Бернарду уронил Реля в штрафной «Сити», обхватив хавбека «Эвертона» двумя руками. Оливер не поставил пенальти, ВАР не вмешался

Бернарду уронил Реля в штрафной, обхватив двумя руками.

«Манчестер Сити » избежал пенальти за возможное нарушение правил Бернарду Силвой в своей штрафной.

«Горожане» в гостях сыграли вничью с «Эвертоном » (3:3) в 35-м туре АПЛ .

На 85-й минуте, во время углового хозяев, полузащитник гостей Бернарду Силва обеими руками обхватил хавбека Мерлина Реля .

Игрок «Эвертона» пытался вырваться, но в итоге португалец повалил его на землю.

Главный арбитр матча Майкл Оливер не обратил внимания на эпизод, ВАР не вмешался.

Изображения: скриншоты трансляции