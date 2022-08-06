«Риторика «эээ, Спорт Сру» – это не высокомерие, а истерика». Еще раз про туалетное чтиво Этери Тутберидзе

Этери Тутберидзе сорвалась на Sports.ru, и, кажется, причина – новости о ее регулярных поездках в США.

«Матч ТВ и Спорт Сру давно завоевали звание туалетного чтива. Прочтение одних заголовков уже улучшает перистальтику. #такдержать #добровмассы», – написала она в соцсетях.

Мы подробно ответили Тутберидзе в подкасте «Чистый хвост», помогли и журналисты, пишущие о фигурном катании в других СМИ, – Влад Жуков («Матч ТВ») и Дмитрий Кузнецов («Спорт-Экспресс»). По такому исключительному случаю мы сделали текстовую версию выпуска – возможно, важнейшего в истории нашего фигурного подкаста.

«Образ Тутберидзе рушится, как только она открывает соцсеть»

Иван Кузнецов, автор и ведущий подкаста Sports.ru: У Этери Тутберидзе, на мой взгляд, талант бесконечно себя закапывать с точки зрения имиджа.

Она хороша, когда стоит за бортиком, играет красивая музыка, под нее катает ее красивая девочка – совершает невероятные прыжки, вращения. И все такие: вау, какой тренер! И она в образе немногословности, очень холодная, не проявляет никаких эмоций – ни слез, ни обнимашек, ничего.

Когда люди видят такую Тутберидзе, появляется несуществующая версия Тутберидзе, которая ей не является. Это миф об Этери – что есть такая железная леди, Маргарет Тэтчер, которая высоко себя несет, чуть ли не отшельник. Ведет аскетический образ жизни, как мне однажды сказал Игорь Порошин: Этери Тутберидзе своим образом проповедует жизнь в аскезе. Не знаю, как жизнь в аскезе сочетается с курткой Louis Vuitton…

Это все рушится, как только она открывает соцсеть и начинает там набирать <...>.

Если бы одна живая душа в мире захотела сделать PR-кампанию – организованную, массивную – против Этери Тутберидзе, этот человек выкинул бы деньги зря. Никакой информационной кампании против Этери Тутберидзе не нужно, есть ее инстаграм.

Она влипла в такое количество историй: когда показывала смс-ки Медведевой в эфире Первого канала; когда рассказывала, как Адьян Питкеев выбрасывал коньки в мусорку; когда замазывала фамилию Косторной на приказе о вручении звания ЗМС; когда писала обращение Тарасовой; когда что-то говорила про Плющенко.

У меня всегда происходил разрыв шаблона, когда появлялись такие колхозные манеры. Как человек такого формата в аскезе может себе позволить высказывания про туалетное чтиво, что журналист, который сказал что-то, что ей не понравилось, – полное дерьмо?

«Этери может позвонить – и из 100 слов 90 будет ненормативная лексика»

Павел Копачев, шеф-редактор Sports.ru: У меня не укладывается в голове: человек с хорошим вкусом (она в Пхенчхане не надевала куртки ZASPORT, сказала, что не может позволить себе ходить в этом), стильно одевается, эффектная женщина, может себя подать. И это никак не согласуется с ее медийным образом. Она может назвать полным дерьмом Дейва Лиза, она может сказать про туалетное чтиво, может позвонить – и из 100 слов 90 будет ненормативная лексика.

Однажды Этери Тутберидзе что-то не понравилось на сайте Sports.ru. Это был февраль 2020-го, после той самой Олимпиады, где Медведева и Загитова влюбили в фигурное катание всю страну.

Вышла переводная новость с японского – всегда есть риск ошибиться при переводе с незнакомого языка. Мы перевели, не скажу, что там были смысловые ошибки. Наверное, акценты при переводе были нарушены – все же двойной перевод; сначала японцы переводили с русского на японский, потом мы с японского на русский. Это так задело Этери, она позвонила, высказала все, что думает про сайт, аудиторию, как мы мешаем ей работать. И было это высказано в агрессивном тоне. Я, честно говоря, не ожидал такого тона .

Кузнецов: Ты мне сказал, что никогда не слышал, чтобы женщины ТАК ругались матом.

Копачев: Мы пошли навстречу Этери, хотя очень редко что-то меняем в контенте. Она прислала расшифровки на русском, которые были только у нее. Мы нашли общий язык. С тех пор я ни разу не общался с Этери. Но мне показалось, что ей как раз не хватает в коммуникации с журналистами именно коннекта. Она настолько от всех отделилась, выстроила эту Тутберидзевскую стену и ее не сломать.

Кузнецов: Это потрясающе. Ты сейчас рассказываешь историю, как Этери Тутберидзе позвонила, наорала на тебя матом, с таким интеллигентным заключением: мне кажется, в коммуникации с журналистами ей не хватает коннекта.

Копачев: Мне кажется, ей не хватает, конечно, еще и такта. И вообще – уважения к профессии. Я тогда ей сказал единственную вещь, что в таком тоне разговаривать про Sports.ru и коллег не готов.

«Чем ее фразы про туатлетное чтиво отличаются от того, что люди пишут в комментариях на Sports.ru?»

Кузнецов: Мы сколько угодно можем придумывать себе Тутберидзе, как она очаровательно одевается, но все, что мы обсуждаем, – это вообще не от большого ума происходит. Я понимаю, что мир спорта специфичен, но ты же знаешь спортсменов и тренеров, которые интеллигенты, даже когда им что-то не нравится, их обижает и задевает – они ведут себя по-другому. Когда люди используют такую риторику, есть вопросы к IQ.

Копачев: Она ведь говорит: люди в комментариях пишут говно, а вы не удаляете и провоцируете дискуссию. А чем ее фразы про туалетное чтиво и про то, что Дейв – полное дерьмо, отличаются от того, что люди пишут в комментариях?

Кузнецов: Даже вот эта шутка «Спорт Сру».

Копачев: Сколько этой шутке лет, как думаешь? Мне кажется, как сайт в 1998-м появился и открыли комментарии, с тех пор эта шутка присутствует.

Кузнецов: Это прям фу.

Копачев: Это дурной вкус, да? Мы видим хороший вкус в одежде и дурной вкус в общении. Я не могу это состыковать, поэтому пытаюсь найти у тебя помощи .

Кузнецов: Ты не можешь это состыковать, потому что у тебя в голове все равно существует положительный образ Этери Тутберидзе.

Копачев: Нет, совершенно нет. У меня нет положительного образа, я давно не восхищен. Нет такого, что я готов хлопать в ладоши из-за того, что кто-то выигрывает, и поэтому я должен смотреть на Этери снизу вверх. Мне кажется, мы находимся в одном информационном поле, и мы должны контактировать. Но этого контакта нет.

Кузнецов: Мне кажется, что человек с риторикой «Ээээ спорт сру» не может в принципе смотреть свысока. Ты пытаешься ее выставить высокомерной, но, по-моему, это не свысока, это просто истерика сбоку.

«Как только фигуристки делали шаг вправо или влево, она беспощадно мочила их»

Копачев: Ты считаешь, что это просто недостаток образования, недостаток культуры?

Кузнецов: Я с ней лично не знаком. Могу выдвинуть версию – по тому, какие у нее были отношения со спортсменками, которые от нее уходили или которые вступали с ней в противоречие – это ведь очень близкие ей люди.

И пока они ей служили, у нее все было замечательно. Как только они делали шаг вправо или влево, несмотря на то, что в этих людях труд всей ее жизни, она просто беспощадно мочила их .

И это тоже не от большого ума. Потому что болельщики болели за девочек, которых она тренировала, они не всегда болели лично за Этери. Мне кажется, что ей не нравится все, что не соответствует ее картине мира.

Она хороший тренер или менеджер в одном из популярных видов спорта. Таких людей очень много – что в России, что в любой другой стране.

Копачев: Хороших – да. Но таких, которые дают результат на поток, не много.

Кузнецов: Окей, она выдающийся тренер в фигурном катании. Но это вообще не повод ждать, что перед тобой все должны пасть на колени, преклониться и обязательно тобой восхищаться. Мне кажется, быть хорошим тренером для этого недостаточно .

Когда ее парадигма ломается, и она встречает людей, которые ее недолюбливают, встречает другое мнение, другой выбор, другие заголовки, недостаточно точный перевод, все это выливается в истерику.

Копачев: У меня есть другой пример – я всегда его привожу, когда сравниваю Этери с коллегами. Это Брайан Орсер, который приезжал на Гран-при России . Он никогда не смотрел на кого-то сверху вниз (может, потому что он не такой высокий), он всегда разговаривал с журналистами по 10-15 минут, объяснял каждую программу. Он вел себя человечно – это очень важный фактор. Он никогда не проходил с отсутствующим взглядом и не говорил: что, интервью?

Сейчас Этери так легко вышла в инфополе, когда речь зашла о 3-й поездке в Америку. А когда случилась вся история с Камилой Валиевой на Олимпиаде, Этери долго молчала . Хотя она тогда тоже могла выйти в инстаграм, что-то написать, объясниться, поддержать. Она этого не сделала.

Кузнецов: Ты что! Вдруг это скажется на ее карьере!

«Этери регулярно проходит путь от графини в белом пальто до автора говновыпадов»

Вячеслав Самбур, редактор Sports.ru: У меня несколько наблюдений по туалетному манифесту Этери. Первое, что хочется сказать – вся наша команда посмеялась. Не надо думать, что нас эти слова задели, травмировали, мы обиделись, загрузились – ничего такого не было. В фигурном разделе довольно быстро закаляешься, мы давно толстокожие .

Второе: больше всего меня забавляет, как Этери регулярно проходит путь туда и обратно от графини в белом пальто, такой непреступной и невозмутимой, до автора таких говновыпадов. Вот вчера она в белом пальто – сегодня она пишет про туалеты и перистальтику. Для нее это легко, у нее такие фантастические преображения на потоке. Это вызывает только уважение – как она умеет перевоплощаться. Не знаю, стоит ли месяцами молчать, чтобы потом подряд выругаться сначала на Лиза, обозвать его full of shit – как бы ни переводили, это звучит оскорбительно; ну и потом буркнуть что-то такое же туалетное про нас.

И вот теперь вопрос: удивились ли бы мы, прочитав что-то такое, что написала Тутберидзе про перистальтику, увидев это в комментариях на нашем сайте? Уверен, что нет. Мы видели разное. А удивляемся ли мы, читая такое от Тутберидзе? Да вот самое смешное, что тоже нет. Потому что это ее манера общения, часто она выходит в публичное пространство именно с такой риторикой, на таком уровне дискуссии. И почти всегда это выглядит отвратительно.

Если бы мы, например – туалетное СМИ или как она там пишет – зашли на этот уровень, который задает сама Тутберидзе, то, наверное, у нас бы выходили тексты про ее внешность. Как за последние 10 лет изменились ее скулы и нос?

Можно было бы поковеркать, например, ее отчество. Она же коверкает название сайта. Ну давайте поковеркаем отчество, которое саму Этери, видимо, тяготит. Кто забыл – мы фиксировали, как она сменила отчество Гогиевна на Георгиевна по документам. Можно даже с фамилией поиграть, как это делал Василий Уткин, называл ее «Тут беридзе – там давадзе». Но у нас такого нет. Мы, наверное, пока далеки от таких ярких и оригинальных ходов в стиле Тутберидзе.

Что касается шутки про «сру». Для меня это даже не маркер, а ярлык на лбу, колокол, который сигналит, как у человека обстоят дела с чувством юмора, вкусом, тактом, стилем. Это что-то в духе «жадина-говядина» или «повторюша – дядя хрюша». Такое же наивное, безликое, нелепое.

Понять бы – в чем цель этого выпада. Обидеть или пригвоздить? Показать себя? Ну да, это в очередной раз Этери Георгиевна сумела. Я бы ей только сказал: Этери Георгиевна, вы с вашими эмодзи про перистальтику и с этими шутками про «сру» опоздали лет на 20.

«Писать мнение – это работа журналиста, а работа Тутберидзе – тренировать»

Копачев: Если ты не уважаешь чужой труд, почему должны уважать твой труд? И есть еще один важный момент, что тренер не может понимать цели и задачи медиа . Как устроено медиа, как оно работает, за счет чего живет, как и чем зарабатывает?

Есть распространенное и совершенно неправильно понятие, что медиа работает на клике, медиа важны громкие заголовки. Это не так. Что такое громкие заголовки или что такое желтые заголовки – спортсмены и тренеры до конца не понимают, потому что не обладают профессиональными знаниями. Это не их дело, но они почему-то считают, что вправе говорить, как должен выглядеть заголовок, статья, фотография. Они вправе это оценивать – мы тоже оцениваем, как они работают. Но мы не лезем в тренировочный процесс.

Кузнецов: Журналист пишет мнение не для того, чтобы сказать: Этери Тутберидзе, ты хреново тренируешь, пожалуйста, делай все по-другому. Он делает это, потому что создает контент для зрителя, он делится наблюдениями. Это его профессиональная работа. А работа Этери Тутберидзе – тренировать.

И она говорит тебе: Павел, на третьей строчке как-то так написано, мне не нравится, хочу, чтобы вы это удалили. Это не реализация ее профессионального скилла, она в этот момент никого не тренирует, она просто выпендривается. Потому что она искренне считает, что она охренительно важная, а ты пустое место. И ты ее никак не сдвинешь с этой позиции.

«Информация о поездке в США правдивая. Тутберидзе не было на катке всю первую половину недели»

Влад Жуков, автор «Матч ТВ»: Информация (о третьей поездке Тутберидзе в США) абсолютно точно правдивая, всплыла она не в среду, когда я про нее писал (3 августа), она всплыла еще в начале недели – в ночь с воскресенья на понедельник. Мне точно говорили про США, про отъезд.

Почему я откладывал публикацию? Нужно было убедиться, что человек действительно отсутствует. Это была перепроверка, из-за этого возникла задержка, иначе информация появилась бы еще в понедельник – и ни у кого вопросов бы не возникло.

Хотел бы обратить внимание, что реакция – я бы не назвал это опровержением – последовала не в среду, а в четверг. Почему? На мой взгляд, объяснение простое: Этери Георгиевна сегодня была на катке, а вчера ее на катке не было, как и не было всю первую половину недели .

Поэтому в этой информации я уверен – так же, как и был уверен в информации про второй отъезд, который был недавно. Зачем, почему и как? Честно говоря, меня это мало волнует . Наверное, есть дела. Очевидно, что просто так не может быть всех этих отъездов.

Другой вопрос – ведущий наш тренер в важный период подготовки к сезону трижды отлучается, причем достаточно далеко. Зачем? Может быть, мы узнаем в будущем. Может, дело касается Дианы Дэвис и и ее тренировок. Может, это касается других вопросов – недвижимости, еще чего-то. Есть что-то, что Этери Георгиевну беспокоит.

Меня удивляет, что Этери Георгиевна начала активно высказываться, причем в таком резком ключе. Она никогда за словом в карман не лезла, но чтобы вот так – в публичном пространстве. Плюс этот ее тейк, что нужно не вручать медали, заморозить рейтинг, перенести столицу в Нью-Васюки. Это заявление не характерно для нее, оно было странным – кто в здравом уме это будет делать?

Мне кажется, это элемент не истерики, а скорее растерянности . Человек уже не понимает, что происходит, ее это беспокоит – не понятно, к чему готовиться и как дальше жить. А тут параллельно с этим появляются новости, которые ей не очень нравятся. Может, ее беспокоит, что к ней пристальное внимание. Мне кажется, что у человека просто сдают нервы, ее можно понять.

Раньше Этери Георгиевна реагировала нормально на все новости, которые выходили по теме «Хрустального». Даже про травмы – про Сашу Трусову в прошлом сезоне, про Дашу Усачеву. Все воспринималось нормально.

«В этом году соцсети Тутберидзе будут очень интересными. Она только разогревается»

Дмитрий Кузнецов, автор «Спорт-Экспресса»: Мне кажется, просто так попало в этот момент, очень болезненный насчет США. Этери Георгиевна выступила с условно патриотических позиций в адрес ISU, а на следующий день пишут, что она в США. Может, это как-то повлияло, что очень не вовремя этот слив произошел . Казалось всегда, что Этери Тутберидзе выходит раз в год, оплеуху дает – и все аплодируют стоя. А сейчас это стало так часто, что ореол молчания вокруг нее скукоживается.

Как мне рассказывали люди, которые с ней работали, она к соцсетям относится очень внимательно. Доходит до того, что она советует, какие фото выкладывать. За лайками следит, за записями. Интересно, что Тутберидзе практически не говорит, но у нее внутри явно столько всего, что можно сказать. Думаю, в этом году соцсети Тутберидзе будут очень интересными. Она только разогревается.

Я начал писать про фигурное катание после Пхенчхана, пришел с идеалистическими взглядами и думал: надо, конечно, с Тутберидзе сделать интервью. Тогда я еще не знал, что это значит. Я пытался через «Самбо-70», даже телефон достал, но она редко на него отвечает. Хотя лет 5 назад она говорила даже очень разумные и интересные вещи.

Потом я пошел по бывшим ее ученикам, чтобы с другой стороны понять феномен Тутберидзе. Было интервью с Полиной Шубодеровой, где она рассказала – что есть старшая и младшая группы, могут выгнать. Но это было не какое-то откровение, при этом расплылась в комплиментах. И все равно через некоторое время пришлось удалить эту статью .

В Саранске мордовское телевидение пыталось с ней сделать интервью. Она просто махнула на них рукой. У нее свой подход. Имеет право на него, наверное.

Я понимаю, почему она не общается. Идеальная модель поведения в фигурном катании – Сергей Дудаков, который вообще ничего не говорит, и у него такой образ: крутой технарь, ни в чем не участвует – и молодец.

Будь я фигуристом или тренером, я бы тоже к СМИ относился с опаской. Знаю, как люди заверяют интервью, но все равно один прекрасный сайт сделает заголовок, все на него кликнут и в комментариях будут олимпийского чемпиона или эксперта чморить. Сейчас в фигурном катании такая токсичная ситуация – что ни скажешь, в плюс себе вряд ли сыграешь.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф, Рамиль Ситдиков; East News/AP Photo/David J. Phillip, Dimitris Isevidis / Anadolu Agency