Сергей Светлов: «Трактор» не уступает «Ак Барсу» по рисунку игры. Ливо, как и Спронг, обладает одним из лучших бросков в КХЛ, но оба иногда недорабатывают в обороне»

Сергей Светлов оценил серию между «Ак Барсом» и «Трактором».

Бывший главный тренер клубов КХЛ Сергей Светлов высказался о ходе серии Кубка Гагарина между «Ак Барсом » и «Трактором » (2-0).

– Нет сюрпризов в серии «Ак Барса» и «Трактора». Казань ведет – 2-0.

– Все-таки «Трактор» – финалист плей-офф-2025, поэтому сюрприз как раз в том, что он начал новый плей-офф с двух поражений.

Кстати, и по рисунку игры, и по статистике «Трактор» в общем-то «Ак Барсу» не уступает. Но на табло – 2-0, и это Челябинск, подозреваю, нервирует.

– В чем челябинская проблема?

– «Ак Барс» играет более цельно, допускает меньше ошибок. Многое зависит и от вратаря, у Билялова – приличный кубковый опыт, Николаев пока только вкатывается.

Вот мы вспомнили о Спронге, но у «Трактора» есть своя версия этого легионера из Нидерландов – Ливо . Как и Спронг, канадец обладает одним из лучших бросков в лиге. Но оба иногда недорабатывают в обороне, к чему соперники готовы и чем пользуются.

Вчера в Екатеринбурге Спронг пару раз рисковал и обрезался, попав под жесткие силовые приемы капитана Уфы Панина. То же скажу и о Ливо.

Тут нужна постоянная работа от тренерских штабов – чтобы подкорректировать таких игроков, подстроить под них партнеров, иногда даже уговорить этих партнеров не обижаться, отработав и за себя, и за того парня.

И тут можно понять тренеров ЦСКА, которые в середине сезона от Спронга отказались. Все-таки этот мастер – из другой, не нынешней армейской, – оперы. Да и Уфа не просто так не стала удерживать Ливо изо всех сил.

– Ваш прогноз на развитие серии?

– Тут все, как в армейском дерби. Очень важна – игра номер три. При этом Казань с ее хоккеем в гостях тоже чувствует себя вполне комфортно.

Но у «Трактора» – отличное нападение, одно из лучших в лиге. Именно от этой линии команде по силам играть и отыгрываться. Как и СКА, – сказал Сергей Светлов