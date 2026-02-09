Олимпиада-2026, 8 февраля, все медали дня: Клэбо забрал скиатлон, Коростелев – 4-й, Франция выиграла смешанную эстафету в биатлоне, фигуристы США победили в команде

8 февраля на Олимпиаде в Милане разыграли восемь комплектов медалей.

8 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграли восемь комплектов медалей. Олимпийские игры-2026 Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия 8 февраля, воскресенье Горные лыжи Скоростной спуск, женщины 1. Бризи Джонсон (США) 2. Эмма Айхер (Германия) 3. София Годжа (Италия)... 22. Юлия Плешкова (Россия) Лыжные гонки Скиатлон, 10+10 км, мужчины 1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) 2. Матис Делож (Франция) 3. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия) 4. Савелий Коростелев (Россия) Биатлон Смешанная эстафета 1. Франция (Эрик Перро, Кентен Фийон-Майе, Лу Жанмонно, Жюлия Симон) 2. Италия (Томмазо Джакомель, Лукас Хофер, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) 3. Германия (Юстус Штрелов, Филипп Наврат, Ванесса Фойгт, Франциска Пройс) Сноуборд Параллельный гигантский слалом Мужчины 1. Бенжамин Карл (Австрия) 2. Ким Сан Гюм (Южная Корея) 3. Тервел Замфиров (Болгария) Женщины 1. Зузана Мадерова (Чехия) 2. Сабин Пайер (Австрия) 3. Люция Дальмассо (Италия) Конькобежный спорт 1. Сандер Эйтрем (Норвегия) 2. Методей Йилек (Чехия) 3. Риккардо Лорелло (Италия) Санный спорт 1. Макс Лангенхан (Германия) 2. Йонас Мюллер (Австрия) 3. Доминик Фишналлер (Италия) 14. Павел Репилов (Россия) Фигурное катание Командный турнир 1. США 2. Япония 3. Италия