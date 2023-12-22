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ДАААААААААААА! Овечкин забил впервые за 15 матчей! Вратарь «Коламбуса» не вовремя психанул

НХЛ НХЛ
Егор Чинахов Егор Чинахов
Коламбус Коламбус
Вашингтон Вашингтон
Александр Овечкин Александр Овечкин
Том Уилсон Том Уилсон
Элвис Мерзликин Элвис Мерзликин
Хоккей Хоккей

До Гретцки – 66 голов.

Все же Александр Овечкин – удивительный человек: регулярно забивает – обсуждают, прекращает забивать – обсуждают еще больше. Дошло до того, что вопрос «Что нужно ему сделать, чтобы забить?» журналисты чуть ли не вписали в опросник Пруста – во всяком случае это стали спрашивать у всех подряд. Настолько «всех» и настолько «подряд», что некоторые медиа даже про «Битву экстрасенсов» вспомнили. Но самый мощный совет дал капитан «Салавата» Григорий Панин - после этого его обязаны пригласить в программу «Здоровье», в выпуск, посвященный чудесным свойствам уринотерапии.

В общем, началось такое сумасшествие, после которого хочется, чтобы голевые серии Овечкина не заканчивались. Никогда.

А свою антирекордную, сухую 14-матчевую, он прервал прошлой ночью – в игре с «Коламбусом». Занятно, что с этого соперника все и началось: вечером 18 ноября Александр забил «Блю Джекетс» во втором периоде, а потом – как отрезало. Хотя и сегодня были сомнения, что получится – его броски либо тащил Мерзликин, либо штанга. А ведь Ови ради этого даже уходил из офиса.

В итоге голевым стал его 7-й бросок в створ в матче (и 58-й с момента прошлого гола) – в большинстве, в овертайме, из офиса. Практически классика. Здесь гифкой не обойдешься, тут с повторами пересматривать надо – особенно реакцию Овечкина:

В недавнем интервью Александр Овечкин больше был расстроен, что команда в принципе мало забивает, чем собственной сухой серии. Но как же он хотел ее прервать – понятно по одному только кадру. Да и по губам тоже все читается.

«Получилось очень долго, но я сделал это, – сказал Овечкин. – Очевидно, у меня были довольно хорошие шансы и в первом, и во втором [периодах]. Иногда нужно продолжать давить и продолжать работать».

Практически ни один гол Овечкина не обходится без лавины исторической статистики, которую он переписывает. В этот раз дошло до крайности – суммировали цифры регулярок и плей-офф (чем занимается обычно только КХЛ) – Александр стал вторым игроком, кому покорилась отметка в 900 голов. Но тут о погоне за Гретцки даже думать не стоит.

Возможно, кстати, засуха Овечкина как-то связана с тем, что гол 900-й – у него перед юбилеями нередко были паузы. Еще из заметных достижений – чистое второе место в овертаймовской бомбардирской гонке (да, есть и такая). До Сида – всего 3 очка. Правда, в отличие от других статистических соревнований – тут почти все соперники Александра еще играют. 

Еще Овечкин вышел на второе место по победным голам (135) – но, опять же, если суммировать регулярки с плей-офф. Впереди – только Ягр (151).

Самое интересное, что ничего бы этого не было, если б не Мерзликин. Нет, понятно, именно вратарь «Коламбуса» и пропустил от Овечкина, но ключевое здесь то, что Элвис и организовал «Вашингтону» большинство в овертайме. Просто накинулся на Тома Уилсона, который не особо торопился вставать из ворот с клюшки вратаря. Причем нападающий не по своей воле оказался там.

Стоил ли этот момент такого срыва, даже если Уилсон демонстрировал в моменте мастерство трэштока? Сомнительно. А вот места в воротах в следующем матче этот эпизод Мерзликину может стоит – Паскаль Венсан был очень недоволен на пресс-конференции, назвал такое поведение «неприемлемым».

Если возвращаться к Овечкину, то этой ночью было еще два хайлайта с его участием. Голевая передача в большинстве на Манту (у которого вообще-то дубль, но кого это волнует, если забил Ови?!) и минус в полезность при голе Егора Чинахова (6 матчей подряд с очками). 

Сложно сказать, был ли Чинахов тем, кого должен держать Овечкин по эпизоду, но у Александра явно открывался лучший вид на гол.

Хотя кого волнует его минус в полезность в такой день?

Регулярный чемпионат

Коламбус – Вашингтон 2:3 (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Дата проведения
22 декабря, 03.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 18 Манта (Карлсон, Овечкин)
1:1 – 35 Силлинджер (Годро, Бемстрем)
1:2 – 37 Манта (Карлсон, Протас)
2:2 – 52 Чинахов (Гадбрэнсон, Воронков)
2:3 – 64 Овечкин (Карлсон, Строум)
Вратари: Мерзликин 29/32 – Линдгрен 34/36.

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26 комментариев
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Мерзликин: тянется за бутылкой.
Уилсон: сушняк, да?
Драка
+14
-3
+11
Ответ Филипп Черненко
Ему бы на фронт, за путентим)
В сказке про Волшебника Изумрудного города ты бы попросил мозги, если бы додумался
+7
-2
+5
Ответ Айвенго
Комментарий скрыт
как тебя такую бестолковую сюда пустили
+9
-5
+4
коламбусу грех не забить
+4
-1
+3
the Great 8
+5
-3
+2
ух....
одна из самых радостных новостей за последнее время!
+10
-9
+1
Красава, теперь надо и дальше продолжать погоню за рекордом...
+6
-5
+1
Ответ Филипп Черненко
Ему бы на фронт, за путентим)
А ты сам не хотел бы, туда поехать?
+6
-5
+1
афтор, ори ищо
+6
-6
0
Эпичнее был бы только гол в пустые ворота и подобный вопль.)
+3
-3
0
Уже посчитали сколько ему играть, если забивать в каждом 15-ом матче.)))
+8
-8
0
Ответ Максим Пузиков
как тебя такую бестолковую сюда пустили
Ну тебя же пустили как-то?
+1
-1
0
Ответ Юлия Закаблукова
коламбусу грех не забить
Коламбусу даже Бузова отгрузит
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