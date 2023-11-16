«Как отличить падение от непадения? Валиева везде проезжает на ягодицах». Что означает наказание Камилы?

Сюрприз фигурного Гран-при в Казани – 4-е место Камилы Валиевой с неудачным четверным тулупом, секвенцией против правил и неловким слайдингом.

Последняя ошибка – самая спорная, но судьи не пощадили Камилу, увидев в этом падение, и оштрафовали.

Павел Копачев, Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова в «Чистом хвосте» ищут ответ: справедливо ли? А еще – аплодируют Евгении Тарасовой и Владимиру Морозову, которые завершили прекрасную карьеру, и обсуждают убойную цитату Ирины Родниной, которая сравнила внутренние соревнования с первенством ЖЭКа.

Таймкоды, чтобы было удобно:

0:00 Тутберидзе наконец добралась до российского Гран-при, а куда пропал Плющенко?

5:07 Валиеву оштрафовали за слайдинг – что это вообще такое? И зачем его делают фигуристы?

9:10 Тарасова верит, что падения не было, Ваня тоже за Камилу

12:58 можно ли подать протест на свои оценки? Нет, но есть другой способ поменять протокол

19:10 откуда взялись две секвенции в программе Валиевой? Полина заметила еще одну странность в контенте

23:46 разбираем теорию о том, что судьям дали отмашку резать баллы Валиевой

27:50 Настя считает, что на оценки Муравьевой повлияла критика судейства от Плющенко

33:20 проблема Муравьевой не в отсутствии трикселя, а в однообразных программах

39:14 сравниваем Дикиджи с Самариным, Савосиным и Семененко

45:16 Паша уверен, что Тарасова и Морозов – лучшая пара России после Волосожар и Транькова, но согласны не все

47:29 «Этого качества не хватает детям, которым попробовать рэп важнее, чем прокататься еще два сезона»

54:21 Роднина сравнила российские соревнования с первенством ЖЭКа. Что?

1:00:12 программы Уно и костюмы Хендрикс – что нам запомнилось на этапе Гран-при в Китае

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.