Миллер о невыходе «Рейнджерс» в плей-офф: «Это отстой, не достигли цели. Не думаю, что кто-то предполагал, что мы окажемся в такой ситуации»
Капитан «Рейнджерс» Джей Ти Миллер высказался о невыходе команды в плей-офф после поражения от «Торонто» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Не думаю, что кто-то предполагал, что мы окажемся в такой ситуации, досрочно не выйдем в плей-офф, имея в запасе столько игр. Но сейчас я думаю не об этом.
Это отстой. Худшее развитие событий, такого не хочется.
Сейчас мы хотим показать хороший хоккей в конце сезона и чувствовать себя хорошо перед межсезоньем, по крайней мере, быть довольными своей игрой, постараться двигаться в правильном направлении.
Очевидно, в этом сезоне нам не удалось достичь своей цели. Сейчас мы были сосредоточены на том, чтобы хорошо сыграть против «Торонто, и считаю, что мы сыграли хорошо. Дали себе шанс на победу», – сказал Джей Ти Миллер.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Вам уже не хороший хоккей показывать надо, а танковать за высоким пиком Драфта!
Хотя он конечно боится сказать про поход за высоким пиком Драфта, иначе он огребёт неприятности. Он лишь формально произнёс нужные дежурные слова. Но по факту они уже не покажут хороший хоккей в остатке этого своего короткого сезона и будут готовиться к лотерее Драфта.