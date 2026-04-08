  • Азамат Мурзаканов: «Если наберу 100 тысяч подписчиков до боя с Костой, выйду с бразильским флагом»
Азамат Мурзаканов: «Если наберу 100 тысяч подписчиков до боя с Костой, выйду с бразильским флагом»

Мурзаканов уверен в победе над Костой.

Азамат Мурзаканов может выйти с бразильским флагом на бой с бразильцем Пауло Костой.

«11 апреля я прикончу Косту и добьюсь справедливости для всей Бразилии. Если наберу 100 тысяч подписчиков до боя, выйду в октагон с бразильским флагом», – написал Мурзаканов.

Мурзаканов (16-0) подерется с Костой (15-4) на UFC 327 11 апреля.

Азамат Мурзаканов: «Бразильские фанаты ненавидят Косту. Они пишут, чтобы я его нокаутировал»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Азамата Мурзаканова
2 комментария
у Косты крепкая башка, тем более гонять не будет. Интересно, сможет ли Азамат досрочку оформить
вот любую тряпку готовы над головой поднять за хайп, лишь бы не России!
Материалы по теме
Азамат Мурзаканов: «Бразильские фанаты ненавидят Косту. Они пишут, чтобы я его нокаутировал»
12 марта, 11:52
Пауло Коста: «Мурзаканов должен был драться с Анкалаевым. Это лучший соперник, который был доступен»
4 марта, 16:01
Мурзаканов – Косте: «Будем надеяться и молиться, что ты придешь на бой»
25 февраля, 10:14
Рекомендуем
Главные новости
Тайсон Фьюри оказался тяжелее Арсланбека Махмудова перед боем в Лондоне
вчера, 18:10
PFL Africa 1: Ндебеле – Клементе и другие бои
вчера, 17:10
Мурзаканов обратился к Пауло Косте: «Не надо нервничать. Все закончится быстро»
вчера, 16:30
«Это демонстрация уважения». Топурия объяснил, почему оставляет в октагоне розу
вчера, 15:55
Эдуард Кравцов: «Глаз не видел, поэтому не стали рисковать здоровьем Силягина. Решили сняться»
вчера, 15:20
Илия Топурия: «Думаю, бой с Махачевым все-таки состоится. По крайней мере, я на это надеюсь»
вчера, 14:40
Взвешивание перед UFC 327: Прохазка легче Ульберга, Мурзаканов и Коста показали одинаковый вес
вчера, 12:55
«Узнали легенду?» Евлоев поделился фотографией с Солом Кэмпбеллом
вчера, 11:05Фото
Илия Топурия: «Был удивлен, что Пимблетт проиграл Гейджи. Уже готовился к бою с ним»
вчера, 10:50
Евгений Гончаров: «Мурзаканов раскатает и финиширует Косту. Бразильцу ничего не светит»
вчера, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем