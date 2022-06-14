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Барре фитнес: садимся в плие, отжимаемся от станка и много потеем. «Три калеки» занялись хореографией

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Фитнес с французским акцентом.

«Три калеки» перепробовали много экстремальных и силовых видов спорта, но почти не касались тех, которые связаны с хореографией (пока было только фигурное катание). В этом сезоне мы пристальное внимание обращаем на то, чем занимаются люди вокруг нас: кроме привычных йоги, растяжки или пилатеса многих по таинственной причине тянет к себе хореографический станок и малопонятное словосочетание «барре фитнес».

Алена Груздева похолодела от воспоминаний о хореографии на тренировках по синхронному плаванию, но все же отправилась на разведку в студию SM Stretching. Оказывается, в этих словах нет ничего страшного: это приятная функциональная нагрузка для практически всех мышц в теле, под музыку и с красиво натянутым носком. Но без планок и отжиманий все равно не обошлось…

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Кстати, при помощи тренера Алена сделала несколько видео со своей тренировки — они еще лучше помогут понять, что такое «барре». Их, как и остальной контент, мы выкладываем в телеграм-канал подкаста «Три калеки».

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