Зеленов о 0-2 с ЦСКА: «СКА сможет переломить серию только за счет сплоченности и единой цели. Едем в Петербург за двумя победами»
Защитник СКА Егор Зеленов высказался о поражении от ЦСКА (2:4, 0-2 в серии) во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина.
– Начали успешно, быстро забили гол, разыграли большинство.
Вроде все было отлично, игра складывалась по нашему сценарию, но в концовке первого периода пропустили обидный гол, а потом сложилось так, как сложилось.
– Игорь Ларионов сказал, что хоккеисты ЦСКА играют грязно и грубо. Как этому противостоять?
– Продолжать играть и стараться навязывать свою игру. Играть жестко, но в пределах правил.
– Команды Игоря Никитина исторически играют от обороны, а Ларионов в СКА пропагандирует атакующую игру. Можно сказать, что в этой серии видим противостояние стилей?
– Мы играем в свою игру, пытаемся навязать свои правила. Стараемся отталкиваться только от собственной игры.
– Что нужно, чтобы СКА перевернул эту серию?
– Нужно, чтобы каждый хоккеист играл на лучших качествах. Только за счет сплоченности коллектива и единой цели сможем переломить эту серию.
Едем в Санкт‑Петербург за двумя победами, – сказал Егор Зеленов.