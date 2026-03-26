Лунделль может пропустить остаток регулярки НХЛ из-за травмы ребра. Форвард «Флориды» пропустит 2-6 недель
Нападающий «Флориды» Антон Лунделль может пропустить оставшуюся часть регулярного чемпионата из-за травмы ребра.
24-летний форвард, пропустивший два предыдущих матча команды, пропустит от двух до шести недель из-за повреждения.
В этом сезоне финский хоккеист набрал 44 (18+26) очка при полезности «минус 9» в 64 матчах чемпионата.
На данный момент «Пантерс» после 70 матчей находятся на 15-м месте в таблице Восточной конференции и на 12 очков отстают от зоны плей-офф.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
Здоровье Антоше, пускай лечится все равно сезон доигрываем, хоть резерв и молодых можно будет оценить
