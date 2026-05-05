Бернарду уронил Реля в штрафной «Сити», обхватив хавбека «Эвертона» двумя руками. Оливер не поставил пенальти, ВАР не вмешался
«Манчестер Сити» избежал пенальти за возможное нарушение правил Бернарду Силвой в своей штрафной.
«Горожане» в гостях сыграли вничью с «Эвертоном» (3:3) в 35-м туре АПЛ.
На 85-й минуте, во время углового хозяев, полузащитник гостей Бернарду Силва обеими руками обхватил хавбека Мерлина Реля.
Игрок «Эвертона» пытался вырваться, но в итоге португалец повалил его на землю.
Главный арбитр матча Майкл Оливер не обратил внимания на эпизод, ВАР не вмешался.
Изображения: скриншоты трансляции
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Ещё и накинул на забитый гол 2 минуты😁
Да и в атаке тоже , помните , как у мальчонки Абдукодира чуть футболку на память не взяли ,
он ещё потом сразу драться кинулся ? ))
Кто мешает.
Сколько там пенальти в пользу Сити судьи дали?
А вообще конечно глупость со стороны Бернардо так играть.
Один судья не свистнет, другой покажет на точку.