Абдель-Азиз о срыве боя Махачев – Топурия: «Уайт был на 100% прав, когда сказал, что этот мелкий коротышка даже не обсуждался»

Абдель-Азиз назвал Топурию «коротышкой».

Али Абдель-Азиз прокомментировал информацию о срыве боя Ислама Махачева и Илии Топурии на турнире в Белом доме.

«Сейчас священный месяц Рамадан и все можно простить. Но скоро каждый будет разоблачен за ложь.

Одну вещь я могу сказать наверняка: Дана Уайт был на 100% прав, когда сказал, что этот мелкий коротышка даже не обсуждался», - написал Абдель-Азиз.

Ранее фаворитами на поединок с Махачевым считались Иэн Гэрри и Майкл Моралес. Также Ислам говорил о желании провести бой с Камару Усманом.

