Миллер о невыходе «Рейнджерс» в плей-офф: «Это отстой, не достигли цели. Не думаю, что кто-то предполагал, что мы окажемся в такой ситуации»

Джей Ти Миллер оценил невыход «Рейнджерс» в плей-офф НХЛ.

Капитан «Рейнджерс » Джей Ти Миллер высказался о невыходе команды в плей-офф после поражения от «Торонто» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

«Не думаю, что кто-то предполагал, что мы окажемся в такой ситуации, досрочно не выйдем в плей-офф, имея в запасе столько игр. Но сейчас я думаю не об этом.

Это отстой. Худшее развитие событий, такого не хочется.

Сейчас мы хотим показать хороший хоккей в конце сезона и чувствовать себя хорошо перед межсезоньем, по крайней мере, быть довольными своей игрой, постараться двигаться в правильном направлении.

Очевидно, в этом сезоне нам не удалось достичь своей цели. Сейчас мы были сосредоточены на том, чтобы хорошо сыграть против «Торонто , и считаю, что мы сыграли хорошо. Дали себе шанс на победу», – сказал Джей Ти Миллер .