  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Миллер о невыходе «Рейнджерс» в плей-офф: «Это отстой, не достигли цели. Не думаю, что кто-то предполагал, что мы окажемся в такой ситуации»
5

Миллер о невыходе «Рейнджерс» в плей-офф: «Это отстой, не достигли цели. Не думаю, что кто-то предполагал, что мы окажемся в такой ситуации»

Джей Ти Миллер оценил невыход «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.

Капитан «Рейнджерс» Джей Ти Миллер высказался о невыходе команды в плей-офф после поражения от «Торонто» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Не думаю, что кто-то предполагал, что мы окажемся в такой ситуации, досрочно не выйдем в плей-офф, имея в запасе столько игр. Но сейчас я думаю не об этом.

Это отстой. Худшее развитие событий, такого не хочется.

Сейчас мы хотим показать хороший хоккей в конце сезона и чувствовать себя хорошо перед межсезоньем, по крайней мере, быть довольными своей игрой, постараться двигаться в правильном направлении.

Очевидно, в этом сезоне нам не удалось достичь своей цели. Сейчас мы были сосредоточены на том, чтобы хорошо сыграть против «Торонто, и считаю, что мы сыграли хорошо. Дали себе шанс на победу», – сказал Джей Ти Миллер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналистки Молли Уокер
logoДжей Ти Миллер
logoРейнджерс
logoНХЛ
logoКубок Стэнли
logoТоронто
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
По заголовку подумал что Алексей уже начал комментировать игру Рейнджерс, не зря ведь СКА позаимствовал у них дизайн формы
"Сейчас мы хотим показать хороший хоккей в конце сезона ....."
Вам уже не хороший хоккей показывать надо, а танковать за высоким пиком Драфта!
Хотя он конечно боится сказать про поход за высоким пиком Драфта, иначе он огребёт неприятности. Он лишь формально произнёс нужные дежурные слова. Но по факту они уже не покажут хороший хоккей в остатке этого своего короткого сезона и будут готовиться к лотерее Драфта.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Рейнджерс» не вышли в плей-офф во втором сезоне подряд. Команда Салливана проиграла 6 матчей подряд и идет последней на Востоке
сегодня, 02:14
Рекомендуем
Главные новости
Александр Овечкин: «Я всегда получаю удовольствие от игры. Никогда не знаешь, когда закончится карьера. Нужно наслаждаться моментом»
31 минуту назад
Малкин не сыграет с «Оттавой» и пропустит 2-й матч подряд. Форвард не поехал на выезд с «Питтсбургом»
57 минут назад
Ларионов о вратаре СКА: «Плеш дает шанс. Мы не хотим опуститься в моральную яму. Нам есть чем ответить игрокам, которые порой действуют грязно и грубо»
сегодня, 05:42
Кубок Гагарина. «Авангард» примет «Нефтехимик», «Сибирь» в гостях у «Металлурга», «Динамо» Минск против «Динамо» Москва, «Локомотив» сыграет со «Спартаком»
сегодня, 04:42
Пастрняк набрал очки в 11-м матче подряд – у него 1+2 против «Баффало». В активе форварда «Бостона» 90 баллов в 67 играх
сегодня, 03:56
Это был великий сезон КХЛ! Вспомните все рекорды?
сегодня, 03:50Спецпроект
Ларионов о 0-2 в серии с ЦСКА: «Нужно лучше распоряжаться шайбой, создавать больше моментов и вернуться к игре, которая характерна для СКА – скорость, созидание»
сегодня, 03:28
Шестеркин пропустил 4 шайбы от «Торонто», отразив 14 из 18 бросков. У вратаря «Рейнджерс» 22 поражения в 45 матчах сезона
сегодня, 02:28
НХЛ. «Баффало» уступил «Бостону» в овертайме, «Торонто» обыграл «Рейнджерс»
сегодня, 02:20
«Рейнджерс» не вышли в плей-офф во втором сезоне подряд. Команда Салливана проиграла 6 матчей подряд и идет последней на Востоке
сегодня, 02:14
Ко всем новостям
Последние новости
Кадейкин о 0-2 в серии: «Ак Барс» играет организованно, делает простые вещи. «Трактору» тоже надо играть просто, двигать ногами и перебегать их»
5 минут назад
Лемтюгов войдет в тренерский штаб сборной Грузии. Он возглавлял фарм-клуб «Салавата» в этом сезоне и стал 18-м в ВХЛ (Алексей Шевченко)
18 минут назад
Савиков о 0-2 с ЦСКА: «СКА нужно выигрывать каждое единоборство, сделать акцент на борьбе. Выйти с другим настроем. Мы это сделаем, думаю»
44 минуты назад
Мироманов и Суниев сделали передачи за фарм «Калгари» в матче с «Коачеллой». Даниил набрал 34 очка в 58 играх, Айдар – 21 балл в 53 матчах
сегодня, 05:56
Афанасьев забил 13-й гол в сезоне и стал 3-й звездой матча с «Техасом». Форвард фарм-клуба «Сан-Хосе» набрал 35 очков в 54 играх АХЛ
сегодня, 05:28
Сергей Светлов: «Трактор» не уступает «Ак Барсу» по рисунку игры. Ливо, как и Спронг, обладает одним из лучших бросков в КХЛ, но оба иногда недорабатывают в обороне»
сегодня, 04:56
Зеленов о 0-2 с ЦСКА: «СКА сможет переломить серию только за счет сплоченности и единой цели. Едем в Петербург за двумя победами»
сегодня, 04:28
Лунделль может пропустить остаток регулярки НХЛ из-за травмы ребра. Форвард «Флориды» пропустит 2-6 недель
сегодня, 04:14
Ахтямов отразил 29 из 30 бросков «Манитобы» и стал 2-й звездой матча. У вратаря «Марлис» 20 побед в 34 играх сезона АХЛ
сегодня, 03:42
Хуснутдинов сделал 17-ю передачу в сезоне в матче с «Баффало». Форвард «Бостона» набрал 31 балл в 67 играх
сегодня, 03:14
Рекомендуем