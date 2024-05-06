Иноуэ чуть не повторил историю Тайсона в Японии: впервые упал в нокдаун, но устроил разгром

Отомстил сопернику-допингисту.

6 мая в Токио прошел чемпионский бой между абсолютным чемпионом мира в двух весах Наойей Иноуэ и экс-чемпионом в двух дивизионах Луисом Нери. Это первая защита Иноуэ всех четырех поясов во втором легчайшем весе. Поединок закончился победой Иноуэ нокаутом в шестом раунде.

В 2023 году Иноуэ переписал историю, став абсолютным чемпионом во втором весе за год. Ради него японская комиссия сняла пожизненный бан с его соперника

В 2022 году Иноуэ стал абсолютным чемпионом в легчайшем весе, а в 2023-м перешел на дивизион выше. Во втором легчайшем весе он провел два боя против действующих чемпионов мира. Сначала Иноуэ нокаутировал непобежденного Стивена Фултона в восьмом раунде, забрав пояса WBC и WBO. А в декабре-2023 победил Марлона Тапалеса и объединил оставшиеся престижные титулы.

Так Иноуэ стал абсолютным чемпионом мира во втором весе всего лишь за год. За пять месяцев до этого то же самое сделал Теренс Кроуфорд, но на покорение второго дивизиона он потратил почти шесть лет.

Иноуэ – монструозный нокаутер, который роняет оппонентов уже в четырех весах, хотя выступает в дивизионах до 60 кг. У него аномально высокий процент нокаутов – 88% (23 из 26 досрочных побед). Нонито Донейр в реванше продержался неполные два раунда. Поэтому Иноуэ заслуженно попал в топ-2 рейтинга P4P журнала The Ring, где соперничает только с Кроуфордом.

Луис Нери – экс-чемпион мира в двух весах. Впервые он стал чемпионом в 2017 году, когда в Японии нокаутировал Синсукэ Яманаку в четвертом раунде. Но после боя стало известно, что Нери провалил допинг-тест – в его пробе обнаружили зилпатерол, который по свойствам похож на кленбутерол. Он тоже используется для откармливания скота – так мясо становится загрязненным, о чем заявили в команде Нери.

Допинг-проба «Б» у Нери оказалась отрицательной. Поэтому WBC не лишил его пояса, но обязал провести реванш с Яманакой. Бой состоялся в Японии, но Нери провалил взвешивание, показав перевес на 1,3 кг. В этот раз он нокаутировал Яманаку еще быстрее – во втором раунде, хоть и остался без пояса из-за лишнего веса. За перевес в реванше Японская боксерская комиссия пожизненно запретила Нери выступать в Японии.

В 2020 году Нери стал чемпионом мира во втором дивизионе, выиграв у Аарона Аламеды. Но проиграл уже в объединительном бою Брэндону Фигероа. Это первое и единственное поражение Нери в карьере. После этого он выдал стрик из четырех побед. В 2023 году Нери побил Азата Ованнисяна в очень зрелищном поединке и поднялся на первое место в рейтинге WBC, став обязательным претендентом на бой с Иноуэ.

Иноуэ согласился, а Японская боксерская комиссия сняла с Нери пожизненный запрет. Официального объяснения по снятию нет, но, возможно, представители комиссии хотят, чтобы Иноуэ отомстил за Яманаку.

Поединок прошел на 57-тысячной арене Tokyo Dome, которая не принимала боксерские ивенты с 1990 году. Последний бой – легендарный поединок между Майком Тайсоном и Джеймсом «Бастером» Дугласом, который завершился поражением Тайсона.

«Этот бой заслуживает того, чтобы его провели на такой важной арене, как Tokyo Dome. Думаю, это знак. Если Майк Тайсон лишился здесь небитого рекорда, то и Иноуэ тоже лишится», – заявил Нери.

Иноуэ устроил декласс Нери, но побывал в нокдауне уже в первом раунде

Иноуэ вышел на ринг под музыку из фильма «Убить Билла», которую написал японский композитор Томоясу Хотэй. Именно он и играл на гитаре на многотысячной Tokyo Dome, когда Иноуэ шел к рингу. Такое яркое сопровождение едва не испортил апсет.

Начало боя вышло неожиданным: разведку в первом раунде прервал левый хук от Нери, который отправил Иноуэ в нокдаун. Это первый нокдаун в карьере японского чемпиона. Нери сразу же набросился добивать, но Иноуэ устоял под напором и даже один раз потряс в ответ. Во втором раунде Иноуэ ответил нокдауном – Нери промахнулся, а Иноуэ встретил его наскок левым хуком.

С третьего раунда Иноуэ начал забирать бой: нащупал дистанцию и часто попадал правым прямым. Нери очень часто мазал и не успевал за руками Иноуэ. Плюс чемпион наконец-то работал корпусом в защите у канатов и даже там выглядел лучше соперника, у которого 27 из 35 побед – досрочные.

Поэтому куражился перед зрителями: издевался с опущенными руками и праздновал победу раньше времени, пока судья разговаривал с Нери. Его доминирование было заметным уже с четвертого раунда, а в пятом он отправил Нери во второй нокдаун. Претендент выглядел обескураженным, хотя это была еще не середина боя.

В шестом раунде разница в скорости ударов прослеживалась сильнее, а Нери пытался затянуть Иноуэ в размены, потому что проигрывал в перестрелках на дальней дистанции. Иноуэ легко уворачивался от размашистых ударов Нери и пробивал короткие серии в ответ. Такой открытый размен со стороны Нери быстро закончился – Иноуэ уложил его ударом справа.

Наойя Иноуэ ярко победил на культовой многотысячной арене и порадовал японскую аудиторию, которая хотела увидеть падение их обидчика. Несмотря на нокдаун в первом раунде, он выдал доминирующий перформанс, который ни у кого не оставил вопросов. Для Иноуэ это уже 22-я победа в титульных поединках, хотя всего на профессиональном ринге он провел 27 боев. Пока в его дивизионе нет боксера, способного дать непростой бой.

Наойя Иноуэ – неудачная копия Пакьяо. Что с ним не так?

Фото: Gettyimages /Atsushi Tomura / Freier Fotograf; East News /AP Photo/Hiro Komae, Kyodo via AP Images,