Лунделль может пропустить остаток регулярки НХЛ из-за травмы ребра. Форвард «Флориды» пропустит 2-6 недель

Антон Лунделль может пропустить остаток регулярки НХЛ из-за травмы.

Нападающий «Флориды» Антон Лунделль может пропустить оставшуюся часть регулярного чемпионата из-за травмы ребра.

24-летний форвард, пропустивший два предыдущих матча команды, пропустит от двух до шести недель из-за повреждения.

В этом сезоне финский хоккеист набрал 44 (18+26) очка при полезности «минус 9» в 64 матчах чемпионата.

На данный момент «Пантерс» после 70 матчей находятся на 15-м месте в таблице Восточной конференции и на 12 очков отстают от зоны плей-офф.