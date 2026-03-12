Промоутер Гассиева: «Готовы к бою с Кабайелом в любое время»
Промоутер Гассиева ответил Кабайелу.
Промоутер чемпиона WBA в тяжелом весе Мурата Гассиева Ал Сиеста прокомментировал высказывание Агита Кабайела.
«Я только вчера по телефону сделал предложение команде Агита подраться с Гассиевым. Гасиев не только его не боится, а с удовольствием с ним подерется. Это абсурд – все его заявление.
Но мне нравятся медиа, они подкидывают дровишек в костер. Если они хотят реально разжечь пламя, то мы готовы в любое время», – сказал Сиеста.
Гассиев в декабре 2025-го нокаутировал Кубрата Пулева и завоевал пояс регулярного чемпиона WBA.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Allboxing.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем