  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
4

Зеленов о 0-2 с ЦСКА: «СКА сможет переломить серию только за счет сплоченности и единой цели. Едем в Петербург за двумя победами»

Егор Зеленов оценил ход серии против ЦСКА.

Защитник СКА Егор Зеленов высказался о поражении от ЦСКА (2:4, 0-2 в серии) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.

– Начали успешно, быстро забили гол, разыграли большинство.

Вроде все было отлично, игра складывалась по нашему сценарию, но в концовке первого периода пропустили обидный гол, а потом сложилось так, как сложилось.

– Игорь Ларионов сказал, что хоккеисты ЦСКА играют грязно и грубо. Как этому противостоять?

– Продолжать играть и стараться навязывать свою игру. Играть жестко, но в пределах правил.

– Команды Игоря Никитина исторически играют от обороны, а Ларионов в СКА пропагандирует атакующую игру. Можно сказать, что в этой серии видим противостояние стилей?

– Мы играем в свою игру, пытаемся навязать свои правила. Стараемся отталкиваться только от собственной игры.

– Что нужно, чтобы СКА перевернул эту серию?

– Нужно, чтобы каждый хоккеист играл на лучших качествах. Только за счет сплоченности коллектива и единой цели сможем переломить эту серию.

Едем в Санкт‑Петербург за двумя победами, – сказал Егор Зеленов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoЕгор Зеленов
logoСКА
logoЦСКА
logoМатч ТВ
logoКХЛ
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
С 1-ым голом в вота ЦСКА посто повезло, это было начало матча и сразу удаление у ЦСКА. Потом ЦСКА вас мордой об лед возил все периоды, счет мог быть 10:2, если бы не Плешков и дикое невезение ЦСКА.
Ответ Diymon
100%
Не сплоченности не единой цели у ска, шансов ноль
В том то все и дело , что Никитин играет, а Ларионов только пропагандирует.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Никитин про 4:2 со СКА и 2-0 в серии: «Понимаем, что все только начинается. Спросил у судей, по каким правилам играем – плей‑офф или регулярного чемпионата»
вчера, 20:31
Ларионов про 2:4 от ЦСКА и 0-2 в серии: «СКА должен быть лучше, и мы будем лучше! Оборона – главный компонент, который мешает нашей команде»
вчера, 20:20
