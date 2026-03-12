Царукян назвал следующих соперников: «Диллон Дэнис по борьбе, Чарльз Оливейра – в UFC»

Царукян хочет провести схватку с Дэнисом.

Арман Царукян бросил вызов Диллону Дэнису и Чарльзу Оливейре.

«Я слышал, Диллон хочет встретиться со мной по борьбе или грэпплингу. Погнали. Сделаем это, организуйте.

Следующий бой в UFC ? Хочу подраться с Чарльзом Оливейрой», – сказал Царукян.

Ранее Царукян победил Мокаева удушающим приемом за три минуты до конца схватки.

Царукян устроил массовую драку в США – прямо во время борцовской схватки