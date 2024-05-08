ЛЧ выиграет англичанин. Только третий в иностранном клубе – 23 года спустя

Кейн, Санчо или Беллингем?

Клубы АПЛ повылетали из Лиги чемпионов еще в четвертьфиналах, но трофей все же возьмет кто-то из англичан. Джейдон Санчо уехал из проблемного «МЮ» и теперь счастливо танцует на столе под песню Адель.

Его соперником по финалу станут Харри Кейн с Эриком Дайером либо Джуд Беллингем.

Кто-то из этой тройки войдет в эксклюзивный клуб, который пока состоит из двух человек и не обновлялся аж с 2001-го. Лишь два англичанина брали ЛЧ в иностранном клубе: и среди них нет ни Дэвида Бекхэма, ни Майкла Оуэна.

Макманаман («Реал») и Харгривз («Бавария») взяли три ЛЧ подряд. Как это было давно!

Первым из англичан не за английский клуб Лигу чемпионов выиграл Стив Макманаман. В 2000-м «Реал» в финале разнес сенсационную «Валенсию» (3:0), а англичанина признали игроком матча.

Он забил один из мячей и очень впечатлил Алекса Фергюсона: «Стив был повсюду. У него всегда была фантастическая выносливость и уверенный дриблинг, а сегодня он контролировал игру вместе с Редондо. Весь вечер он нес угрозу подключениями из полузащиты. Макманаман – лучший игрок финала».

В 2002-м Макманаман во второй раз выиграл ЛЧ – мадридцы победили «Байер» в финале (2:1) уже с Зизу и Луишем Фигу в составе. А сезоном ранее, в 2001-м, трофей забрал 20-летний Оуэн Харгривз из «Баварии» – в финале вновь досталось «Валенсии».

Сезон-2000/01 получился для Оуэна мощным: дебют на высоком уровне, сразу победы в Бундеслиге и ЛЧ. Харгривз в итоге тоже возьмет две ЛЧ (вторую уже с «МЮ»), а затем превратится в яркий символ травматичности.

Теперь Беллингем («Реал») и Кейн («Бавария») гонятся за «Золотым мячом»

Прошло больше 20 лет, прежде чем главный еврокубок заберет еще один англичанин из-за рубежа: Беллингем или Кейн с Дайером.

Интриги добавляет, что этот трофей добавит шансов Джуду Беллингему и Харри Кейну в борьбе за «Золотой мяч». Сейчас оба идут в тройке фаворитов и даже пытаются друг другу мешать.

В первом полуфинале Джуд пытался сбить партнера по сборной перед исполнением пенальти.

«Честно говоря, не знаю, что именно Беллингем мне сказал, – комментировал Кейн. – Увидел, как он что-то пробормотал мне на ухо. Если честно, мне стоило спросить, чего он хочет. Я был сосредоточен на том, как реализовать пенальти. Уверен, он хотел сбить меня с толку. К счастью, ему не удалось, и я забил».

Кейн, кстати, уже побил английский рекорд по результативным действиям в ЛЧ: в этом сезоне у него 11 (8+3) результативных действий, а Дэвид Бекхэм и Стивен Джеррард набирали по 10.

Но Макманаман высоко ценит Джуда.

Очень высоко: «Никто не оказывал такого влияния, как Беллингем, и это в 20 лет. В раздевалке появился Луиш Фигу. Появился R9, Феномен. Появился Зизу. Феноменально! Он в исключительной форме на протяжении сезона. Исключительной. Он перешел в «Реал» в 19 лет за огромные деньги. Для «Реала» этот год был переходным, потому что ушли Бензема, Азар, Асенсио. Джуд был трансфером номер один. И он справился со своей ролью.

Он забил в двух класико, выиграл Суперкубок Испании, не напрягаясь выиграл Ла Лигу, теперь играет в полуфинале Лиги чемпионов – все это на его плечах. Это абсолютная звезда».

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, Lukas Barth-Tuttas, IMAGO/Andrew Yates/dpa/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Graham Chadwick /Allsport