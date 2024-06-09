Ван Перси, Руни, Златан и другие звезды, проваливавшие Евро

Ожидания стали проблемами.

От каждой суперзвезды ждут яркого выступления на большом турнире, но сверкать удается не всегда.

Конечно, иногда это вопрос вкуса, но мы выбрали по несколько самых ярких примеров с разных турниров за последние 20 лет. Какие личные провалы на Евро запомнились вам?

Евро-2004: Рауль и Вьери не дожили до плей-офф и ничего не забили

Испания в группе с Португалией, Грецией и Россией вообще забила лишь дважды за три матча: Валерон и Фернандо Морьентес. А Рауль , как и весь напичканный звездами «Реал» в том сезоне выглядел хуже обычного. Хотя за сборную забивал исправно.

За его вызов главному тренеру Иньяки Саесу пришлось оправдываться: «Я бы не включил его, если бы не верил, что он будет в лучшей форме к Евро». Более того, Рауль стал капитаном и перед стартом говорил, что Испания сильнее всех в группе.

Форвард вышел в основе во всех трех матчах, помог забить Морьентесу, даже получил награду лучшего игрока матча с Грецией, этому удивился сам. Но выглядел тускло, как и сборная. До сих пор жаль, что распрощался с Евро именно так, а не закончил с золотой медалью через четыре года.

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Италия тоже не вышла в плей-офф: сама себе создала проблемы двумя ничьими на старте, так что 2:2 Швеции с Данией выкинули ее с Евро, несмотря на победу над Болгарией.

Кристиан Вьери за «Интер» забил 46 мячей за два года, но в сезоне-2003/04 чуть сбавил – 13 голов. Хотя перед Евро забивал за сборную в трех товарняках: в том числе Испании и Португалии. На самом турнире провел два полных матча и вышел на замену против болгар. Ноль забитых, сразу домой.

Перед отъездом он еще и на журналистов напал, писали о его конфликте с Джанлуиджи Буффоном из-за пропущенного от шведов: «Говорю с вами последний раз. Можете критиковать – мне на вас наплевать. Утром я могу смотреть на себя в зеркало, а вы – нет. Я больше мужчина, чем вы все здесь вместе взятые. У вас вообще нет никакой совести». Буффон, кстати, тоже отрицал ссору.

Впрочем, только этим спичем Вьери Евро-2004 и запомнился.

Евро-2008: лучший игрок Лиги 1 Бензема промолчал, Чех ошибался

Сборная Франции попала в жуткую группу к Нидерландам, Италии и Румынии, выступила гораздо слабее ожиданий от финалиста прошлого ЧМ: лишь один гол, всего одно очко.

Уже тогда многого ждали от 20-летнего Карима Бензема , он перед турниром стал лучшим игроком и лучшим бомбардиром Лиги 1. Но у него ни одного результативного действия: после слабой первой игры против Румынии получил много критики, просидел в запасе, пока французов громили Нидерланды, ничего не сделал с защитой Италии. Позже оказалось, что и внутри команды у него были проблемы. Впервые на Евро Карим забьет только через 13 лет.

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На групповом этапе вылетели чехи: с Петром Чехом, Яном Коллером и Миланом Барошем. Да, подкосила травма Томаша Росицки, но и без него рассчитывали на большее. В итоге пропустили за три матча шесть голов, в половине эпизодов Петр Чех откровенно не выручал.

Главная ошибка – при 2:1 с Турцией. В игре за выход из группы кипер выронил мяч прямо на ногу Нихату Кахведжи. Через две минуты Нихат забил и третий мяч, так выбил чехов из турнира.

Евро-2012: провалились две главные голландские звезды

Сборная Нидерландов только в дополнительное время против Испании проиграла финал ЧМ-2010. Через два года на Евро ее было не узнать. Да, группа тяжелейшая – с Португалией, Германией и Данией – но голландцы не набрали ни одного очка.

Уэсли Снейдер здорово отыграл два сезона за «Интер», но третий испортили травмы. Не в оптимальных кондициях подошел к Евро, травмировался в игре с Данией и, кажется, больше был вынужден заниматься внутрикомандными разборками, чем игрой. Намекал, возможно, на недовольного неиграющего Рафаэля ван дер Варта в прессе: «Если кто-то творит бардак – буду этому противостоять. Пора уже отпустить это жалкое эго».

Из результативных действий у Снейдера – только ассист с Германией, хотя моменты возникали.

Робин ван Перси вообще ехал на Евро как лучший игрок АПЛ, лучший бомбардир сезона с 30 голами. Многообещающе забил три мяча в товарняках перед турниром, но на самом Евро – симпатичный гол Германии и все. В сочетании с тремя поражениями сборной – точно провал.

Евро-2016: Златан много мазал, капитан Руни быстро вылетел

Шведы сильно разочаровали: набрали всего очко, а единственный мяч забили даже не сами – помог автогол ирландца.

Златан Ибрагимович летел на Евро с 38 голами в 31 матче за «ПСЖ» в Лиге 1, но за три полных игры на турнире ноль результативности. Если не считать, что тот самый автогол случился после его прострела. Очень много мазал: в створ ворот за весь турнир попал всего однажды.

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Сборная Англии еле вышла в плей-офф: пять очков в группе с Россией (ничья), Словакией (ничья) и Уэльсом, валлийцам забили победный только на 90+2.

Уэйн Руни , капитан, реализовал пенальти против исландцев в 1/8 финала, но Англия проиграла 1:2 и вылетела. Окей, еще Руни признали лучшим игроком матча с Россией, но вряд ли тем 1:1 был хоть кто-то в Англии рад.

После провала с Исландией не выдержала и английская пресса. Например, The Standard вообще назвала Руни худшим в сборной. Ожиданий капитан уж точно не оправдал, хотя и играть вынужден был на непривычной позиции в полузащите.

Евро-2020: 0+0 Бруну после топ-сезона в «МЮ»

Бруну Фернандеш сделал 30 (18+12) результативных действий в первом полноценном сезоне АПЛ, на этом фоне собирался блистать на Евро – но в итоге ни одного гола, ни одного ассиста, а Португалия вылетела от Бельгии уже в 1/8 финала.

После первых двух игр в старте Фернандеша переместили в запас, дважды выходил на замену. Всего четыре удара по воротам, ни одной обводки – слишком бледно. Через полтора года на ЧМ получилось куда интереснее – 2+3, хотя для Португалии и там закончилось разочаровывающим поражением от Марокко в четвертьфинале.

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Накануне Евро-2024 любопытно предположить: кто из звезд разочарует, а кто – покорит этот турнир?

Ярчайшие 15 минут полуфинала Евро-2008 (почти) никто не увидел. Как так?

Deutschland, Germany, Alemania, Niemcy – Германию как только не называют. А откуда столько вариантов?

Фото: East News /FILIPPO MONTEFORTE / AFP, VINCENZO PINTO / AFP, DIMITAR DILKOFF / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Johannes Simon/Bongarts