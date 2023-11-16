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«Как отличить падение от непадения? Валиева везде проезжает на ягодицах». Что означает наказание Камилы?

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Сюрприз фигурного Гран-при в Казани – 4-е место Камилы Валиевой с неудачным четверным тулупом, секвенцией против правил и неловким слайдингом.

Последняя ошибка – самая спорная, но судьи не пощадили Камилу, увидев в этом падение, и оштрафовали.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова в «Чистом хвосте» ищут ответ: справедливо ли? А еще – аплодируют Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которые завершили прекрасную карьеру, и обсуждают убойную цитату Ирины Родниной, которая сравнила внутренние соревнования с первенством ЖЭКа.

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Тутберидзе наконец добралась до российского Гран-при, а куда пропал Плющенко?

5:07 Валиеву оштрафовали за слайдинг – что это вообще такое? И зачем его делают фигуристы?

9:10 Тарасова верит, что падения не было, Ваня тоже за Камилу

12:58 можно ли подать протест на свои оценки? Нет, но есть другой способ поменять протокол

19:10 откуда взялись две секвенции в программе Валиевой? Полина заметила еще одну странность в контенте

23:46 разбираем теорию о том, что судьям дали отмашку резать баллы Валиевой

27:50 Настя считает, что на оценки Муравьевой повлияла критика судейства от Плющенко

33:20 проблема Муравьевой не в отсутствии трикселя, а в однообразных программах

39:14 сравниваем Дикиджи с Самариным, Савосиным и Семененко

45:16 Паша уверен, что Тарасова и Морозов – лучшая пара России после Волосожар и Транькова, но согласны не все

47:29 «Этого качества не хватает детям, которым попробовать рэп важнее, чем прокататься еще два сезона»

54:21 Роднина сравнила российские соревнования с первенством ЖЭКа. Что?

1:00:12 программы Уно и костюмы Хендрикс – что нам запомнилось на этапе Гран-при в Китае

Валиева мимо топ-3 – почему отсудили так жестко? Разбираемся

Откуда у Валиевой лишняя комбинация: Тутберидзе забыла правила или сознательно их нарушила?

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

23 комментария

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Politruk
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+14
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oldparakhod
Ответ Rodion Stepanov
Как же задрали эти инсинуации, наезды и откровенный хейт в адрес ТШТ. Угомонитесь уже. ВСЁ! не будет уже ничего больше из того величайшего, что вам посчастливилось увидеть, созданного этими тренерами и фигуристками. Вы не заслуживаете даже представить 1 секунду ПП Валиевой ЧР-2022. Никогда никто не сможет этого повторить в этом токсичном сообществе. Ради чего и кого?! Месите, перетирайте и накидываете на вентилятор то, что по жизни вас интересует. ... Надеюсь спортсу хватит смелости оставить этот комментарий ...
Реально, задолбали хайпожоры. Начинает походить на организованную травлю.
+14
-2
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Rodion Stepanov
Как же задрали эти инсинуации, наезды и откровенный хейт в адрес ТШТ. Угомонитесь уже. ВСЁ! не будет уже ничего больше из того величайшего, что вам посчастливилось увидеть, созданного этими тренерами и фигуристками. Вы не заслуживаете даже представить 1 секунду ПП Валиевой ЧР-2022. Никогда никто не сможет этого повторить в этом токсичном сообществе. Ради чего и кого?! Месите, перетирайте и накидываете на вентилятор то, что по жизни вас интересует. ... Надеюсь спортсу хватит смелости оставить этот комментарий ...
+22
-11
+11
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Dina2
Заголовок ещё тот. Камила заслуживает лучшего к ней отношения.
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-4
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Ненавижу вешние воды
Вижу чистый хвост - ставлю минус
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Arty Novikoff
Спорц, а не рановато ли про ягодицы Валиевой? Ей все-таки ещё 17. Полгода подождите.

Давайте лучше про ягодицы Загитовой, ей 21 уже.
+10
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Маргарита В Сафронова
Просто Ками пора возвращаться в реальную спортивную жизнь. Она может. Вот об этом судьи ей и сказали. Решение CAS будет в еӗ пользу, МОК уже показывает, что Россия скоро будет соревноваться со всеми, и к этому времени Ками надо вернуть боевую форму.
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Орыс-орыс онбаган
Просто у неё ягодицы ниче такие, норм
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Gelios77
Этим тоже выдали Янкину кредитку и сказали пишите вот про это? Как и Вайц. Или это комплексное отсутствие совести так работает?
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Arty Novikoff
Ответ Ненавижу вешние воды
Вижу чистый хвост - ставлю минус
Вижу грязный хвост - говорю, чтобы помыли.
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Rodion Stepanov
Ответ banchik1
Еще один поехавший на фанатизме к Тутберидзе...Как же вам сложно живется, видеть во всем угрозы предмету вашего обожания.
вы переоцениваете свое влияние, вы можете угрожать разве что навозным мухам ... мне вас просто жаль. При чем тут фанатизм? Есть произведения искусства, которые меня восхищают. Вот и ПП Валиевой на ЧР-2022 - из этого сорта явлений. Пересмотрите и думаю вам станет стыдно.
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Маргарита В Сафронова
Ответ Rodion Stepanov
угараете? где вы увидиле хоть намек на реальную спортивную жизнь? Это маятник качнулся туда от куда возвращаются через десятки лет.
и вернёмся мы под своим флагом и со своим гимном.
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RomvB
Угу, как котейка по ковру ...
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Lapo Elkann
Ответ Rodion Stepanov
Как же задрали эти инсинуации, наезды и откровенный хейт в адрес ТШТ. Угомонитесь уже. ВСЁ! не будет уже ничего больше из того величайшего, что вам посчастливилось увидеть, созданного этими тренерами и фигуристками. Вы не заслуживаете даже представить 1 секунду ПП Валиевой ЧР-2022. Никогда никто не сможет этого повторить в этом токсичном сообществе. Ради чего и кого?! Месите, перетирайте и накидываете на вентилятор то, что по жизни вас интересует. ... Надеюсь спортсу хватит смелости оставить этот комментарий ...
Лучший коммент из тех , который я читала на спортс.
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Rodion Stepanov
Ответ Astin
фанаты в своем репертуаре.. есть святые которых нельзя критиковать..
если бы это была критика ... все было бы только интреснее
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