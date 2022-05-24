За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?

Как выменять себе головную боль.

Сезон «Филадельфии» завершился ровно так, как привычно завершаются сезоны «Филадельфии» – Джоэл Эмбиид рассказал, что с его партнерами что-то не так (вернее, со вполне конкретным партнером).

«Естественно, с того момента, как мы его заполучили, все ждали, что к нам приедет Джеймс Харден из «Хьюстона», но это уже не тот игрок. Теперь он больше плеймейкер. Мне казалось, что временами он мог бы быть – как и все мы – более агрессивным. Все мы, будь то Тайриз или Тобайас, или парни, выходящие со скамейки…

Я постоянно говорил ему: он должен быть агрессивным, он должен быть самим собой. Это не вполне моя работа, возможно, тренер должен поговорить с ним, сказать ему, чтобы он чаще бросал. Особенно, если против меня защищаются так, как против меня защищаются…

Иногда мне казалось, что мы просто ждем, когда меня начнут дабл-тимить, и ничего не делаем. Мы не играем агрессивно, не идем под щит. Мы просто двигаем мяч по периметру и даем им время восстановить позицию. Именно поэтому мы ничего из этого не выжали»…

Эмбиид, как обычно, попал в струю – в ту самую струю, которой окатывали Хардена почти все: за последние два года бородатый хипстер получил вполне официальное звание самой отвратительной суперзвезды в баскетболе. К возмутительному стилю игры (доминирование на мяче + выклянчивание штрафных + подергивание бородой) добавились подленький обмен чересчур требовательного Криса Пола, размолвка с требующим большей отдачи Уэстбруком, конфликт с не понявшим расслабленности Дюрэнтом…

Харден окончательно перестал стесняться самого себя как капризной примадонны – принуждал команды менять его, легко сжигал мосты, везде демонстрировал безразличие на площадке. Поразительно, но «Портрет Джеймса Хардена» работал ровно наоборот, чем оскаруайлдовский – моральное разложение проявлялось и в баскетбольной сфере: каждый демарш как будто отражался на его форме, на его навыках, и так как каминг-аут в качестве сказочного самодура в основном уложился в полтора года, то его падение получилось слишком быстрым и почти сверхъестественным. Особенно на фоне выступления тех, кто старше и столкнулся в своей карьере с более серьезными проблемами по здоровью или по пробегу (Крис Пол, Кевин Дюрэнт, Стефен Карри, Леброн Джеймс).

Хардену 32, и прошедший сезон для него – худший в плане результативности (22 очка в среднем) и эффективности (49% eFG) с момента переезда в «Рокетс» в возрасте 23 лет. Для него вообще-то привычно из года в год становится главным разочарованием плей-офф, тем, кто всегда подводит в решающий момент и у кого нет ни одного знакового выступления в плей-офф за карьеру. Но на этот раз вопрос гораздо сложнее из-за того, что накладывает неопределенность не только на его будущее, но и на будущее «Филадельфии» и Джоэла Эмбиида, одной из главных суперзвезд этого десятилетия.

Вопрос этот – что именно случилось за эти полтора года, кроме окончательного нежелания казаться приличным человеком?

На этот счет есть пять версий.

Версия первая: Харден не полностью восстановился после травмы.

В прошлом году Харден подтвердил, что приехал в Бруклин исправлять свое наследие: впервые за карьеру от него увидели нечто героическое – после вылета Ирвинга он вернулся на паркет с травмой и помогал Дюрэнту по мере возможностей.

Для всех было очевидно, что Харден крайне ограничен, но полезного от него все равно было больше, чем от многих. Дошло до того, что в седьмом матче Стив Нэш держал его на паркете 53 минуты, а после серии все привычно свалили поражение на Бородача – мол, почему он не бросал в решающие моменты, а все пасовал на Дюрэнта.

У Хардена был разрыв задней мышцы бедра второй степени. И есть косвенные намеки, что полностью он так и не восстановился до сих пор. Повреждение все еще беспокоило его в начале сезона в «Нетс», помешало ему набрать лучшие кондиции и так далее, и так далее. Вдобавок это уже почти хроническая травма, которая беспокоила его и раньше...

Основной среди косвенных намеков – это, естественно, загадочное обращение самого Хардена в инстаграме (быстро исчезнувшее). Суперзвезды НБА за последние годы научились уходить от критики с помощью вот таких тайных сигналов, что что-то с ними не так.

Версия вторая: Харден так и не привел себя в форму.

Даже через экран заметно, что у Хардена лишний вес. Сейчас он напоминает бойца ММА, которому с возрастом все труднее и труднее сгонять лишние килограммы к определенной дате. Последние годы защитник экспериментировал с этим делом особенно активно: как будто специально отъелся, чтобы продавить обмен из «Хьюстона» в прошлом году, а в этом – шокировал Дюрэнта тем, что приехал в тренировочный лагерь «медлительным и без взрывной скорости». В «Рокетс» Харден в таких случаях отправлялся бегать по лестницам арены и в короткие сроки приводил себя в оптимальную форму. Не нужно объяснять, что сейчас по каким-то причинам (травма, недостаток времени после обмена, что-то другое) этого не произошло.

Визуальное отторжение подтверждается всеми цифрами.

1. Хардену сложнее проходить: по сравнению с сезоном-19/20 процент обыгрыша оппонентов упал с 44,1 до 30,3% в прошлом году, до 29,1% в этом.

2. Харден резко сдал в атаках под щитом. В этом плей-офф у него 44,2% в «краске». И дело не только в том, что в серии с «Хит» он набирал 0,9 очка в проходах. Вся эта тенденция была заметна еще по ходу регулярного сезона, «Майами» ее только довел до минимальных значений за всю его карьеру.

9,6% всех его бросков в этом сезоне были заблокированы. Это наивысший результат среди игроков, совершивших как минимум 700 попыток.

3. Кажется, что он стал меньше терять, но это обманчивое ощущение: нагрузка Хардена ощутимо снизилась по сравнению с «Хьюстоном», а вот потери относительно этого пошли вверх.

4. В быстрых атаках Харден реализовал лишь 48% попыток, это худший процент для него с сезона-13/14.

Буквально все подтверждает то, что понятно и так: Харден утратил былую взрывную скорость и прыжок (трехочковые тоже пошли вниз, хотя теперь ему нередко поручают открытые броски со слабой стороны – степбэки Хардена перестали быть столь уж неудержимыми). Человек, которого Мори недавно противопоставлял Джордану и называл лучшим специалистом по изоляциям в истории, больше не так опасен (его цифры в изоляциях упали с 1,2 до 0,9 очка за владение). В сериях с «Торонто» и «Майами» (двумя максимально неудобными для него командами) он не так часто радовал обыгрышами один на один и боялся едва ли не всех защитников.

Версия третья: Хардену некомфортно в новой команде – из-за тренера, Эмбиида или отсутствия пространства.

На этом варианте настаивает правдоруб Патрик Беверли, который, защищая притязания своего корешка на максимальный контракт, свел все к неудачной адаптации в «Филадельфии».

«Я играл у Дока. Любому разыгрывающему у Дока невероятно тяжело. Невероятно. Он так много требует, так много требует… К системе Дока нужно привыкать. Это не такая система, что ты можешь играть с листа и руководить процессом. К тому же рядом с ним выходит центровой, доминирующий на мяче, у него такого никогда не было. Естественно, ему потребуется время».

Если абстрагироваться от наблюдений и цифр, то это тоже имеет право на жизнь. Несмотря на личный спад и все проблемы, Харден остается человеком, с которым атака «Филадельфии» поднялась с 14-е на 8-е место по рейтингу эффективности. Он сам внешне изменился, его роль изменилась, но изменилось и все вокруг. «Рокетс» были настроены под него – ему не нравилось, что Ховард требует мяч и Ховарда выставили за дверь, его окружили снайперами и странными центровыми вроде Такера… В «Бруклине» рядом, само собой, были Дюрэнт и Ирвинг, и еще снайперы. По сути, сверхуспешен Харден был только у одного тренера – Майка Д’Антони, который рулил процессами и в «Нетс».

В «Филадельфии» этого – пока точно – нет: мы видели, как в серии с «Торонто» защитники бросали Тайбулла в углу, чтобы страховать против Хардена, как тяжело ему дается роль помощника Эмбиида, как он задыхался против «Майами» и обращал внимание на то, что его партнеры не пользуются теми возможностями, которые он им создает.

Дэрил Мори, настаивая, что Харден остается в «Филадельфии», говорил как раз об этом: «Очевидно, что для Риверса все это случилось слишком поздно. Нужно полноценное межсезонье, полноценный тренировочный лагерь, много времени, чтобы все поняли, насколько хороши все могут быть вместе».

Это не значит, что Харден – все еще Харден из «Рокетс». Но, по крайней мере, на словах Мори уверен: это ровно тот Харден, что ему нужен в «Филадельфии», вторая звезда для Джоэла Эмбиида.

Версия четвертая: Харден устроил очередной саботаж.

Убеждение в том, что Харден обычно выглядит не особенно настроенным в самые напряженные моменты, выкристаллизовалось в символическом саморазоблачении, которое произошло в шестом матче: защитник набрал лишь 11 очков (4-9), 0 раз вышел на обожаемую линию штрафных и шарахался от мяча во второй половине (два броска с игры). «Мы играли так, как требует наше нападение, мяч просто не возвращался ко мне», – пояснял он.

Понятно, что в критические моменты нежелание спасать новую родину бросалось в глаза. Но вообще-то это было характерно для «Филадельфии» в этом плей-офф – они частенько не давали Хардену доминировать на мяче, отправляли его постоять в углу, строили атаку через Макси, через Харриса, и это в отсутствие Эмбиида на паркете. Это было странно даже с учетом кондиций Хардена и даже с учетом присутствия Дока Риверса на капитанском мостике. Однако ясно, что пассивность защитника была санкционирована штабом, и если не поощрялась, то точно не порицалась. Хотя у Джоэла Эмбиида – как сказано выше – другое мнение.

Теория, что Харден устроил саботаж и намеренно вел себя максимально пассивно, не имеет никакого смысла и противоречит любой адекватной логике.

При этом многие говорящие головы настаивают именно на том, что Харден специально завершил серию с «Хит» поскорее – например, чтобы убрать с поста главного тренера Дока Риверса. Достаточно сложно отбросить то, как именно он себя вел на площадке – демонстративно не бежал в защиту, не брал инициативу в атаке.

«Было похоже, что он намеренно играет плохо, не так ли? – вдался в конспирологию Амаре Стаудемайр. – Кажется, Джеймс не хочет, чтобы Док был главным тренером. В прошлом уже были случаи, когда он переставал играть, если ему что-то не нравилось. И вчера вечером мы видели, как он перестал играть».

Док Риверс в клубе все же остается. Но есть ощущение, что межсезонье у «Филадельфии» будет бурным, и Харден не видел оснований, чтобы его откладывать на несколько лишних матчей, на титул этот состав все равно не тянул.

Версия пятая: Харден сдал из-за возраста, и вышеуказанные изменения необратимы.

Это все спекуляции, но спекуляции, которые гораздо более популярны, чем остальные версии. Стиль жизни Хардена породил тысячу шуток про стрипклубы, но одновременно он же заставляет всех мыслить в известном направлении. Пока Леброн Джеймс вкладывает миллионы в свои тело, пока Стеф Карри ищет нетрадиционные способы быть лучше, пока Крис Пол садится на вегетарианскую диету, пороки Хардена уже становится невозможно скрыть при помощи бороды. На протяжении всей карьеры Харден отличался невиданной по меркам НБА стойкостью и превосходил на дистанции даже Леброна (если учитывать, в каком разном стиле они проводили регулярные сезоны в десятых). Его игра никогда не была построена на атлетизме, скорее на работе ног, хитрости, технике, и вроде бы не должна была сильно пострадать с возрастом, но деструктивные процессы налицо.

К Хардену сейчас применяют аналитическую модель DARKO, которая оценивает потенциальный вклад игрока в грядущих сезонах. И согласно ее создателю, оказывается, что то, что происходит, обычный возрастной спад, схожий с тем, что переживали другие атакующие защитники: Харден вышел на пик карьеры в 25-26 лет, показал небольшой регресс, который резко усилился в районе 31-32 лет. В следующем году он еще будет показывать примерно то же, что сейчас, но через сезон это уже будет тень привычного Хардена.

Почему ответ на этот вопрос все же важен?

Летом Джеймс Харден, скорее всего, станет свободным агентом.

В данный момент у него действующий контракт с опцией на 47,4 миллиона на следующий год. Когда оформлялся трейд с «Бруклином», ожидалось, что игрок активирует имеющееся соглашение и даст руководству «Филадельфии» больше времени получше оценить свои возможности на данном этапе карьеры. Однако что-то пошло не так, Харден не успел приехать, забыл, загулял, в общем, не оформил бумаги, так что разобраться с опцией он сможет непосредственно перед открытием рынка свободных агентов.

Благодаря «ошибке» Хардена появляется три варианта развития событий.

1. Харден, как обещал, берет опцию в 47,4 млн и не выходит на рынок в этом году.

Этот вариант остается правдоподобным лишь благодаря близким отношениям между игроком и Дэрилом Мори. В таких ситуациях игроки всегда стараются себя обезопасить и получить долговременный контракт, тем более это последний максимальный контракт в жизни Джеймса Хардена (и с большой долей вероятности в следующем году ему точно ничего подобного предлагать не будут).

Есть еще возможность, что Харден берет опцию и при этом подписывает четырехлетнее продление на 223 млн.

Для «Филадельфии», правда, это все выглядит не очень привлекательно: в этом случае у них будет 136,4 млн гарантированных контрактов следующем году (без учета негарантированного соглашения Дэнни Грина, с его 10 млн они придвигаются непосредственно к границе налога на роскошь (149 млн). А ряд источников настаивают на том, что Мори активно ищет третью звезду (вернее, вторую, так как Харден на эту роль вряд ли тянет). И для подписания Хардена и еще какого-то мистера Х ему потребуется обменять Тобайаса Харриса, выделить порядка 64 млн долларов и убедить их не брать максималки.

2. Харден отказывается от опции и изучает дальнейшие возможности (а они довольно ограничены).

Этим летом игрок может рассчитывать либо на четырехлетний контракт в размере 208 млн долларов, либо на пятилетний в размере 270 млн долларов.

270 млн точно будут миной, которая уничтожит «Филадельфию» изнутри, но при этом точно не обсуждаются. Не факт, что обсуждаются и 208.

На рынке практически нет клубов, которые могут предложить Хардену такие деньги (а точнее 200 млн на 4 года), а те, что есть – «Детройт», «Сан-Антонио», «Орландо» – ничем другим заинтересовать его не могут. Межсезонье – это всегда время сюрпризов и неожиданных манипуляций с платежной ведомостью, но сложно представить такие фокусы ради вот этой версии бородатого бомбардира.

Да, «Филадельфия» отдала за Хардена слишком много и не может себе позволить его потерять, но и у того совсем нет инструментов для давления. По информации Сэма Эмика из The Athletic, разыгрывающего ждет сумма меньше максималки, и это его устроит: «По разведданным «76-х» он потенциально готов играть за меньшие деньги. И очевидно, что никто не знает его лучше Дэрила».

Это означает, как предполагает Бобби Маркс из ESPN, компромиссный вариант в стиле Криса Пола – то есть примерно 150 миллионов на пять лет (начиная с 28 млн в следующем году и не полностью гарантируя последний сезон).

3. Харден отказывается от опции, но не соглашается на предложение «Филадельфии».

Что подразумевает самые безумные сценарии вроде появления неожиданных претендентов («Сакраменто»?), убедивших себя в самой удобной версии того, что произошло с Харденом за последние полтора года.

***

Харден остался тем, над кем так удобно издеваться при просмотре плей-офф НБА. И многие уже объявили блокбастерный обмен между «Бруклином» и «Филадельфией» провальным для обеих сторон.

На самом деле, о его последствиях судить еще преждевременно. Сигнализировать об окончательном фиаско Хардена будет утрата к нему доверия со стороны Дэрила Мори. Пока этого не произошло, можно считать, что человек, который знает бородача лучше, чем кто-либо еще, по-прежнему верит в него. То есть не считает признаки физического дряхления необратимыми и/или фатальными и думает, что личные отношения с игроком позволят ему так перестроить команду, чтобы сделать ее полноценным претендентом на титул. Харден, как минимум, доказал, что с ним «Филадельфии» лучше, чем без него, и явной альтернативы для клуба в сложившейся ситуации не существует. И хотя это противоречит всему, что мы о нем знаем, этим летом он может помочь «76-м» и одному из немногих своих друзей в лиге, с кем он еще не переругался, не только на паркете.

Для самого Хардена это межсезонье и его последствия – последний шанс изменить сложившуюся репутацию.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Mitchell Leff / Stringer; REUTERS/Bill Streicher-USA TODAY Sports, Sam Navarro-USA TODAY Sports, Dan Hamilton-USA TODAY Sports