второго периода Джино приехал на пятак и бросил мимо Арвида Содерблома.

Среди российских игроков Евгений стал восьмым с 1000+ матчей в НХЛ – и это впечатляющее достижение. Хотя до этой цифры он мог добраться и раньше: только из-за различных травм форвард пропустил аж 258 игр.

В истории «Питтсбурга» он и вовсе второй, кому удалось преодолеть отметку в 1000 игр за клуб. Имя первого вы знаете – Сидни Кросби отметил аналогичный юбилей полтора года назад, в феврале 2021-го. На его счету уже 1127 матчей – у Малкина могло быть как минимум столько же, сыграй он хотя бы половину из тех матчей, которые пропустил из-за проблем со здоровьем.

При этом есть список, где Малкин прямо сейчас идет первым – по среднему количеству очков за игру среди русских хоккеистов. По цифрам ниже кажется, что близко подбирается Капризов, но он пока провел полторы сотни матчей в лиге – да и неизвестно, настолько он будет хорош в возрасте Малкина.

Но показатель Евгения говорит о стабильности и огромном таланте – даже после стольких травм этот парень просто в полнейшем порядке в свои 36. Настоящая легенда.

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Фото: East News/Jamie Sabau / GETTY IMAGES NORTH AMERICA; globallookpress.com/Jeanine Leech/Icon Sportswire, Jeanine Leech/Icon Sportswire