  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Олимпиада-2026, 8 февраля, все медали дня: Клэбо забрал скиатлон, Коростелев – 4-й, Франция выиграла смешанную эстафету в биатлоне, фигуристы США победили в команде
40

Олимпиада-2026, 8 февраля, все медали дня: Клэбо забрал скиатлон, Коростелев – 4-й, Франция выиграла смешанную эстафету в биатлоне, фигуристы США победили в команде

8 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли восемь комплектов медалей.

8 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли восемь комплектов медалей.

Олимпийские игры-2026

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия

8 февраля, воскресенье

Горные лыжи

Скоростной спуск, женщины

1. Бризи Джонсон (США)

2. Эмма Айхер (Германия)

3. София Годжа (Италия)...

22. Юлия Плешкова (Россия)

Лыжные гонки

Скиатлон, 10+10 км, мужчины

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Матис Делож (Франция)

3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

4. Савелий Коростелев (Россия)

Биатлон

Смешанная эстафета

1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно, Жюлия Симон) 

2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) 

3. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс) 

Сноуборд

Параллельный гигантский слалом

Мужчины

1. Бенжамин Карл (Австрия) 

2. Ким Сан Гюм (Южная Корея)

3. Тервел Замфиров (Болгария)

Женщины

1. Зузана Мадерова (Чехия) 

2. Сабин Пайер (Австрия) 

3. Люция Дальмассо (Италия) 

Конькобежный спорт

1. Сандер Эйтрем (Норвегия) 

2. Методей Йилек (Чехия) 

3. Риккардо Лорелло (Италия) 

Санный спорт

1. Макс Лангенхан (Германия) 

2. Йонас Мюллер (Австрия)

3. Доминик Фишналлер (Италия)

14. Павел Репилов (Россия)

Фигурное катание

Командный турнир

1. США

2. Япония

3. Италия

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoОлимпиада-2026
logoгорные лыжи
сноуборд
logoлыжные гонки
logoПавел Репилов
logoсборная России (сани)
Санный спорт
logoЮлия Плешкова
logoСавелий Коростелев
сборная России (горные лыжи)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoОлимпийская сборная России
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня прекрасный день для всех поклонников зимних видов спорта! Столько всего интересного, глаза разбегаются!
В горных лыжах (включите хоть для того, чтобы насладиться великолепными видами из Альп) победить может кто угодно, совершенно непредсказуемо. Любая из четырёх итальянок (Годжа и Бриньоне выделяются), Айхер и Вайдле из Германии + Бризи Джонсон и Карин Сутер. Но все будут смотреть на попытку великой Линдси Вонн, которой далеко за 80, собраны все возможные титулы, а ещё карьера останавливалась на 4 года, пока ей ставили титановое колено. Но это фигня, так как за неделю до ОИ она порвала "кресты" на другой ноге и сегодня поедет с этой дикой травмой. А трасса там сложнейшая. Короче, сюр какой-то.
Затем мужской скиатлон. Первые 4 места возьмёт Норвегия, победит Клэбо, группа развалится на втором кругу, норги возьмут с собой ещё парочку лыжников и уйдут в закат. У Савелия неплохие шансы на десятку, а если повезёт, то и на топ-6. Только имейте в виду, что на классике он намного сильнее, чем на коньке. А ещё у всех наших большие проблемы в спусковой части, не учат у нас на сложных горках кататься.
Потом переключаемся на биатлон. Сегодня смешанная эстафета, по две девушки и по два парня. Найти четверых для главной эстафеты сложно, а вот по паре — вполне, даже для условно "малых" стран. Так что гонка непредсказуемая, но главные биатлонные державы обычно к финишу выбираются в призы. Франция, Норвегия, Германия + итальянцы очень сильны, тем более дома. За хозяев и поболею.
Коньки, 5000. Абсолютно огненная дистанция, будет намного круче, чем у девушек. Два человека в этом году побили мировой рекорд, сначала француз Лабино (в среднегорье Юты), а пару недель назад норвежец Эйстрем первым выбежал из шести минут, да в не оч высокогорном Инцеле! А ведь есть ещё крутой чемпион Гьотто, молодой выскочка Йилек и два деда, Блюмен и Свингс, от них чего угодно можно ждать.
На закуску у нас параллельный слалом на сноуборде, просто посмотреть на красивые проезды. В санях всё как обычно скучно, а про фигурное катание вы без меня всё знаете.
Ответ radio_weiss
Сегодня прекрасный день для всех поклонников зимних видов спорта! Столько всего интересного, глаза разбегаются! В горных лыжах (включите хоть для того, чтобы насладиться великолепными видами из Альп) победить может кто угодно, совершенно непредсказуемо. Любая из четырёх итальянок (Годжа и Бриньоне выделяются), Айхер и Вайдле из Германии + Бризи Джонсон и Карин Сутер. Но все будут смотреть на попытку великой Линдси Вонн, которой далеко за 80, собраны все возможные титулы, а ещё карьера останавливалась на 4 года, пока ей ставили титановое колено. Но это фигня, так как за неделю до ОИ она порвала "кресты" на другой ноге и сегодня поедет с этой дикой травмой. А трасса там сложнейшая. Короче, сюр какой-то. Затем мужской скиатлон. Первые 4 места возьмёт Норвегия, победит Клэбо, группа развалится на втором кругу, норги возьмут с собой ещё парочку лыжников и уйдут в закат. У Савелия неплохие шансы на десятку, а если повезёт, то и на топ-6. Только имейте в виду, что на классике он намного сильнее, чем на коньке. А ещё у всех наших большие проблемы в спусковой части, не учат у нас на сложных горках кататься. Потом переключаемся на биатлон. Сегодня смешанная эстафета, по две девушки и по два парня. Найти четверых для главной эстафеты сложно, а вот по паре — вполне, даже для условно "малых" стран. Так что гонка непредсказуемая, но главные биатлонные державы обычно к финишу выбираются в призы. Франция, Норвегия, Германия + итальянцы очень сильны, тем более дома. За хозяев и поболею. Коньки, 5000. Абсолютно огненная дистанция, будет намного круче, чем у девушек. Два человека в этом году побили мировой рекорд, сначала француз Лабино (в среднегорье Юты), а пару недель назад норвежец Эйстрем первым выбежал из шести минут, да в не оч высокогорном Инцеле! А ведь есть ещё крутой чемпион Гьотто, молодой выскочка Йилек и два деда, Блюмен и Свингс, от них чего угодно можно ждать. На закуску у нас параллельный слалом на сноуборде, просто посмотреть на красивые проезды. В санях всё как обычно скучно, а про фигурное катание вы без меня всё знаете.
Комментарий удален модератором
Ответ radio_weiss
Сегодня прекрасный день для всех поклонников зимних видов спорта! Столько всего интересного, глаза разбегаются! В горных лыжах (включите хоть для того, чтобы насладиться великолепными видами из Альп) победить может кто угодно, совершенно непредсказуемо. Любая из четырёх итальянок (Годжа и Бриньоне выделяются), Айхер и Вайдле из Германии + Бризи Джонсон и Карин Сутер. Но все будут смотреть на попытку великой Линдси Вонн, которой далеко за 80, собраны все возможные титулы, а ещё карьера останавливалась на 4 года, пока ей ставили титановое колено. Но это фигня, так как за неделю до ОИ она порвала "кресты" на другой ноге и сегодня поедет с этой дикой травмой. А трасса там сложнейшая. Короче, сюр какой-то. Затем мужской скиатлон. Первые 4 места возьмёт Норвегия, победит Клэбо, группа развалится на втором кругу, норги возьмут с собой ещё парочку лыжников и уйдут в закат. У Савелия неплохие шансы на десятку, а если повезёт, то и на топ-6. Только имейте в виду, что на классике он намного сильнее, чем на коньке. А ещё у всех наших большие проблемы в спусковой части, не учат у нас на сложных горках кататься. Потом переключаемся на биатлон. Сегодня смешанная эстафета, по две девушки и по два парня. Найти четверых для главной эстафеты сложно, а вот по паре — вполне, даже для условно "малых" стран. Так что гонка непредсказуемая, но главные биатлонные державы обычно к финишу выбираются в призы. Франция, Норвегия, Германия + итальянцы очень сильны, тем более дома. За хозяев и поболею. Коньки, 5000. Абсолютно огненная дистанция, будет намного круче, чем у девушек. Два человека в этом году побили мировой рекорд, сначала француз Лабино (в среднегорье Юты), а пару недель назад норвежец Эйстрем первым выбежал из шести минут, да в не оч высокогорном Инцеле! А ведь есть ещё крутой чемпион Гьотто, молодой выскочка Йилек и два деда, Блюмен и Свингс, от них чего угодно можно ждать. На закуску у нас параллельный слалом на сноуборде, просто посмотреть на красивые проезды. В санях всё как обычно скучно, а про фигурное катание вы без меня всё знаете.
Прекрасный анонс)
Савелий 4-е место достойный результат!
Не фанат горных лыж, но второй день смотрю с огромным удовольствием. Какая красота, а какой прекрасный показ: съёмки с разных ракурсов (в том числе с квадрокоптера), текущая скорость и много другой информации. Ду захватывает!
Смотрим и болеем! Все таки Олимпиада есть Олимпиада! Командный турнир фигуристов впечатляет👍🏻
Смотрю Олимпиаду, как жаль что наших так мало, какой все таки праздник, для всех любителей спорта. Как жаль за спортсменов, которые бились всю жизнь, чтобы там участвовать.
Ответ ЭАГ
Смотрю Олимпиаду, как жаль что наших так мало, какой все таки праздник, для всех любителей спорта. Как жаль за спортсменов, которые бились всю жизнь, чтобы там участвовать.
Комментарий скрыт
Ответ Игорь Квакша
Комментарий скрыт
Не любят Россиян, боятся, на всех международных турнирах больше всех медалей собирают , вот т весь ответ
Савелий молодца, 4 место, это было великолепно и неожиданно!!!
Спасибо за качественные трансляции главному спортивному каналу страны - ОККО-спорт! 👏
Я вот с удовольствием смотрю Олимпиаду. И радуюсь за всех спортсменов мира.
Такой накал борьбы, такие эмоции больше нигде не увидишь, как на Олимпиаде!!!!
Должна быть интересная борьба. Удачи олимпийцам. Очень интересно 👍
Молодчик Савелий один оказался на ОИ от Страны и прекрасно толково тактически проскочил сложную гонку -красавчик !
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гийом Сизерон стал первым в истории танцором на льду, выигравшим олимпийское золото с разными партнершами
вчера, 22:15
Олимпиада-2026, 11 февраля, все медали дня: Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду, Симон выиграла индивидуальную гонку в биатлоне
вчера, 22:07
⛸️ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Фурнье-Бодри и Сизерон победили в танцах на льду, Чок и Бейтс – 2-е, Гиллес и Пуарье – 3-и
вчера, 21:57
🎧 Шоу-подкаст «Чистый хвост»: дебют Гуменника на Олимпиаде-2026 – что не получилось?
вчера, 14:58Видео
Первый тренер Гуменника: «Любой другой на его месте – был бы вообще кошмар. Петя, по моему мнению, боец, сделал все, что мог»
вчера, 19:01
Экстрасенс Романова о том, что Гуменник выйдет на лед 13-м в пятницу 13-го: «Это выступление будет особенным. Например, как масса в копилку поворачивающегося мнения Запада о России»
вчера, 18:45
Мишин о шансах Гуменника на медаль Олимпиады: «Пока что-то говорить рано. Смотрю на происходящее с большим интересом»
вчера, 17:46
Колесников ушел от Соколовской и находится на просмотре в группе Тутберидзе
вчера, 17:33
Гуменник не вышел на тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде
вчера, 17:08
Елизавета Туктамышева прилетела на Олимпиаду
вчера, 15:39Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Москвина о подиуме в мужских соревнованиях: «Шансы есть у всех. Поэтому Гуменнику надо хорошо катать произвольную программу»
вчера, 13:12
Депутат Свищев: «Гуменник показал не самое лучшее выступление. Шансов на бронзу у него немного, но они есть, надо биться до конца»
вчера, 12:47
Гуменник об Олимпийской деревне: «Научили меня играть в Counter-Strike»
10 февраля, 18:42Игры
Энберт о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Может быть, это поможет ему отвлечься от переживаний за элементы»
10 февраля, 17:27
Ирина Роднина: «Хочу всем нашим ребятам пожелать успешных выступлений — того, на что они сами готовились, а может быть и выше»
9 февраля, 17:19
Леонова о замене музыки в короткой программе Гуменника: «Ситуация неприятная. Хочется надеяться на стальные нервы Пети»
9 февраля, 12:21
Татьяна Навка: «Здорово, что на Олимпиаду поехали наши спортсмены и борются там. Вся страна за них болеет»
9 февраля, 11:06
Полина Шешелева: «Чувствовала большую ответственность, хотелось подтвердить титул на первенстве России. Не была уверена в победе»
7 февраля, 16:46
Авербух о ЧР по прыжкам: «Я бы не назвал это возвращением Валиевой и Трусовой, однако мы видим, что они набирают форму – это замечательно»
7 февраля, 15:59
Александр Энберт: «Дэвис и Смолкин выбрали яркий, неочевидный рок-стиль для ритм-танца – им действительно идет. Их программа выделяется на фоне других»
7 февраля, 10:35
Рекомендуем