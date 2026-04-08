Илия Топурия: «Завоевание третьего титула для меня имеет смысл только в бою с Махачевым»

Илия Топурия высказался о желании выиграть третий пояс UFC.

«Завоевание третьего титула для меня имеет смысл только в бою с Махачевым , так как у нас с ним богатая история. Если бы бой прошел в полусреднем весе, я бы согласился», – сказал Топурия.

Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Вашингтоне 14 июня.

Махачев ответил Топурии: «Устал слушать байки. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались»