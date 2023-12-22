ДАААААААААААА! Овечкин забил впервые за 15 матчей! Вратарь «Коламбуса» не вовремя психанул

До Гретцки – 66 голов.

Все же Александр Овечкин – удивительный человек: регулярно забивает – обсуждают, прекращает забивать – обсуждают еще больше. Дошло до того, что вопрос «Что нужно ему сделать, чтобы забить?» журналисты чуть ли не вписали в опросник Пруста – во всяком случае это стали спрашивать у всех подряд. Настолько «всех» и настолько «подряд», что некоторые медиа даже про «Битву экстрасенсов» вспомнили. Но самый мощный совет дал капитан «Салавата» Григорий Панин - после этого его обязаны пригласить в программу «Здоровье», в выпуск, посвященный чудесным свойствам уринотерапии.

В общем, началось такое сумасшествие, после которого хочется, чтобы голевые серии Овечкина не заканчивались. Никогда.

А свою антирекордную, сухую 14-матчевую, он прервал прошлой ночью – в игре с «Коламбусом». Занятно, что с этого соперника все и началось: вечером 18 ноября Александр забил «Блю Джекетс» во втором периоде, а потом – как отрезало. Хотя и сегодня были сомнения, что получится – его броски либо тащил Мерзликин, либо штанга. А ведь Ови ради этого даже уходил из офиса.

В итоге голевым стал его 7-й бросок в створ в матче (и 58-й с момента прошлого гола) – в большинстве, в овертайме, из офиса. Практически классика. Здесь гифкой не обойдешься, тут с повторами пересматривать надо – особенно реакцию Овечкина:

В недавнем интервью Александр Овечкин больше был расстроен, что команда в принципе мало забивает, чем собственной сухой серии. Но как же он хотел ее прервать – понятно по одному только кадру. Да и по губам тоже все читается.

«Получилось очень долго, но я сделал это, – сказал Овечкин. – Очевидно, у меня были довольно хорошие шансы и в первом, и во втором [периодах]. Иногда нужно продолжать давить и продолжать работать».

Практически ни один гол Овечкина не обходится без лавины исторической статистики, которую он переписывает. В этот раз дошло до крайности – суммировали цифры регулярок и плей-офф (чем занимается обычно только КХЛ) – Александр стал вторым игроком, кому покорилась отметка в 900 голов. Но тут о погоне за Гретцки даже думать не стоит.

Возможно, кстати, засуха Овечкина как-то связана с тем, что гол 900-й – у него перед юбилеями нередко были паузы. Еще из заметных достижений – чистое второе место в овертаймовской бомбардирской гонке (да, есть и такая). До Сида – всего 3 очка. Правда, в отличие от других статистических соревнований – тут почти все соперники Александра еще играют.

Еще Овечкин вышел на второе место по победным голам (135) – но, опять же, если суммировать регулярки с плей-офф. Впереди – только Ягр (151).

Самое интересное, что ничего бы этого не было, если б не Мерзликин. Нет, понятно, именно вратарь «Коламбуса» и пропустил от Овечкина, но ключевое здесь то, что Элвис и организовал «Вашингтону» большинство в овертайме. Просто накинулся на Тома Уилсона, который не особо торопился вставать из ворот с клюшки вратаря. Причем нападающий не по своей воле оказался там.

Стоил ли этот момент такого срыва, даже если Уилсон демонстрировал в моменте мастерство трэштока? Сомнительно. А вот места в воротах в следующем матче этот эпизод Мерзликину может стоит – Паскаль Венсан был очень недоволен на пресс-конференции, назвал такое поведение «неприемлемым».

Если возвращаться к Овечкину, то этой ночью было еще два хайлайта с его участием. Голевая передача в большинстве на Манту (у которого вообще-то дубль, но кого это волнует, если забил Ови?!) и минус в полезность при голе Егора Чинахова (6 матчей подряд с очками).

Сложно сказать, был ли Чинахов тем, кого должен держать Овечкин по эпизоду, но у Александра явно открывался лучший вид на гол.

Хотя кого волнует его минус в полезность в такой день?

Регулярный чемпионат