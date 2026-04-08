Илия Топурия: «Завоевание третьего титула для меня имеет смысл только в бою с Махачевым»
Илия Топурия высказался о желании выиграть третий пояс UFC.
«Завоевание третьего титула для меня имеет смысл только в бою с Махачевым, так как у нас с ним богатая история. Если бы бой прошел в полусреднем весе, я бы согласился», – сказал Топурия.
Топурия подерется с Джастином Гейджи в главном событии UFC Freedom. Турнир состоится в Вашингтоне 14 июня.
Махачев ответил Топурии: «Устал слушать байки. Мне позвонили, я принял бой в Белом доме. На следующий день мне сказали, что Илия попросил нереальный гонорар. UFC отказались»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ABC
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это история у него в голове только.Рот не закрывается
Да, трепло, конечно, знатное. Но как боец он не проходной вариант, и потенциально может серьезную конкуренцию Исламу составить. В общем, эта история, к счастью, и спортивным интересом тоже сопровождается
Ты никто и ты ему в подметки не годишься лузер..
Может, для начала, бегун, попробуешь защитить свои пояса? Махачев перешел в новый вес, взял пояс, и никуда не бежит оттуда. А у тебя даже в родной категории как-то небитых полно осталось в самом расцвете сил.
Это будет Супер Бой👊💥
Какая большая история, в твитторе что-ли?
