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«Вест Хэм», «Ницца» и «Фиорентина» – фавориты Лиги конференций. Как они играют?

Фиорентина Фиорентина
Вест Хэм Вест Хэм
Лига Конференций УЕФА Лига Конференций УЕФА
Ницца Ницца
Дидье Дигар Дидье Дигар
Дэвид Мойес Дэвид Мойес
Футбол Футбол

Четверг – время для четвертьфиналов не только Лиги Европы, но и Лиги конференций. Третий по рангу еврокубок не привлекает много внимания, но для участников это приятная возможность закончить сезон с трофеем.

Пары соперников такие: 

• «Гент» – «Вест Хэм»

• «Базель» – «Ницца»

• «Андерлехт» – АЗ

• «Лех» – «Фиорентина»

В деле осталось лишь три клуба из топ-5 лиг – «Вест Хэм», «Ницца» и «Фиорентина». По статусу им положено быть фаворитами – давайте подобьем впечатления о каждой команде.

«Вест Хэм» – типичная команда Мойеса. Но проблемы в атаке толкают к борьбе за выживание в АПЛ

«Вест Хэм» очень классно играет без мяча. Даже в текущем кризисном сезоне только 4 команды АПЛ реже допускают острые моменты. Это традиционная сильная сторона при Дэвиде Мойесе. Кроме основной схемы 4-2-3-1, есть более осторожный вариант 5-4-1; команда способна действовать как в низком, так и в среднем блоке (любимый режим), эпизодически врубая прессинг. Здорово отлажены смещения в рамках фирменных схем –  в составе вообще нет пассажиров.

А вот в атаке все грустно. Команда меньше обычного забивает со стандартов (хотя раньше с ними был порядок) и испытывает проблемы против массированных оборон. Неправильно говорить, что у «Вест Хэма» вообще нет рецептов на такой случай. Структура позволяет разместить трех креативных игроков под нападающим. На эту роль претендуют Джеррод Боуэн, Лукас Пакета, Саид Бенрахма и Пабло Форнальс. Качественные игроки, способные сочинять комбинации в режиме импровизации. Определенные шансы приходят из этого, но именно систематических источников угрозы не хватает. 

То есть лондонцы сильно зависят от вдохновения и текущей формы созидателей. В АПЛ с этим перебои, но в Лиге Конференций пропасть в уровне часто была такой, что команда блистала даже в атаке. Кроме того, в качестве побочной угрозы выступают полузащитники – например, Томаш Соучек с подключениями в штрафную под навесы.

С косметическими правками такое описание соответствует мойесовскому «Вест Хэму» в любой сезон. В этой кампании основные черты узнаются, но остро стоят три проблемы. 

Во-первых, реализация – забили почти на 11 голов меньше ожидаемого. С одной стороны, это признак того, что глубина кризиса обманчива – и «Вест Хэм» далеко не так плох по игре. С другой, это бьет не только по результатам, но и по впечатлениям от матчей. Не забивая свои шансы, команда вынуждена больше времени проводить в неудобном режиме – не может играть вторым номером и атаковать на пространстве. На выходе мы чаще смотрим худшую версию «Вест Хэма», хотя набор сильных и слабых сторон особенно не изменился.

Во-вторых, проседает позиция нападающего. На дистанции сезона здесь нет четкого варианта. Выбор между привычным Микаилом Антонио (основной с прошлых сезонов), дорогим Джанлукой Скамаккой и пришедшим спасать атаку в январе Дэнни Ингзом. У Ингза лучшие открывания внутри штрафной, у Антонио хорошо выстроены связи с партнерами. Скамакка способен играть в Лиге Конференций, чтобы давать им отдых.

Третья беда – баланс в центре поля. В оптимальном сочетании у Райса и Соучека было четкое распределение функций. Деклан читает игру и контролирует опорную, а Соучек помогает ему без мяча, но при атаках подключается до штрафной. Сейчас они ходят в атаку поочередно. Говорят, это просьба Райса, который обожает Яя Туре, подражает ему, хочет развиваться и становиться более вариативным, даже если для команды типажа «Вест Хэма» была выгоднее простая роль. 

«Вест Хэм» определенно круче, чем кажется из таблицы АПЛ (14-е место, зона вылета в трех очках, но есть матч в запасе). Также у команды есть успешный опыт прошлогодней кампании в Лиге Европы. Сейчас явного фаворита в ЛК нет: «Фиорентина» лучше всех играет с мячом, «Вест Хэм» обладает лучшей защитой, «Ницца» – самая тактически гибкая. Все зависит от того, кто лучше разыграет эти козыри, но Мойесу определенно есть что предъявить.

«Ницца» поставила на ассистента уволенного Фавра. В Европе он даже не может давать пресс-конференции (нет тренерской лицензии)

В Лиге 1 появилась забава: давать шанс неопытным ассистентам уволенных тренеров, чтобы те били рекорды по продолжительным сериям без поражений. Сначала подобное провернул «Реймс»: уволил Оскара Гарсию, назначил 30-летнего Вилла Стилла и не проиграл 18 матчей в чемпионате. «Ницца» повторила трюк: уволила Люсьена Фавра, назначила 36-летнего Дидье Дигара, не проиграла 12 матчей в чемпионате (+2 в Лиге конференций). 

Стилл вообще не выступал на профессиональном уровне, а вот Дигар был крепким футболистом и больше всего – 4,5 сезона – отыграл именно в «Ницце». Как и Стилл, Дигар пока не получил лицензию UEFA Pro, поэтому за каждый матч «Ницца» платит штрафные 25 тысяч евро. В еврокубках ситуация комичнее: из-за отсутствия лицензии Дигара не допускают на предматчевые и послематчевые пресс-конференции, их дает помощник Жюльен Сабле. Жестокая бюрократия.

Серия Дигара без поражений прервалась в выходные: «Ницца» дома уступила «ПСЖ» 0:2, хотя была как минимум не хуже. Зато команде много везло в течение успешной серии, так что не так обидно. Да и именно в последних турах «Ницца» чуть потускнела: 5 игр без побед в Лиге 1, до «ПСЖ» четырежды сыграла вничью. Начинал Дигар с 6:1 против «Монпелье». 

Главные находки работы Дигара: готовность спокойно выпускать юных игроков и ловко менять схемы. При Дидье 18-летние Антуан Менди (правый защитник), Аюб Амрауи (левый защитник), Бадредин Буанани (правый вингер) моментально вписались в ротацию. Команда обучена и к игре с четверкой защитников, и с пятеркой (может быть и 5-3-2, и 5-4-1). Под нужды на конкретную игру Дигар подкручивает состав. С 5 января, когда он возглавил клуб, за «Ниццу» сыграли 25 человек – больше только у четырех команд Лиги 1, где ротация объясняется игровым крахом и длиннющими списками травмированных. 

Разумеется, скелет все-таки есть: вратарь Каспер Шмейхель, центральные защитники Данте и Жан-Клер Тодибо, центральный полузащитник Кефрен Тюрам, форвард Терем Моффи. Практически всегда, когда готовы, играют крайний защитник Жордан Лотомба, форвард Гаэтан Лаборд и тьфу-тьфу-не сломайся Аарон Рэмзи. Николя Пепе вот сломался, поэтому пропустил много игр при Дигаре.

От четкого тренерского концепта «Ницца» пока далека. При Дигаре команда много создает на угловых и опасна персоналиями. Тюрам невероятно хорош на рывках с мячом, способен на рейды сквозь 5 соперников. Лаборд устраивает войну за каждый мяч. Моффи ищет пространство за спинами защитников и готов качественно подыгрывать. Рэмзи везде: может и начать атаку рядом с защитниками, и забежать вторым темпом в штрафную, и на фланге подготовить навес. Шмейхель, до прихода Дигара выглядевший совсем потухшим, начал тащить на линии. 39-летний Данте просто наслаждается футболом.

Тактически «Ницца» интересна адаптациями под соперников, с чем и связаны смены схемы. Против «Марселя», например, Дигар использовал гибридную формацию: 5-4-1 без мяча и 4-3-3 на мяче, где опорник Юссуф Ндайшими без мяча играл третьим центральным защитником, а при владении шел выше. И не только Юссуф менял позицию: Моффи (на бумаге центрфорвард) уходил к боковой, Рэмзи (центральный позащитник) смещался на правый фланг защиты, его место в центре поля занимал Лотомба (правый защитник). Все ради взлома персонального прессинга «Марселя» – соперники путались из-за слишком неожиданной взаимозаменяемости «Ниццы». 

Адаптации в первую очередь нацелены на сдерживание: «Ницца» при Дигаре занимает 2-е место в Лиге 1 по пропущенным (9) и 2-е место по ожидаемым пропущенным (13,8).

Еще много работы, но «Ницца» за счет хорошей защиты, индивидуально сильных игроков (Тюрам, Пепе, Тодибо), психологического подъема с новым тренером уже сейчас может бороться за евротрофей. 

«Фиорентина» играет вертикально и весело, но есть проблемы с контратаками 

Не удивлюсь, если «Лех» доставит «Фиорентине» больше проблем, чем сопоставимые соперники из топ-лиг.

Винченцо Итальяно ставит быстрый футбол с нетерпеливыми вертикалями, минимумом поперечных пасов в центре поля и массированной (5-6 человек в передней линии) атакой в позиционном владении. 35% матча он проводит в атакующей трети. Только «Ман Сити» задерживается впереди еще дольше.

Без мяча флорентийцы сразу набрасываются на соперника. Они лидируют в Серии А по интенсивности прессинга, входят в континентальный топ по активности контрпрессинга и разрушительности высокого давления. Итальяно ищет переходные фазы, чтобы атаковать реорганизованную защиту.

С мячом и без «Фиорентина» – одна из самых агрессивных команд Европы. Минус подхода в уязвимости перед хорошо закрытыми и быстро разжимающимися командами. Флорентийцы буксуют против автобусов – слишком зависимы от формы вингеров и недостаточно креативны в полузащите. В такие моменты они давят еще сильнее, до предела насыщают атаку и оставляют позади слишком много пространства – и потому чувствительны к контратакам.

В этом плане важно, насколько тонко читают игру опорник и центрбеки. В прошлом сезоне баланс выравнивал Торрейра. В этом за него отвечает Амрабат; марокканец прибавил по ходу, но далеко не безошибочен.

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Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; globallookpress.com/IMAGO/Norbert Scanella, IMAGO/www.imagephotoagency.it

3 комментария

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народ так радовался кубку конференций, типа настала пора титулам для команд из слабых чемпов, а в итоге получили одного Леха в 1.4, все остальные завсегдатые еврокубков из топ-7
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Roman Dementiev
И в итоге про самую интересную команду и главного фаворита меньше всего (причём на порядок) текста
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krealpmoney
Ждём АЗ в финале.
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