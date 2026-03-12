Агит Кабайел: «Моя команда предлагала представителям Гассиева провести бой, но получила отказ»

Кабайел заявил, что команда Гассиева отказалась от боя.

Обладатель временного пояса WBC в тяжелом дивизионе Агит Кабайел рассказал, что его команда предлагала организовать бой с регулярным чемпионом WBA Муратом Гассиевым.

«Моя команда обращалась к представителям Гассиева с предложением провести бой, но получила отказ. Сейчас я занимаю второе место в мировом рейтинге, однако никто из первой пятерки не хочет выходить со мной в ринг», – сказал Кабайел.

Гассиев в декабре 2025-го нокаутировал Кубрата Пулева и завоевал пояс регулярного чемпиона WBA.

