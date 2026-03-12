Царукян назвал следующих соперников: «Диллон Дэнис по борьбе, Чарльз Оливейра – в UFC»
Царукян хочет провести схватку с Дэнисом.
Арман Царукян бросил вызов Диллону Дэнису и Чарльзу Оливейре.
«Я слышал, Диллон хочет встретиться со мной по борьбе или грэпплингу. Погнали. Сделаем это, организуйте.
Следующий бой в UFC? Хочу подраться с Чарльзом Оливейрой», – сказал Царукян.
Ранее Царукян победил Мокаева удушающим приемом за три минуты до конца схватки.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMAFightingonSBN
Реванш с Хукером, м?
