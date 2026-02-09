Олимпиада-2026, 8 февраля, все медали дня: Клэбо забрал скиатлон, Коростелев – 4-й, Франция выиграла смешанную эстафету в биатлоне, фигуристы США победили в команде
8 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли восемь комплектов медалей.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия
8 февраля, воскресенье
Горные лыжи
Скоростной спуск, женщины
1. Бризи Джонсон (США)
2. Эмма Айхер (Германия)
3. София Годжа (Италия)...
22. Юлия Плешкова (Россия)
Лыжные гонки
Скиатлон, 10+10 км, мужчины
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Матис Делож (Франция)
3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
4. Савелий Коростелев (Россия)
Биатлон
Смешанная эстафета
1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно, Жюлия Симон)
2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци)
3. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс)
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом
Мужчины
1. Бенжамин Карл (Австрия)
2. Ким Сан Гюм (Южная Корея)
3. Тервел Замфиров (Болгария)
Женщины
1. Зузана Мадерова (Чехия)
2. Сабин Пайер (Австрия)
3. Люция Дальмассо (Италия)
Конькобежный спорт
1. Сандер Эйтрем (Норвегия)
2. Методей Йилек (Чехия)
3. Риккардо Лорелло (Италия)
Санный спорт
1. Макс Лангенхан (Германия)
2. Йонас Мюллер (Австрия)
3. Доминик Фишналлер (Италия)
14. Павел Репилов (Россия)
Фигурное катание
Командный турнир
1. США
2. Япония
3. Италия
В горных лыжах (включите хоть для того, чтобы насладиться великолепными видами из Альп) победить может кто угодно, совершенно непредсказуемо. Любая из четырёх итальянок (Годжа и Бриньоне выделяются), Айхер и Вайдле из Германии + Бризи Джонсон и Карин Сутер. Но все будут смотреть на попытку великой Линдси Вонн, которой далеко за 80, собраны все возможные титулы, а ещё карьера останавливалась на 4 года, пока ей ставили титановое колено. Но это фигня, так как за неделю до ОИ она порвала "кресты" на другой ноге и сегодня поедет с этой дикой травмой. А трасса там сложнейшая. Короче, сюр какой-то.
Затем мужской скиатлон. Первые 4 места возьмёт Норвегия, победит Клэбо, группа развалится на втором кругу, норги возьмут с собой ещё парочку лыжников и уйдут в закат. У Савелия неплохие шансы на десятку, а если повезёт, то и на топ-6. Только имейте в виду, что на классике он намного сильнее, чем на коньке. А ещё у всех наших большие проблемы в спусковой части, не учат у нас на сложных горках кататься.
Потом переключаемся на биатлон. Сегодня смешанная эстафета, по две девушки и по два парня. Найти четверых для главной эстафеты сложно, а вот по паре — вполне, даже для условно "малых" стран. Так что гонка непредсказуемая, но главные биатлонные державы обычно к финишу выбираются в призы. Франция, Норвегия, Германия + итальянцы очень сильны, тем более дома. За хозяев и поболею.
Коньки, 5000. Абсолютно огненная дистанция, будет намного круче, чем у девушек. Два человека в этом году побили мировой рекорд, сначала француз Лабино (в среднегорье Юты), а пару недель назад норвежец Эйстрем первым выбежал из шести минут, да в не оч высокогорном Инцеле! А ведь есть ещё крутой чемпион Гьотто, молодой выскочка Йилек и два деда, Блюмен и Свингс, от них чего угодно можно ждать.
На закуску у нас параллельный слалом на сноуборде, просто посмотреть на красивые проезды. В санях всё как обычно скучно, а про фигурное катание вы без меня всё знаете.
Такой накал борьбы, такие эмоции больше нигде не увидишь, как на Олимпиаде!!!!