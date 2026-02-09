⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Малинин выиграл произвольную программу, Сато – 2-й, Риццо – 3-й
Илья Малинин выиграл произвольную программу в команде на Олимпиаде-2026.
Американский фигурист Илья Малинин выиграл произвольную программу в командном турнире на Олимпийских играх в Милане.
Милан, Италия
Командные соревнования
Мужчины
Произвольная программа
1. Илья Малинин (США) – 200,03
2. Шун Сато (Япония) – 194,86
3. Маттео Риццо (Италия) – 179,62
4. Стивен Гоголев (Канада) – 171,93
5. Ника Эгадзе (Грузия) – 154,79
Короткая программа
1. Юма Кагияма (Япония) – 108,67
2. Илья Малинин (США) – 98,00
3. Стивен Гоголев (Канада) – 92,99
4. Даниэль Грассль (Италия) – 87,54
5. Ника Эгадзе (Грузия) – 84,37
Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
1705 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Слезы Шарлен и Марко!