Карлос Ульберг: «Подготовиться к Прохазке нельзя, он очень непредсказуем»

Ульберг высказался о бое с Прохазкой.

Карлос Ульберг высказался о предстоящем поединке с Иржи Прохазкой.

«Подготовиться к Прохазке нельзя. Он очень непредсказуем. Принял этот бой на коротком уведомлении, но готовился к нему много лет», – сказал Ульберг.

Поединок между Прохазкой и Ульбергом за вакантный пояс в полутяжелом весе возглавит турнир UFC 327, который состоится в ночь на 12 апреля в Майами.

Ульберг – о бое с Прохазкой: «Хаос против порядка. Именно так можно описать наш поединок»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
А с чего вдргу на коротком уведомление? уже ж месяца два известно о бое.
все чертежи по разбору Прохазки выложены Алексом в открытом доступе
