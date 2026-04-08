Азамат Мурзаканов: «Если наберу 100 тысяч подписчиков до боя с Костой, выйду с бразильским флагом»
Мурзаканов уверен в победе над Костой.
Азамат Мурзаканов может выйти с бразильским флагом на бой с бразильцем Пауло Костой.
«11 апреля я прикончу Косту и добьюсь справедливости для всей Бразилии. Если наберу 100 тысяч подписчиков до боя, выйду в октагон с бразильским флагом», – написал Мурзаканов.
Мурзаканов (16-0) подерется с Костой (15-4) на UFC 327 11 апреля.
Азамат Мурзаканов: «Бразильские фанаты ненавидят Косту. Они пишут, чтобы я его нокаутировал»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Азамата Мурзаканова
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
у Косты крепкая башка, тем более гонять не будет. Интересно, сможет ли Азамат досрочку оформить
вот любую тряпку готовы над головой поднять за хайп, лишь бы не России!
