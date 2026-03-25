Субименди об ЛЧ: «Клубы АПЛ были заметнее на общем этапе, теперь – команды Ла Лиги. «Арсенал» сможет победить, надеюсь»
Субименди об ЛЧ: на общем этапе заметнее были клубы АПЛ, сейчас – Ла Лиги.
Полузащитник «Арсенала» и сборной Испании Мартин Субименди сравнил роль английских и испанских команд в Лиге чемпионов.
Из шести команд из АПЛ в 1/4 финала ЛЧ прошли лишь «Ливерпуль» и «Арсенал». Еще 4 клуба вылетели на стадии 1/8 финала: «Тоттенхэм» – от «Атлетико» (2:5, 3:2), «Ньюкасл» – от «Барселоны» (1:1, 2:7), «Челси» проиграл «ПСЖ» (2:5, 0:3), а «Манчестер Сити» – «Реалу» (0:3, 1:2).
«На первом этапе заметнее клубы АПЛ, а сейчас – испанские команды.
Я не могу сказать наверняка, потому что впереди еще раунды плей-офф. Но речь идет о победе в Лиге чемпионов, и, надеюсь, мы сможем ее выиграть», – сказал Субименди.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Opinion de Murcia
Матрасам эта фора не с неба свалилась, сами её наиграли) И всё равно преимущество в два мяча осталось, как ни крути.