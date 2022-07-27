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«Никто не додумался до шутки, что Медведева вновь проиграла из-за Загитовой». Женин звонок Алине – что это было?

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Фигурное катание Фигурное катание

Всем привет!

В фигурке столько новостей, что мы перенесли наш тематический выпуск про эволюцию женского катания.

Сегодня – только горячие новости и раскладка по этапам Гран-при (правда, без наших). Естественно, в нашей интерпретации.

Так, мы давно не заглядывали в двери Евгения Плющенко – а там вышла седьмая версия, почему он ушел с олимпийского льда в Сочи-2014 за минуту до проката. История обрастает новыми легендами – и скоро переплюнет знаменитый «прокат в лесу».

А еще мы совсем не хотели обсуждать культуру отмены, но мастер-класс Александры Трусовой в Стокгольме был заблокирован по инициативе шведской федерации фигурного катания. Санкционное безумие продолжается.

Конечно, мы порадовались за Наталью Забияко – она выложила сердечко в ответ на каминг-аут теннисистки Даши Касаткиной. Наталья, правда, так и не возобновила карьеру – хотя еще пару месяцев назад всерьез рассчитывала на новый проект в Канаде.

Японский гений Юдзуру Ханю успокоил фанатов: он уходит, но не совсем. Впереди профессиональные шоу, где он будет фронтменом.

Наконец, Евгения Медведева заскочила на шоу «Контакты» и позвонила Алине Загитовой. Она не ответила на сложный вопрос – и это сказалось на итоговом результате Жени. Дежа-вю?

Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и Павел Копачев на связи:

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 на Гран-при не будет российских фигуристов, а за кем будем следить?

6:10 минус Ханю, Чен, Браун, Пападакис / Сизерон и Суй / Хань: считаем потери среди иностранцев

10:20 будут ли за границей следить за российскими турнирами?

15:30 причины, по которым нужно смотреть этап в Шеффилде: интрига в танцах, Морис от группы Тутберидзе и, конечно, Денис Васильевс

19:20 почему снятие Плющенко с Олимпиады-2014 интересно даже спустя 8 лет?

23:55 Паша раскрывает историю мема про прокат в лесу и рассказывает, в чем мифологичность финального проката Плющенко

26:50 Забияко и Касаткина вместе. Мы удивились или нет?

32:58 мастер-класс Трусовой в Стокгольме отменили – Полина объясняет, почему этого стоило ждать именно от шведов

38:20 Настю не расстроило завершение карьеры Ханю – это не шутка

42:19 что будет с фигурным катанием после ухода Ханю?

48:35 анализируем отношения Медведевой и Загитовой по выпуску шоу «Контакты»

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.

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