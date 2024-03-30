40 очков для спасения – правда? Проверяем на топ-5 лиг в ХХI веке

Точно работает для АПЛ, с остальными сложнее.

У тренеров и футбольных людей есть своя мантра: команда, набравшая 40 очков, почти наверняка не вылетит.

Об этом постоянно говорят – разные персоны и в разных лигах. Серьезно: постоянно!

Рафа Бенитес, тренировавший «Ньюкасл», в сентябре 2017-го: «Люди говорят о Лиге чемпионов и других амбициозных планах, но мы реалисты. Я думаю, 40 очков – гарантия того, что ты останешься на плаву. Я называю именно 40, потому что я проверял цифры».

Макс Аллегри после вычета очков зимой 2023-го: «Теперь нам нужно думать о достижении отметки в 40 очков. Это иронично, но нам нужно сначала подумать об этой цели».

Дженнаро Гаттузо вещал из Валенсии в январе того же года: «Цель – набрать 40 очков. Это наша реальность».

Даже тренеры команд, претендующих на чемпионство, вспоминают этот рубеж.

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес после победы над «Барсой» в декабре-2023: «Благодаря победе мы набрали 41 очко, математически мы в безопасности. Теперь можно думать о более амбициозных целях».

В ноябре 2015-го «Лестер» возглавил таблицу – Клаудио Раньери приземлил: «Мы должны набрать 40 пунктов в чемпионате, потом думать обо всем остальном».

Примеров еще десятки, и это похоже на суеверие. А насколько точен барьер в 40 очков? Бенитес отмечал, что проверял цифры. Нам тоже захотелось.

Уточнение по методологии. В Бундеслиге, двух сезонах Лиги 1 и четырех сезонах Серии А представлены 18 команд – поэтому 34 тура вместо 38. Чтобы не переходить целиком на модель «очки за матч» (потеряем радость визуальной фиксации 40 очков!), мы умножили очки команд на 1,12 (38/34).

Начнем с АПЛ, которую уже обсчитал Бенитес.

40 очков – идеальная отметка для АПЛ: обычно хватает даже меньше.

Всего один раз в XXI веке команда АПЛ набрала 40+ баллов и вылетела – «Вест Хэм» в сезоне-2002/03 (42).

В других лигах преодолели рубеж сильно больше команд.

Всего в девяти сезонах Ла Лиги спасшаяся команда (17-е место) не набрала 40 очков.

В 2015-м «Эйбар» спасся только благодаря вмешательству лиги: «Эльче» (41) не получил лицензию, поэтому сохранили команду с 18-го места. Но на нашу статистику это не повлияло: у команды над «Эйбаром» («Гранады») тоже 35 очков.

Итальянские команды в начале века следили за трендом, а сейчас сдали: с 2012-го спасшиеся команды не набирали 40 очков.

Заметили провал в сезоне-2005/06? Изначально «Мессина» не спаслась – 17-й была «Сиена» с 39 очками. Из-за Кальчополи «Ювентус» вылетел, а осталась команда с 31 баллом.

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Официальный сайт Бундеслиги проводил целое расследование «мифа о 40 очках в чемпионате Германии». Пришли к выводу, что этот барьер «не имеет под собой математического обоснования» – логично, учитывая минус две команды и четыре матча в сезоне.

С нашим пересчетом правило выглядит актуальным: ровно половина спасшихся команд набрала 40+.

Лига 1 прервала сезон-2019/20: выгнали всего две команды и считали по среднему набору очков за матч. Отсюда и 36 баллов «Нима».

«Ницца»-2010/11 набрала 46 очков и едва спаслась: у вылетевшего «Монако» 44! Да и вообще таблица вышла очень плотной: от 17-го до 7-го места всего 5 очков.

И отдельно зафиксируем: как часто команда, набравшая 40 очков, вылетала?

В сезоне Лиги 1-2004/05 сразу две команды пробили барьер, но все равно вылетели: «Бастия» (41) и «Кан» (42).

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Рафаэль Бенитес был прав, когда говорил про подтверждение цифрами – но это актуально только для АПЛ. В других лигах придется напрячься и набрать чуть больше 40 очков, чтобы наверняка не вылететь.

Фото: Gettyimages.ru /Stu Forster, Ross Kinnaird