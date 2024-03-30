40 очков для спасения – правда? Проверяем на топ-5 лиг в ХХI веке
Точно работает для АПЛ, с остальными сложнее.
У тренеров и футбольных людей есть своя мантра: команда, набравшая 40 очков, почти наверняка не вылетит.
Об этом постоянно говорят – разные персоны и в разных лигах. Серьезно: постоянно!
Рафа Бенитес, тренировавший «Ньюкасл», в сентябре 2017-го: «Люди говорят о Лиге чемпионов и других амбициозных планах, но мы реалисты. Я думаю, 40 очков – гарантия того, что ты останешься на плаву. Я называю именно 40, потому что я проверял цифры».
Макс Аллегри после вычета очков зимой 2023-го: «Теперь нам нужно думать о достижении отметки в 40 очков. Это иронично, но нам нужно сначала подумать об этой цели».
Дженнаро Гаттузо вещал из Валенсии в январе того же года: «Цель – набрать 40 очков. Это наша реальность».
Даже тренеры команд, претендующих на чемпионство, вспоминают этот рубеж.
Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес после победы над «Барсой» в декабре-2023: «Благодаря победе мы набрали 41 очко, математически мы в безопасности. Теперь можно думать о более амбициозных целях».
В ноябре 2015-го «Лестер» возглавил таблицу – Клаудио Раньери приземлил: «Мы должны набрать 40 пунктов в чемпионате, потом думать обо всем остальном».
Примеров еще десятки, и это похоже на суеверие. А насколько точен барьер в 40 очков? Бенитес отмечал, что проверял цифры. Нам тоже захотелось.
Уточнение по методологии. В Бундеслиге, двух сезонах Лиги 1 и четырех сезонах Серии А представлены 18 команд – поэтому 34 тура вместо 38. Чтобы не переходить целиком на модель «очки за матч» (потеряем радость визуальной фиксации 40 очков!), мы умножили очки команд на 1,12 (38/34).
Начнем с АПЛ, которую уже обсчитал Бенитес.
40 очков – идеальная отметка для АПЛ: обычно хватает даже меньше.
Всего один раз в XXI веке команда АПЛ набрала 40+ баллов и вылетела – «Вест Хэм» в сезоне-2002/03 (42).
В других лигах преодолели рубеж сильно больше команд.
Всего в девяти сезонах Ла Лиги спасшаяся команда (17-е место) не набрала 40 очков.
В 2015-м «Эйбар» спасся только благодаря вмешательству лиги: «Эльче» (41) не получил лицензию, поэтому сохранили команду с 18-го места. Но на нашу статистику это не повлияло: у команды над «Эйбаром» («Гранады») тоже 35 очков.
Итальянские команды в начале века следили за трендом, а сейчас сдали: с 2012-го спасшиеся команды не набирали 40 очков.
Заметили провал в сезоне-2005/06? Изначально «Мессина» не спаслась – 17-й была «Сиена» с 39 очками. Из-за Кальчополи «Ювентус» вылетел, а осталась команда с 31 баллом.
Официальный сайт Бундеслиги проводил целое расследование «мифа о 40 очках в чемпионате Германии». Пришли к выводу, что этот барьер «не имеет под собой математического обоснования» – логично, учитывая минус две команды и четыре матча в сезоне.
С нашим пересчетом правило выглядит актуальным: ровно половина спасшихся команд набрала 40+.
Лига 1 прервала сезон-2019/20: выгнали всего две команды и считали по среднему набору очков за матч. Отсюда и 36 баллов «Нима».
«Ницца»-2010/11 набрала 46 очков и едва спаслась: у вылетевшего «Монако» 44! Да и вообще таблица вышла очень плотной: от 17-го до 7-го места всего 5 очков.
И отдельно зафиксируем: как часто команда, набравшая 40 очков, вылетала?
В сезоне Лиги 1-2004/05 сразу две команды пробили барьер, но все равно вылетели: «Бастия» (41) и «Кан» (42).
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Рафаэль Бенитес был прав, когда говорил про подтверждение цифрами – но это актуально только для АПЛ. В других лигах придется напрячься и набрать чуть больше 40 очков, чтобы наверняка не вылететь.
Фото: Gettyimages.ru/Stu Forster, Ross Kinnaird
От себя добавлю удивительный результат Гамбурга.
В сезоне 2013/14 в Бундеслиге Гамбург потерпевший рекордных 21 поражения и набрав всего лишь 27 очков избежал прямого вылета и занял 16 место.
Единственное отмечу,что ценность победы при 3-х очках немного выше.
Интересный факт,спасибо.
А после вашего ответа порылся и узнал много нового.
Лимит действовал 11 сезонов начиная с 1978 года и более всего от него пострадал СКА
(Ростов-на-Дону),недосчитавшийся 6 очков.
А абсолютным пострадавшим от лимита стало московское Торпедо, недосчитавшееся очков в 15 матчах за 8 чемпионатов СССР.
Искреннее спасибо за расширение квадратозора.
Благодаря этому киевское "Динамо" опередило "Динамо" московское по итогам чемпионата 1986 года.
а позже (в 80-е) ещё был лимит на ничьи.
А вот минимум, с которым выходили в плей-офф, равнялся 7-ми очкам, хотя теоретически возможен вариант выхода даже с 6-ю очками.
Искусственное и не совсем справедливое(в приложении) правило,оставляющее простор для манипуляций и пресловутых "договорняков".