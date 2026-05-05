  • Бернарду уронил Реля в штрафной «Сити», обхватив хавбека «Эвертона» двумя руками. Оливер не поставил пенальти, ВАР не вмешался
26

«Манчестер Сити» избежал пенальти за возможное нарушение правил Бернарду Силвой в своей штрафной.

«Горожане» в гостях сыграли вничью с «Эвертоном» (3:3) в 35-м туре АПЛ.

На 85-й минуте, во время углового хозяев, полузащитник гостей Бернарду Силва обеими руками обхватил хавбека Мерлина Реля.

Игрок «Эвертона» пытался вырваться, но в итоге португалец повалил его на землю.

Главный арбитр матча Майкл Оливер не обратил внимания на эпизод, ВАР не вмешался.

Изображения: скриншоты трансляции

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Кто бы сомневался)
Ещё и накинул на забитый гол 2 минуты😁
Комментарий скрыт
Нашему Сити можно заваливать игроков в штрафной ,это не пенальти!
Во-первых - это самодур Оливер , а во-вторых в АПЛ игра руками обороняющихся в порядке вещей .
Да и в атаке тоже , помните , как у мальчонки Абдукодира чуть футболку на память не взяли ,
он ещё потом сразу драться кинулся ? ))
Есть ещё вопросы как судят Сити, а как МЮ?
Комментарий скрыт
Найдите тоже шейхов.
Кто мешает.
Неакцентированный захват. Семак подтвердит
В России это 100% пенальти, да и честно сказать там это тоже должно быть указано на точку, но возможно мы чего-то не знаем
У нас да. А тут все же ясно, что Бернарду не такой громила
Так всё же, футбол - балет. Или - регби?
оливер их судя
Судя?
С Холландом так каждый матч защитники соперников в своей штрафной играют.
Сколько там пенальти в пользу Сити судьи дали?
А вообще конечно глупость со стороны Бернардо так играть.
Один судья не свистнет, другой покажет на точку.
ну он любит пакостить на стандартах, то Фернандеша пнет, то во вратаря упрется мешая ему выйти
И тут Краснодар купил судей
Галицкий таким не занимается
Помните, какую пенку в ворота Реала в декабре поставили Шити? А тут не пенальти. Позорное судейство, конечно.
