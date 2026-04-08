Илия Топурия: «Завоевание третьего титула для меня имеет смысл только в бою с Махачевым»

Илия Топурия высказался о желании выиграть третий пояс UFC.

«Завоевание третьего титула для меня имеет смысл только в бою с Махачевым, так как у нас с ним богатая история. Если бы бой прошел в полусреднем весе, я бы согласился», – сказал Топурия.

Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Вашингтоне 14 июня.

Махачев ответил Топурии: «Устал слушать байки. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ABC
Это история у него в голове только.Рот не закрывается
Да, трепло, конечно, знатное. Но как боец он не проходной вариант, и потенциально может серьезную конкуренцию Исламу составить. В общем, эта история, к счастью, и спортивным интересом тоже сопровождается
Ты никто и ты ему в подметки не годишься лузер..
Может, для начала, бегун, попробуешь защитить свои пояса? Махачев перешел в новый вес, взял пояс, и никуда не бежит оттуда. А у тебя даже в родной категории как-то небитых полно осталось в самом расцвете сил.
Это будет Супер Бой👊💥
Какая большая история, в твитторе что-ли?
Материалы по теме
Менеджер Топурии – Махачеву: «Продолжай врать, если хочешь. Нам сказали, что ты травмирован, брат»
8 апреля, 07:10
Махачев ответил Топурии: «Устал слушать байки. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались»
7 апреля, 07:05
Топурия узнал о срыве поединка с Махачевым за несколько часов до анонса карда UFC Freedom: «Ложился спать, зная, что меня ждет бой с Исламом»
7 апреля, 07:00
Рекомендуем
Главные новости
Олимпийский чемпион по вольной борьбе Гейбл Стивсон подписал контракт с UFC. Он дебютирует в июле на UFC 329
24 минуты назад
Уайт – об анонсе боя Хокит – Льюис в Белом доме: «Трамп посмотрел на меня и спросил: «Почему Деррика нет в карде?» И мы добавили его туда немедленно»
47 минут назад
Махачева ограбили в Италии: «Остался паспорт, кошелек и коврик. Бутсы Кварацхелии с матча против «Ливерпуля» – самое ценное, что было в чемодане»
сегодня, 09:59Фото
Магомед Анкалаев: «Прохазка продолжал бить Ульберга по ногам. Он не проявил к нему никакой пощады. Фальшивка»
сегодня, 07:51
Иржи Прохазка: «До сих пор не могу понять идиотскую жалость, которая стоила поединка. Хочу реванш, потому что это был мой бой»
сегодня, 07:42
Трамп – Косте на UFC 327: «Ты красивый парень. Мог бы стать моделью. Отлично выглядишь»
сегодня, 07:32Видео
Пауло Коста: «Побил второго россиянина подряд. Надеюсь, что следующим станет чеченский деликатес. Не думаю, что у него есть яйца для боя со мной в полутяжах»
сегодня, 07:08
Магомед Анкалаев: «Прохазку нокаутировали в трех из последних шести боев. Я больше не хочу видеть его имя в заглавной афише, хватит»
сегодня, 06:12
Кормье – о поражении Прохазки: «Иржи придется жить с этим. Это ужасно»
сегодня, 05:28
Уайт – о Джонсе: «Вы никогда не сможете построить бизнес с этим парнем»
сегодня, 05:18
