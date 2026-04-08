Азамат Мурзаканов: «Если наберу 100 тысяч подписчиков до боя с Костой, выйду с бразильским флагом»

Мурзаканов уверен в победе над Костой.

Азамат Мурзаканов может выйти с бразильским флагом на бой с бразильцем Пауло Костой .

«11 апреля я прикончу Косту и добьюсь справедливости для всей Бразилии. Если наберу 100 тысяч подписчиков до боя, выйду в октагон с бразильским флагом», – написал Мурзаканов.

Мурзаканов (16-0) подерется с Костой (15-4) на UFC 327 11 апреля.

