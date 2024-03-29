Календарь новой ЛЧ. Групповой этап до января и матчи в четверг
Новый формат.
УЕФА опубликовал детали об устройстве новых еврокубковых форматов – знаем еще больше о том, как все будет устроено при масштабных изменениях, вступающих с сезона-2024/25.
Уже известен календарь – вот график Лиги чемпионов.
Первая неделя ЛЧ будет особенной: матчи не только во вторник и среду, но и в четверг! Непривычно, правда? А еще групповой этап растянется аж до нового календарного года: закончится в январе 2025-го.
В плей-офф нововведение: стыковые матчи. Команды с 9-го по 16-е место примут соперников с 17-го по 24-е, здесь определится восьмерка команд, которые присоединятся к уже вышедшей в 1/8 финала напрямую топ-восьмерке. Этот формат распространяется и на другие два турнира.
Рамки евросезона остаются примерно теми же: середина сентября – конец мая.
Лига Европы и Лига конференций: у ЛЕ тоже эксклюзивная неделя, с заездом на среду
Схема похожая, в том числе с особенной неделей: первый тур Лиги Европы пройдет в среду и в четверг, Лиги конференций – только в четверг.
Старт не одновременно: второй и третий по статусу еврокубки начнутся на следующей неделе после ЛЧ: в Лиге Европы сыграют 25 и 26 сентября, когда в Лиге чемпионов первая пауза. Дальше – только по четвергам: 3 и 24 октября, 7 и 28 ноября, 12 декабря, 23 и 30 января.
Стыковые матчи пройдут 13 и 20 февраля, матчи 1/8 финала сыграют 6 и 13 марта, четвертьфиналы – 10 и 17 апреля, полуфиналы – 1 и 8 мая, финал ЛЕ – 21 мая, ЛК – 28 мая.
Новая деталь о дополнительных показателях. Личные встречи теперь не учитываются
Обновление касается распределения команд при равенстве очков, оно актуально для всех трех еврокубков. Личные встречи теперь учитывать не будут, потому что соперники не одинаковые.
Так что приоритеты другие:
● Разница мячей;
● Количество забитых мячей;
● Количество мячей на выезде;
● Количество побед;
● Количество гостевых побед;
● Количество очков, которое набрали соперники (в сравнении с другими командами с тем же количеством очков);
● Разница мячей соперников (в сравнении с другими командами с тем же количеством очков);
● Дисциплинарные очки (-3 очка за красную, -1 очко за желтую);
● Клубный коэффициент УЕФА.
Жеребьевка с искуственным интеллектом – потому что иначе понадобится 900 шаров! Что еще ждет в новом формате?
Фото: Gettyimages/Alex Grimm, David Ramos
Сезон 23/24
Группа А - да, интрига (только за счет провального сезона МЮ - в любом другом бы сезоне это была бы группа с очевидной двойкой лидеров и очевидной двойкой аутсайдеров)
Группа B - интрига за второе место, согласен
Группа С - 0 интриги
Группа D - 0 интриги
Группа E - 0 интриги
Группа F - да, топ группа, ноль вопросов
Группа G - 0 интриги (в группе до последнего тура были известны все места!)
Группа H - была борьба за 2 место
Итого, в половине групп просто не было никакой интриги за выход в плейоф. В остальной половине - за исключением одного случая, борьба между 2-3 местом.
Итак из сезона в сезон, когда состав плейоф на 90% был известен после жеребьевки.
Про Евро вообще смешно. Прошлый Евро лучший за долгие годы был.
Так как игры не внутри группы, легко оказаться схалтурив не 9-12-м против скорее всего самых слабых вариантов, а занять 15-18-е, и вылететь от примерно равного соперника. А сейчас в определённой группе уже бы имели гарантированное второе место тура после четвёртого
Или как в КХЛ самый сильный с самым слабым?
> Для российских болельщиков уж точно.
Уточнение про российских болельщиков было лишним. А так в истории мирового футбола этот матч остался забытым.
Да похоже топы кубок страны будут сливать
И возможно будут чемпионства, похожие на Лестер😏