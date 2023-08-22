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Нечасто можно встретить столь же позитивного мыслителя, как Стивен Пинкер. В своих книгах «Лучшее в нас» и «Просвещение продолжается» он убедительно защищает тезисы о том, что насилия в мире становится меньше и жизнь в первом мире всячески хорошеет. Если свести идею «Просвещения» к одному предложению, то это книга о том, что сейчас вообще лучшее время в истории человечества – минимум бедности, высочайшая продолжительность жизни, куча возможностей чего-то добиться и как-то самореализоваться, несмотря на социальное происхождение.

«Если выбирать эпоху, в которой жить, то надо выбирать современность», – что-то в этом духе.

Мой двинутый на спорте мозг устроен так, что я сразу вспомнил позицию Вадима Лукомского насчет величайшего футболиста в истории. По его словам, величайшим в истории может считаться тот, кто лучший в мире прямо сейчас. И с одной стороны, тут сразу же хочется поспорить, что статус «величайшего» – это игра в подсчет заслуг и аккумуляции титулов. С другой стороны, понятна идея, что сегодняшний спорт по умолчанию лучше, чем вчера. Атлеты быстрее бегают и внимательнее следят за собой, тактические схемы продолжают развиваться, нюансов становится все больше и больше.

Мне кажется, до недавнего времени НБА если не топталась на месте, то сохраняла внутренний стержень, который позволял сравнивать эпохи друг с другом. Вся вторая половина XX века была похожа на то, как в эпоху Просвещения описывали Средневековье – эру продолжительного сна человечества, когда ничего не менялось десятками и сотнями лет. Но потом появился Стеф Карри и баскетбольная история разделилась на до и после.

Скажем, Карл Мэлоун был крут в 1990-х, поэтому он с легкостью может путешествовать между эпохами. Габаритный большой с отточенным броском, умением играть как спиной, так и лицом к кольцу, выносливый и надежный. Так что Мэлоун был бы великолепен и в 2000-х, не говоря уже о временах до своего действительного прихода в лигу.

Но если двигать Мэлоуна во времени вперед, то в середине 2010-х он упрется в барьер. И если он пересечет этот барьер, то его ценность может начать снижаться. Все из-за чертовых трехочковых, которые заставляют измерять игроков по двум критериям: (а) умеешь ли ты бросать издали и (б) способен ли ты защищаться на дуге и успевать за скоростью игры в условиях широчайшего спейсинга.

В каком-то смысле, Мэлоуну повезло – он не застал этот перелом, не трогал этот купол своими руками. Но были и те, чья карьера покатилась под откос после столкновения с этой аномалией. Таких имен довольно много, но мой любимый пример всплыл в ходе ресерча по статье о постмувах.

Никола Пекович. Помните такого? НБА начала отслеживать типы владений лишь с сезона-2015/16, когда Пек провел лишь 12 игр. Но в них он действовал через пост в 52,2% владений, это даже больше, чем у Эла Джефферсона (51,8) или Зака Рэндольфа (36,2). Всего двумя годами ранее Пекович набирал 17,5 очков и 8,7 подборов, имел репутацию одного из самых физически сильных игроков в НБА. В посте против него оппонентам приходилось несладко просто из-за его габаритов, поскольку 130-килограммового медведя было трудно сдвинуть с места в любую эпоху.

Пекович – человек-гора, который был бы полезен в любую эру НБА. Но только не в ту, с которой он столкнулся. Если бы у Николы Пековича была машина времени, то ему следовало бы отправиться на 20 лет в прошлое, в 90-е. Но двигаться вперед ему было бы противопоказано. Даже на 3-5 лет.

У Пековича были габариты и приличные навыки игры через пост, поэтому «Тимбервулз» увидели в этом достаточно ценности для 5-летнего контракта на 60 млн. Соглашение заключили в 2013-м, а в 2017-м Пекович был отчислен. Возможно, по старому принципу «кому-то же надо платить» Пекович был ценен больше для проигрывающей команды из низов таблицы. Но центровых такого баскетбольного профиля и до Пековича была тьма тьмущая. Более того – до середины 2010-х мамонтоподобные здоровяки неотделимо ассоциировались с баскетболом в принципе. Но если ты, как Рой Хибберт, давал лишь стандартный набор из пост-апа в нападении и рим-протекшна в защите, то во времена трехочковой революции тебе пришлось очень несладко.

Если раньше навыки центровых можно было передавать из поколения в поколение, то сейчас опыт наследовать невозможно. Это похоже на то, как в связи с технологическим прогрессом дети начали воспитывать взрослых – они учат их пользоваться мессенджерами, устанавливать приложения и все прочее. Передача знаний идет в обратном направлении. У нас не возникает вопросов, почему Карим Абдул-Джаббар реализовал 1 трехочковый за карьеру – за всю историю баскетбола двухочковыми бросками вообще набрали сильно больше очков, чем трехочковыми. Но если перенести молодую версию Карима в 2023-й, то его придется переучивать на современный лад.

Почему сегодня никто не бросает крюки, как Абдул-Джаббар? «Потому что дети учатся бросать трехочковые», – мудро объясняет сам Карим.

Есть и другие навыки, которыми современные центровые отличаются от коллег из прошлого. Например, Абдул-Джаббар рассказывал, что Яннис может разгонять атаки своей команды после подбора в защите. Янниса можно считать центровым, но играет он совершенно иначе, нежели его заставили бы играть 20 лет назад. Карим говорит, что завидует Яннису, потому что он может тащить мяч вперед. Кариму нельзя было так делать – от него требовалось взять подбор в защите и передать мяч разыгрывающему.

«Иначе я бы сидел на дальнем конце скамейки запасных и считал статистику», – говорит легендарный центровой.

Ширина навыков современных центровых поражает. Поражает настолько, что подтачиваются базовые представления об этой позиции. Карим, например, признает, что сегодняшние игроки передней линии делают очень многое. И как бывший игрок «Лейкерс» он приводит в пример Энтони Дэвиса.

Дэвис действительно умеет все – атакует из-под кольца, подбирает в атаке и в защите, умеет в обыгрыш с усов, бросает средние, завершает аллей-упы, страхует под кольцом и не даст преимущества в случае защиты на дуге. Если в XX веке центровые были ключевыми игроками команды, но специализировались на ограниченном функционале, то сегодня они адаптировались под ускоренный темп и отсутствие пост-ап владений.

Если брать чисто баскетбольные умения… Мне кажется, что сейчас в НБА наступил новый золотой век центровых.

Хотя надо признать, что под определением «центровой» может скрываться кто угодно. Позиции пятого номера сегодня соответствует очень широкий спектр игроков. В «Милуоки», например, двухбашенная система с Адетокумбо и Бруком Лопесом. Яннис вроде бы мощный форвард, но будет ли пятерка «легкой» с ним на пятом номере? Непонятно – есть ощущение, что понятие «легкая пятерка» уже обозначает нечто иное, чем 10 лет назад. Скажем, по универсальности с Дэвисом может сравниться Бэм Адебайо из «Майами». Но в нем всего 206 см – такого же роста был (и остается, если не стоптался) Андрей Кириленко. И Бэм на пару дюймов ниже Карла-Энтони Таунса, который сам на пару дюймов ниже своего одноклубника Руди Гобера. В теории можно даже представить всех троих в одной команде, поскольку Бэм отлично водит мяч и задействует партнеров, Таунс может бросать издали, а Гобер ставить заслоны и завершать атаки со скидок. На Матче звезд я могу себе такое представить. Тем более, что теперь и Гобер в снайперы записался.

Сегодня некогда заветные семь футов росту перестали быть самоцелью – в «Уорриорз» роль центрового исполняет Кевон Луни (206 см, 6 футов 9 дюймов) или Дреймонд Грин, в котором и двух метров-то нет. В «Финиксе» есть как игрок выше Дреймонда ростом (Юта Ватанабэ), который действует преимущественно в задней линии, так и целая плеяда более классических больших (Юбэнкс, Мету, Эйтон, Бол). При этом Бола сложно назвать центровым в традиционном смысле, а в решающий момент на пятом номере запросто может оказаться Дюрант, который вообще-то сопоставим по габаритам с Юбэнксом.

Воплощением тренда на жилистость на позиции центра в прошлом сезоне стал Ник Клэкстон из «Бруклина». Непонятно, есть ли в этом парне хотя бы сотня килограмм веса, но какое-то время он шел в числе претендентов на награду Защитнику года. Да, 10-20 лет назад из Клэкстона тру-центровые сделали бы паштет под кольцом, но сегодня он успешно противостоит себе подобным.

Наверное, можно сказать, что центровые мельчают. Я бы, скорее, сказал, что позиция центрового обрела новый баланс на стыке универсализма и габаритов. Если современный большой не попадает в актуальный набор навыков, то его перспективы ограничены.

В 2012-м большие контракты подписали Хибберт (58 на 4), Омер Ашик (25 на 3), в 2013-м 40,5 на 3 от «Шарлотт» получил Эл Джефферсон, плюс соглашения заключили Эндрю Байнэм, Алекс Лень, Коди Зеллер, Заза Пачулия, Нерленс Ноэл и Тимофей Мозгов. В 2014-м жирные контракты получили Марчин Гортат, Деррик Фейворс, Лэрри Сэндерс и Эндрю Богут. Я не говорю, что это плохие игроки – некоторые из них до сих пор играют в НБА. Но в 2020-х команды точно поостереглись подписывать с игроками такого формата серьезные соглашения. Парадигма изменилась.

Современный баскетбол гораздо лучшее умеет использовать то, чего ты не умеешь. Раньше ограниченные игроки могли зарабатывать свой хлеб подборами, толкотней или еще какой-то черновой работой. А сегодня желательно, чтобы у центрового были качественные навыки распасовщика и качественный дриблинг. Даже толерантность к штрафным просела. Все отговорки про слишком сильные руки, большие кисти и неправильные рычаги остались в прошлом – Йокич и другие европейцы доказали, что это чушь. Если не можешь бить штрафные, то в концовке тебя не будет на площадке. А если тебя нет на поле в клатче, то и большие деньги платить нет смысла.

По деньгам для центровых в НБА вообще очень сильный разброс. Какие-то команды вкладываются в эту позицию («Миннесота» тратит на центровых больше половины платежки), а кто-то ее игнорирует (7,5 млн при платежке в 207 млн у «Уорриорз»). Чистых центровых в НБА осталось мало (Sportrac считает, что их 83 на всю лигу) и получают они меньше всех позиций (774 млн), но по среднему заработку (9,3 млн) идут вровень с тяжелыми форвардами и заметно уступают лишь разыгрывающим (11 млн).

Рыночек порешал и теперь больше всех зарабатывают самые универсальные большие. Но меня ужасно радует, какое разнообразие царит сегодня на позиции центрового. Есть

шпалы за семь футов, которые бросают издали (Порзингис, Брук Лопес, Альдама)

худые монстры защиты (Клэкстон, Колоко, Эван Мобли, Ноэл)

классические рим-протекторы/пик-н-роллеры (Джаррет Аллен, Марк Уильямс, Кесслер, Гобер)

попрыгунчики (Капела, Дюрен, Топпин, Кай Джонс, Гаффорд, Пауэлл)

динозавры из прошлого (Драммонд, Стивен Адамс)

суперзвезды (Эмбид, Яннис, Йокич, Дэвис, Джарен Джексон)

универсалы (Бэм Адебайо, Майлз Тернер, Венделл Картер, братья Вагнеры)

неатлетичные белые универсалы (Олиник, Мускала, Нуркич, Лень, Сабонис, Валанчюнас, Зеллер)

атлетичные белые (Мейсон Пламли, Хартенштайн)

пост-аперы (Уайзмен, Шенгюн, Вучевич, Зубац)

А также Виктор Вембаньяма и Чет Холмгрен, семифутовый форвард Маркканен, двухметровики, которые играют в передней линии (Дреймонд) и 206 и выше-сантиметровые парни, которых тянет в заднюю линию (Покушевски, Коллинс, Мамукелашвили) и еще куча типажей. И все эти исполнители плавают из одной категории в другую, не стесняясь демонстрировать сочетания навыков, которые раньше казались взаимоисключающими.

Есть даже Бобан Марьянович. Что может быть прекрасней?

Фото: Gettyimages.ru/Harry How, Ethan Mito/Clarkson Creative, Al Bello