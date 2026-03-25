Субименди об ЛЧ: «Клубы АПЛ были заметнее на общем этапе, теперь – команды Ла Лиги. «Арсенал» сможет победить, надеюсь»

Субименди об ЛЧ: на общем этапе заметнее были клубы АПЛ, сейчас – Ла Лиги.

Полузащитник «Арсенала » и сборной Испании Мартин Субименди сравнил роль английских и испанских команд в Лиге чемпионов.

Из шести команд из АПЛ в 1/4 финала ЛЧ прошли лишь «Ливерпуль » и «Арсенал». Еще 4 клуба вылетели на стадии 1/8 финала: «Тоттенхэм » – от «Атлетико » (2:5, 3:2), «Ньюкасл » – от «Барселоны» (1:1, 2:7), «Челси» проиграл «ПСЖ» (2:5, 0:3), а «Манчестер Сити» – «Реалу» (0:3, 1:2).

«На первом этапе заметнее клубы АПЛ, а сейчас – испанские команды.

Я не могу сказать наверняка, потому что впереди еще раунды плей-офф. Но речь идет о победе в Лиге чемпионов, и, надеюсь, мы сможем ее выиграть», – сказал Субименди.