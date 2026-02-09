1705

⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Малинин выиграл произвольную программу, Сато – 2-й, Риццо – 3-й

Илья Малинин выиграл произвольную программу в команде на Олимпиаде-2026.

Американский фигурист Илья Малинин выиграл произвольную программу в командном турнире на Олимпийских играх в Милане. 

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Командные соревнования

Мужчины

Произвольная программа

1. Илья Малинин (США) – 200,03

2. Шун Сато (Япония) – 194,86

3. Маттео Риццо (Италия) – 179,62

4. Стивен Гоголев (Канада) – 171,93

5. Ника Эгадзе (Грузия) – 154,79

Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) – 108,67

2. Илья Малинин (США) – 98,00 

3. Стивен Гоголев (Канада) – 92,99

4. Даниэль Грассль (Италия) – 87,54

5. Ника Эгадзе (Грузия) – 84,37

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
1705 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Неприятный осадок от этого командника. С одной стороны мы видим звенящие прокаты Юмы, Каори, Рику/Рюичи, прокаты на первые места (да и Шун тоже звенящий), прокаты спорстменов, которые могли бы приберечь силы для лички, но выходили в команднике биться, выкладываться на 100 процентов. С другой стороны невзрачные прокаты американских одиночников, видим первое напрыганное место Малинина в ПП с 9 в компах за деревянное катание. Видим первые места Чоков, которым просто не нужно упасть, чтобы получить свои десятки, потому что рейтинг в танце таков. Ладно, амер. парники, с ними все давно было понятно, они даже молодцы, что заняли не последнее место. Но в целом это не то золото, которое ждали от амер. сборной. А сколько будет пафоса теперь. А японцы теперь в личке могут пролететь и все. Такие усилия в никуда. Сегодня настоящие победители это японцы. Несправедливый командник какой-то, что-то не то с подсчетом очков, не знаю. Как криво началась Олимпиада.
Ответ Юркин Клоп
Неприятный осадок от этого командника. С одной стороны мы видим звенящие прокаты Юмы, Каори, Рику/Рюичи, прокаты на первые места (да и Шун тоже звенящий), прокаты спорстменов, которые могли бы приберечь силы для лички, но выходили в команднике биться, выкладываться на 100 процентов. С другой стороны невзрачные прокаты американских одиночников, видим первое напрыганное место Малинина в ПП с 9 в компах за деревянное катание. Видим первые места Чоков, которым просто не нужно упасть, чтобы получить свои десятки, потому что рейтинг в танце таков. Ладно, амер. парники, с ними все давно было понятно, они даже молодцы, что заняли не последнее место. Но в целом это не то золото, которое ждали от амер. сборной. А сколько будет пафоса теперь. А японцы теперь в личке могут пролететь и все. Такие усилия в никуда. Сегодня настоящие победители это японцы. Несправедливый командник какой-то, что-то не то с подсчетом очков, не знаю. Как криво началась Олимпиада.
Ну так это же амеры! Они либо грязно воруют золото у нас, либо путём подсуживания у японцев
Ответ Юркин Клоп
Неприятный осадок от этого командника. С одной стороны мы видим звенящие прокаты Юмы, Каори, Рику/Рюичи, прокаты на первые места (да и Шун тоже звенящий), прокаты спорстменов, которые могли бы приберечь силы для лички, но выходили в команднике биться, выкладываться на 100 процентов. С другой стороны невзрачные прокаты американских одиночников, видим первое напрыганное место Малинина в ПП с 9 в компах за деревянное катание. Видим первые места Чоков, которым просто не нужно упасть, чтобы получить свои десятки, потому что рейтинг в танце таков. Ладно, амер. парники, с ними все давно было понятно, они даже молодцы, что заняли не последнее место. Но в целом это не то золото, которое ждали от амер. сборной. А сколько будет пафоса теперь. А японцы теперь в личке могут пролететь и все. Такие усилия в никуда. Сегодня настоящие победители это японцы. Несправедливый командник какой-то, что-то не то с подсчетом очков, не знаю. Как криво началась Олимпиада.
Потому что громко надо было возмущаться, когда россиян отстраняли, а не сидеть и надеяться, что и так прокатит. Если несправедливость возможна к их соперникам, почему они думали, что у них честно все будет? Кто ужинает девушку, тот ее танцует.
Честная бронза у Италии! Команда без пассажиров
Ответ TANITA
Честная бронза у Италии! Команда без пассажиров
Да, итальянцы молодцы
Ответ TANITA
Честная бронза у Италии! Команда без пассажиров
Ещё и выстраданная. Все показали свой максимум, а Матео и парники преодолели тяжелейшие травмы и смогли себя собрать к домашней Олимпиаде.
Гийом, искренне желаю, чтобы в личке вы с Лоло вынесли этих грибных Чоков.
Ответ Валерия Марченко
Гийом, искренне желаю, чтобы в личке вы с Лоло вынесли этих грибных Чоков.
Да!!!
Компы Малинина выше компов Сато. Это просто занавес
Ответ pavrinas
Компы Малинина выше компов Сато. Это просто занавес
КостылЁва love 🤣🤡
Ответ pavrinas
Компы Малинина выше компов Сато. Это просто занавес
Так везде сейчас так. Вспомните наше Первенство)))
Стивен Гоголев - звучит как какой-то русский злодей из американских блокбастеров)
Ответ pele_kan
Стивен Гоголев - звучит как какой-то русский злодей из американских блокбастеров)
😆
Как красиво, когда медаль с таким чистым завершающим прокатом🤩 дома и так красиво) От души поздравляю Италию
Желаю амерам проиграть все лички
Ответ Min_Lil
Желаю амерам проиграть все лички
Жму вам руку!
Ответ Min_Lil
Желаю амерам проиграть все лички
давно болею против них
это неправильный мир, где у Сато компы меньше чем у Малинина
Итальянцы медаль заслужили, как никто. Ветераны ГФ и Риццо, настоящая команда, бойцы, долгая трудная карьера у всех, домашние ОИ.
Слезы Шарлен и Марко!
Хотела бы быть Степаном на этой произволке😀 ты на Олимпиаде , жизнь прекрасна, ответственности никакой
Ответ Nensi55
Хотела бы быть Степаном на этой произволке😀 ты на Олимпиаде , жизнь прекрасна, ответственности никакой
Вот уж точно))
Ответ Nensi55
Хотела бы быть Степаном на этой произволке😀 ты на Олимпиаде , жизнь прекрасна, ответственности никакой
Но нервы итальянцам и грузинам потрепать может.
Рекомендуем