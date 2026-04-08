Мовсар Евлоев: «За две недели до боя с Мерфи был уверен, что не буду драться, потому что не было визы»
Мовсар Евлоев рассказал о подготовке к бою с Лероном Мерфи.
«Последние две недели до боя я был на 100% уверен, что не буду драться, потому что у меня не было визы. У меня, помимо этого, не было разрешения на вылет из США, потому что там сейчас занимаюсь документами…
Много всего было: и Рамадан, и весогонка, и где-то за полтора месяца до боя у меня был сломан нос», – сказал Евлоев.
Евлоев победил Мерфи решением судей на турнире UFC в Лондоне.
Евлоев начинает подготовку к бою с Волкановски: «Все предполагает, что я наконец-то буду драться следующим за титул. Полностью погружен в процесс»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Обзор Press»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем