  • Лунделль может пропустить остаток регулярки НХЛ из-за травмы ребра. Форвард «Флориды» пропустит 2-6 недель
1

Лунделль может пропустить остаток регулярки НХЛ из-за травмы ребра. Форвард «Флориды» пропустит 2-6 недель

Антон Лунделль может пропустить остаток регулярки НХЛ из-за травмы.

Нападающий «Флориды» Антон Лунделль может пропустить оставшуюся часть регулярного чемпионата из-за травмы ребра.

24-летний форвард, пропустивший два предыдущих матча команды, пропустит от двух до шести недель из-за повреждения.

В этом сезоне финский хоккеист набрал 44 (18+26) очка при полезности «минус 9» в 64 матчах чемпионата.

На данный момент «Пантерс» после 70 матчей находятся на 15-м месте в таблице Восточной конференции и на 12 очков отстают от зоны плей-офф.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Здоровье Антоше, пускай лечится все равно сезон доигрываем, хоть резерв и молодых можно будет оценить
Александр Овечкин: «Я всегда получаю удовольствие от игры. Никогда не знаешь, когда закончится карьера. Нужно наслаждаться моментом»
13 минут назад
Малкин не сыграет с «Оттавой» и пропустит 2-й матч подряд. Форвард не поехал на выезд с «Питтсбургом»
39 минут назад
Ларионов о вратаре СКА: «Плеш дает шанс. Мы не хотим опуститься в моральную яму. Нам есть чем ответить игрокам, которые порой действуют грязно и грубо»
сегодня, 05:42
Миллер о невыходе «Рейнджерс» в плей-офф: «Это отстой, не достигли цели. Не думаю, что кто-то предполагал, что мы окажемся в такой ситуации»
сегодня, 05:14
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Нефтехимик», «Сибирь» в гостях у «Металлурга», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва, «Локомотив» сыграет со «Спартаком»
сегодня, 04:42
Пастрняк набрал очки в 11-м матче подряд – у него 1+2 против «Баффало». В активе форварда «Бостона» 90 баллов в 67 играх
сегодня, 03:56
Это был великий сезон КХЛ! Вспомните все рекорды?
сегодня, 03:50Спецпроект
Ларионов о 0-2 в серии с ЦСКА: «Нужно лучше распоряжаться шайбой, создавать больше моментов и вернуться к игре, которая характерна для СКА – скорость, созидание»
сегодня, 03:28
Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Торонто», отразив 14 из 18 бросков. У вратаря «Рейнджерс» 22 поражения в 45 матчах сезона
сегодня, 02:28
НХЛ. «Баффало» уступил «Бостону» в овертайме, «Торонто» обыграл «Рейнджерс»
сегодня, 02:20
Ко всем новостям
Лемтюгов войдет в тренерский штаб сборной Грузии. Он возглавлял фарм-клуб «Салавата» в этом сезоне и стал 18-м в ВХЛ (Алексей Шевченко)
44 секунды назад
Савиков о 0-2 с ЦСКА: «СКА нужно выигрывать каждое единоборство, сделать акцент на борьбе. Выйти с другим настроем. Мы это сделаем, думаю»
26 минут назад
Мироманов и Суниев сделали передачи за фарм «Калгари» в матче с «Коачеллой». Даниил набрал 34 очка в 58 играх, Айдар – 21 балл в 53 матчах
сегодня, 05:56
Афанасьев забил 13-й гол в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Техасом». Форвард фарм-клуба «Сан-Хосе» набрал 35 очков в 54 играх АХЛ
сегодня, 05:28
Сергей Светлов: «Трактор» не уступает «Ак Барсу» по рисунку игры. Ливо, как и Спронг, обладает одним из лучших бросков в КХЛ, но оба иногда недорабатывают в обороне»
сегодня, 04:56
Зеленов о 0-2 с ЦСКА: «СКА сможет переломить серию только за счет сплоченности и единой цели. Едем в Петербург за двумя победами»
сегодня, 04:28
Ахтямов отразил 29 из 30 бросков «Манитобы» и стал 2-й звездой матча. У вратаря «Марлис» 20 побед в 34 играх сезона АХЛ
сегодня, 03:42
Хуснутдинов сделал 17-ю передачу в сезоне в матче с «Баффало». Форвард «Бостона» набрал 31 балл в 67 играх
сегодня, 03:14
Задоров против «Баффало»: 20-е очко в сезоне, «+2», 3 броска, 2 блок-шота, 6 хитов и 19:58 на льду
сегодня, 02:56
Зибанежад вышел на 4-е место по голам в истории «Рейнджерс» после дубля «Торонто» (282). Крайдер идет третьим (326), лидирует Жильбер (406)
сегодня, 02:42
Рекомендуем