«Никто не додумался до шутки, что Медведева вновь проиграла из-за Загитовой». Женин звонок Алине – что это было?

Всем привет!
В фигурке столько новостей, что мы перенесли наш тематический выпуск про эволюцию женского катания.
Сегодня – только горячие новости и раскладка по этапам Гран-при (правда, без наших). Естественно, в нашей интерпретации.
Так, мы давно не заглядывали в двери Евгения Плющенко – а там вышла седьмая версия, почему он ушел с олимпийского льда в Сочи-2014 за минуту до проката. История обрастает новыми легендами – и скоро переплюнет знаменитый «прокат в лесу».
А еще мы совсем не хотели обсуждать культуру отмены, но мастер-класс Александры Трусовой в Стокгольме был заблокирован по инициативе шведской федерации фигурного катания. Санкционное безумие продолжается.
Конечно, мы порадовались за Наталью Забияко – она выложила сердечко в ответ на каминг-аут теннисистки Даши Касаткиной. Наталья, правда, так и не возобновила карьеру – хотя еще пару месяцев назад всерьез рассчитывала на новый проект в Канаде.
Японский гений Юдзуру Ханю успокоил фанатов: он уходит, но не совсем. Впереди профессиональные шоу, где он будет фронтменом.
Наконец, Евгения Медведева заскочила на шоу «Контакты» и позвонила Алине Загитовой. Она не ответила на сложный вопрос – и это сказалось на итоговом результате Жени. Дежа-вю?
Полина Крутихина, Настя Жаворонкова и Павел Копачев на связи:
Таймкоды, чтобы было удобно
0:00 на Гран-при не будет российских фигуристов, а за кем будем следить?
6:10 минус Ханю, Чен, Браун, Пападакис / Сизерон и Суй / Хань: считаем потери среди иностранцев
10:20 будут ли за границей следить за российскими турнирами?
15:30 причины, по которым нужно смотреть этап в Шеффилде: интрига в танцах, Морис от группы Тутберидзе и, конечно, Денис Васильевс
19:20 почему снятие Плющенко с Олимпиады-2014 интересно даже спустя 8 лет?
23:55 Паша раскрывает историю мема про прокат в лесу и рассказывает, в чем мифологичность финального проката Плющенко
26:50 Забияко и Касаткина вместе. Мы удивились или нет?
32:58 мастер-класс Трусовой в Стокгольме отменили – Полина объясняет, почему этого стоило ждать именно от шведов
38:20 Настю не расстроило завершение карьеры Ханю – это не шутка
42:19 что будет с фигурным катанием после ухода Ханю?
48:35 анализируем отношения Медведевой и Загитовой по выпуску шоу «Контакты»
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
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