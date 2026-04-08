  • Мовсар Евлоев: «За две недели до боя с Мерфи был уверен, что не буду драться, потому что не было визы»
Мовсар Евлоев: «За две недели до боя с Мерфи был уверен, что не буду драться, потому что не было визы»

«Последние две недели до боя я был на 100% уверен, что не буду драться, потому что у меня не было визы. У меня, помимо этого, не было разрешения на вылет из США, потому что там сейчас занимаюсь документами…

Много всего было: и Рамадан, и весогонка, и где-то за полтора месяца до боя у меня был сломан нос», – сказал Евлоев.

Евлоев победил Мерфи решением судей на турнире UFC в Лондоне.

Евлоев начинает подготовку к бою с Волкановски: «Все предполагает, что я наконец-то буду драться следующим за титул. Полностью погружен в процесс»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Обзор Press»
Материалы по теме
Генри Сехудо: «Евлоев выиграл, Мерфи забрал раунд или два. Защита Мовсара недооценена»
1 апреля, 18:20
Евлоев – о критике Стерлинга: «Каждый раз, когда появляется возможность что-то написать, он не упускает ее. Будто у человека раздвоение личности»
24 марта, 13:20
Мерфи получил травму во время боя с Евлоевым: «Потянул мышцу бедра в четвертом раунде. Вернусь, чтобы отомстить»
23 марта, 17:52
Рекомендуем
Главные новости
Азамат Мурзаканов: «Я буду близок к титульному бою, если выиграю у Косты»
18 минут назад
Царукян хочет провести второй бой с Оливейрой: «Ему не подходит пояс BMF»
сегодня, 12:28
Тайсон Фьюри: «Отец хотел, чтобы я завершил карьеру еще шесть лет назад»
сегодня, 11:45
Пауло Коста: «Мне нравится драться с русскими – они жесткие, как бразильцы»
сегодня, 11:29
Дональд Трамп посетит UFC 327 в Майами
сегодня, 10:48
Арман Царукян: «Трачу в месяц около $500-700 тысяч»
сегодня, 10:43
UFC Freedom 250 в Белом доме: Топурия – Гейджи, Перейра – Ган и другие бои
сегодня, 09:42
Дана Уайт: «Ничто не сможет помешать провести турнир в Белом доме. Исключение – молния»
сегодня, 09:30
Тайсон Фьюри: «Бой с Джошуа должен был состояться много раз за последние 10 лет, но постоянно что-то случалось. Нужно организовать этот бой как можно быстрее»
сегодня, 08:30
Мама Топурии: «Собиралась выложить пост, что Илия будет драться с Махачевым, но потом нам сказали, что Ислам травмирован. А теперь они говорят, что Илия запросил слишком большой гонорар»
сегодня, 08:16
Ко всем новостям
Последние новости
Усик стал первым вице-президентом «Полесья»: «Для меня это не просто должность. Это возможность влиять, усиливать и развивать украинский спорт»
22 марта, 14:03
Как прошел TOP DOG 40? Погружаемся на ВидеоСпортсе’‘
3 февраля, 10:58ВидеоСпортс"
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Рекомендуем