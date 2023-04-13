Четверг – время для четвертьфиналов не только Лиги Европы, но и Лиги конференций. Третий по рангу еврокубок не привлекает много внимания, но для участников это приятная возможность закончить сезон с трофеем.

Пары соперников такие:

• «Гент» – «Вест Хэм»

• «Базель» – «Ницца»

• «Андерлехт» – АЗ

• «Лех» – «Фиорентина»

В деле осталось лишь три клуба из топ-5 лиг – «Вест Хэм», «Ницца» и «Фиорентина». По статусу им положено быть фаворитами – давайте подобьем впечатления о каждой команде.

«Вест Хэм» – типичная команда Мойеса. Но проблемы в атаке толкают к борьбе за выживание в АПЛ

«Вест Хэм» очень классно играет без мяча. Даже в текущем кризисном сезоне только 4 команды АПЛ реже допускают острые моменты. Это традиционная сильная сторона при Дэвиде Мойесе. Кроме основной схемы 4-2-3-1, есть более осторожный вариант 5-4-1; команда способна действовать как в низком, так и в среднем блоке (любимый режим), эпизодически врубая прессинг. Здорово отлажены смещения в рамках фирменных схем – в составе вообще нет пассажиров.

А вот в атаке все грустно. Команда меньше обычного забивает со стандартов (хотя раньше с ними был порядок) и испытывает проблемы против массированных оборон. Неправильно говорить, что у «Вест Хэма» вообще нет рецептов на такой случай. Структура позволяет разместить трех креативных игроков под нападающим. На эту роль претендуют Джеррод Боуэн, Лукас Пакета, Саид Бенрахма и Пабло Форнальс. Качественные игроки, способные сочинять комбинации в режиме импровизации. Определенные шансы приходят из этого, но именно систематических источников угрозы не хватает.

То есть лондонцы сильно зависят от вдохновения и текущей формы созидателей. В АПЛ с этим перебои, но в Лиге Конференций пропасть в уровне часто была такой, что команда блистала даже в атаке. Кроме того, в качестве побочной угрозы выступают полузащитники – например, Томаш Соучек с подключениями в штрафную под навесы.

С косметическими правками такое описание соответствует мойесовскому «Вест Хэму» в любой сезон. В этой кампании основные черты узнаются, но остро стоят три проблемы.

Во-первых, реализация – забили почти на 11 голов меньше ожидаемого. С одной стороны, это признак того, что глубина кризиса обманчива – и «Вест Хэм» далеко не так плох по игре. С другой, это бьет не только по результатам, но и по впечатлениям от матчей. Не забивая свои шансы, команда вынуждена больше времени проводить в неудобном режиме – не может играть вторым номером и атаковать на пространстве. На выходе мы чаще смотрим худшую версию «Вест Хэма», хотя набор сильных и слабых сторон особенно не изменился.

Во-вторых, проседает позиция нападающего. На дистанции сезона здесь нет четкого варианта. Выбор между привычным Микаилом Антонио (основной с прошлых сезонов), дорогим Джанлукой Скамаккой и пришедшим спасать атаку в январе Дэнни Ингзом. У Ингза лучшие открывания внутри штрафной, у Антонио хорошо выстроены связи с партнерами. Скамакка способен играть в Лиге Конференций, чтобы давать им отдых.

Третья беда – баланс в центре поля. В оптимальном сочетании у Райса и Соучека было четкое распределение функций. Деклан читает игру и контролирует опорную, а Соучек помогает ему без мяча, но при атаках подключается до штрафной. Сейчас они ходят в атаку поочередно. Говорят, это просьба Райса, который обожает Яя Туре, подражает ему, хочет развиваться и становиться более вариативным, даже если для команды типажа «Вест Хэма» была выгоднее простая роль.

«Вест Хэм» определенно круче, чем кажется из таблицы АПЛ (14-е место, зона вылета в трех очках, но есть матч в запасе). Также у команды есть успешный опыт прошлогодней кампании в Лиге Европы. Сейчас явного фаворита в ЛК нет: «Фиорентина» лучше всех играет с мячом, «Вест Хэм» обладает лучшей защитой, «Ницца» – самая тактически гибкая. Все зависит от того, кто лучше разыграет эти козыри, но Мойесу определенно есть что предъявить.

«Ницца» поставила на ассистента уволенного Фавра. В Европе он даже не может давать пресс-конференции (нет тренерской лицензии)

В Лиге 1 появилась забава: давать шанс неопытным ассистентам уволенных тренеров, чтобы те били рекорды по продолжительным сериям без поражений. Сначала подобное провернул «Реймс»: уволил Оскара Гарсию, назначил 30-летнего Вилла Стилла и не проиграл 18 матчей в чемпионате. «Ницца» повторила трюк: уволила Люсьена Фавра, назначила 36-летнего Дидье Дигара, не проиграла 12 матчей в чемпионате (+2 в Лиге конференций).

Стилл вообще не выступал на профессиональном уровне, а вот Дигар был крепким футболистом и больше всего – 4,5 сезона – отыграл именно в «Ницце». Как и Стилл, Дигар пока не получил лицензию UEFA Pro, поэтому за каждый матч «Ницца» платит штрафные 25 тысяч евро. В еврокубках ситуация комичнее: из-за отсутствия лицензии Дигара не допускают на предматчевые и послематчевые пресс-конференции, их дает помощник Жюльен Сабле. Жестокая бюрократия.

Серия Дигара без поражений прервалась в выходные: «Ницца» дома уступила «ПСЖ» 0:2, хотя была как минимум не хуже. Зато команде много везло в течение успешной серии, так что не так обидно. Да и именно в последних турах «Ницца» чуть потускнела: 5 игр без побед в Лиге 1, до «ПСЖ» четырежды сыграла вничью. Начинал Дигар с 6:1 против «Монпелье».

Главные находки работы Дигара: готовность спокойно выпускать юных игроков и ловко менять схемы. При Дидье 18-летние Антуан Менди (правый защитник), Аюб Амрауи (левый защитник), Бадредин Буанани (правый вингер) моментально вписались в ротацию. Команда обучена и к игре с четверкой защитников, и с пятеркой (может быть и 5-3-2, и 5-4-1). Под нужды на конкретную игру Дигар подкручивает состав. С 5 января, когда он возглавил клуб, за «Ниццу» сыграли 25 человек – больше только у четырех команд Лиги 1, где ротация объясняется игровым крахом и длиннющими списками травмированных.

Разумеется, скелет все-таки есть: вратарь Каспер Шмейхель, центральные защитники Данте и Жан-Клер Тодибо, центральный полузащитник Кефрен Тюрам, форвард Терем Моффи. Практически всегда, когда готовы, играют крайний защитник Жордан Лотомба, форвард Гаэтан Лаборд и тьфу-тьфу-не сломайся Аарон Рэмзи. Николя Пепе вот сломался, поэтому пропустил много игр при Дигаре.

От четкого тренерского концепта «Ницца» пока далека. При Дигаре команда много создает на угловых и опасна персоналиями. Тюрам невероятно хорош на рывках с мячом, способен на рейды сквозь 5 соперников. Лаборд устраивает войну за каждый мяч. Моффи ищет пространство за спинами защитников и готов качественно подыгрывать. Рэмзи везде: может и начать атаку рядом с защитниками, и забежать вторым темпом в штрафную, и на фланге подготовить навес. Шмейхель, до прихода Дигара выглядевший совсем потухшим, начал тащить на линии. 39-летний Данте просто наслаждается футболом.

Тактически «Ницца» интересна адаптациями под соперников, с чем и связаны смены схемы. Против «Марселя», например, Дигар использовал гибридную формацию: 5-4-1 без мяча и 4-3-3 на мяче, где опорник Юссуф Ндайшими без мяча играл третьим центральным защитником, а при владении шел выше. И не только Юссуф менял позицию: Моффи (на бумаге центрфорвард) уходил к боковой, Рэмзи (центральный позащитник) смещался на правый фланг защиты, его место в центре поля занимал Лотомба (правый защитник). Все ради взлома персонального прессинга «Марселя» – соперники путались из-за слишком неожиданной взаимозаменяемости «Ниццы».

Адаптации в первую очередь нацелены на сдерживание: «Ницца» при Дигаре занимает 2-е место в Лиге 1 по пропущенным (9) и 2-е место по ожидаемым пропущенным (13,8).

Еще много работы, но «Ницца» за счет хорошей защиты, индивидуально сильных игроков (Тюрам, Пепе, Тодибо), психологического подъема с новым тренером уже сейчас может бороться за евротрофей.

«Фиорентина» играет вертикально и весело, но есть проблемы с контратаками

Не удивлюсь, если «Лех» доставит «Фиорентине» больше проблем, чем сопоставимые соперники из топ-лиг.

Винченцо Итальяно ставит быстрый футбол с нетерпеливыми вертикалями, минимумом поперечных пасов в центре поля и массированной (5-6 человек в передней линии) атакой в позиционном владении. 35% матча он проводит в атакующей трети. Только «Ман Сити» задерживается впереди еще дольше.

Без мяча флорентийцы сразу набрасываются на соперника. Они лидируют в Серии А по интенсивности прессинга, входят в континентальный топ по активности контрпрессинга и разрушительности высокого давления. Итальяно ищет переходные фазы, чтобы атаковать реорганизованную защиту.

С мячом и без «Фиорентина» – одна из самых агрессивных команд Европы. Минус подхода в уязвимости перед хорошо закрытыми и быстро разжимающимися командами. Флорентийцы буксуют против автобусов – слишком зависимы от формы вингеров и недостаточно креативны в полузащите. В такие моменты они давят еще сильнее, до предела насыщают атаку и оставляют позади слишком много пространства – и потому чувствительны к контратакам.

В этом плане важно, насколько тонко читают игру опорник и центрбеки. В прошлом сезоне баланс выравнивал Торрейра. В этом за него отвечает Амрабат; марокканец прибавил по ходу, но далеко не безошибочен.

Фото: Gettyimages.ru/Clive Rose; globallookpress.com/IMAGO/Norbert Scanella, IMAGO/www.imagephotoagency.it