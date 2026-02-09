⚡ Олимпиада-2026. Фигурное катание. Малинин выиграл произвольную программу, Сато – 2-й, Риццо – 3-й

Илья Малинин выиграл произвольную программу в команде на Олимпиаде-2026.

Американский фигурист Илья Малинин выиграл произвольную программу в командном турнире на Олимпийских играх в Милане.

Олимпиада-2026

Милан, Италия

Командные соревнования

Мужчины

Произвольная программа

1. Илья Малинин (США) – 200,03

2. Шун Сато (Япония) – 194,86

3. Маттео Риццо (Италия) – 179,62

4. Стивен Гоголев (Канада) – 171,93

5. Ника Эгадзе (Грузия) – 154,79

Короткая программа

1. Юма Кагияма (Япония) – 108,67

2. Илья Малинин (США) – 98,00

3. Стивен Гоголев (Канада) – 92,99

4. Даниэль Грассль (Италия) – 87,54

5. Ника Эгадзе (Грузия) – 84,37

Расписание фигурного катания на Олимпиаде-2026