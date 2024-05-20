Усик – магнит для поясов: 12-й абсолютный чемпион и третий, кто сделал это в двух весах

Кто другие гении?

К 2007 году все три ведущие боксерские организации признали WBO и включили ее в топ-4 самых престижных ассоциаций. Хотя первый абсолютный чемпион в эпоху четырех поясов появился в 2004 году, когда Бернард Хопкинс забрал титул WBO у Оскара Де Ла Хойи.

Первый бум абсолютных чемпионов случился в 2017 году, когда Теренс Кроуфорд и год спустя Александр Усик впервые объединили все престижные пояса, второй – с 2021-го. С 2004 по 2020 год боксеры завоевывали все пояса четыре раза, а с 2021-го – уже восемь.

Во время второго бума активизировался Наойя Иноуэ, который с годичным интервалом зачистил два дивизиона – Усик и Кроуфорд затратили шесть лет, чтобы стать абсолютным чемпионом во второй раз. Неудивительно, что в топ-3 рейтинга P4P идут Усик, Иноуэ и Кроуфорд.

Но большинство абсолютных чемпионов быстро освобождают пояса из-за обязательств перед организациями или перехода на вес выше. Исключение – Канело Альварес, который безраздельно правит вторым средним весом уже 2,5 года.

Список абсолютных чемпионов:

В последние годы сформировался тренд на объединение поясов – 1 июня в полутяжелом весе мы могли увидеть 13-го абсолютного чемпиона мира, но бой Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол перенесен на неопределенный срок.

Почему в боксе так много поясов? WBC, WBA, WBO и IBF – что это вообще значит?

Фото: Gettyimages /Richard Pelham / Stringer