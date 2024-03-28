Он вывел Грузию на Евро. Работал в штабе Анчелотти, играл в финале немецкого ЧМ, злился на Зидана за бодание

Вилли Саньоль – тоже герой Грузии.

Грузия впервые вышла на Евро – под руководством Вилли Саньоля.

Этот мужчина знает, что такое топ-уровень: сам играл в финале ЧМ-2006 и изнутри знает методы Карло Анчелотти.

Вилли почти выиграл ЧМ в Германии, когда был игроком. Но серебро и большая обида на Зидана

Карьера Вилли началась в «Сент-Этьене», он попал в академию только в 13 лет, до этого бегал за неизвестные городские команды. Саньоль был работящим крайним защитником – редко ярким, зато полезным.

В 1997-м Саньоль перешел в «Монако», там взял чемпионство-1999/00 с Клодом Пюэлем. Французский защитник отпахал весь сезон и заслужил трансфер в «Баварию» – стал заменой ушедшему Маркусу Баббелю.

В первый же год француз закрепился в основе и стал собирать трофеи. У Саньоля элитная коллекция кубков: пять титулов Бундеслиги, четыре Кубка Германии, плюс быстрая победа в ЛЧ-2000/01 и Межконтинентальном кубке. Все самые ценные награды Саньоль собрал уже в начале немецкой карьеры, дальше просто не опускал планку.

В 2006-м Саньоль почти выиграл чемпионат мира в Германии. Но французы тогда не справились с итальянцами в серии пенальти, Вилли не промахнулся – бил четвертым, но этого не хватило. Его удар стал для французов последним, до пятого номера даже не дошло. Защитник потом долго обижался на Зинедина Зидана за тот самый удар Марко Матерацци и красную.

«Я не принял его извинения, не хотел с ним разговаривать. Неподходящее время для этого, мы были слишком разочарованы. Я пошел в туалет и выкурил 250 сигарет за 10 минут. После этого мы не разговаривали два года», – рассказывал Саньоль. Помирились только в 2008-м на свадьбе Вилли.

Ближе к 30 годам Саньоля догнали травмы: например, он пропустил почти год из-за разрыва ахилла. Это сильно подкосило, приходилось мучительно набирать форму еще после предыдущего повреждения, а тут такое. Здоровье вынудило закончить карьеру уже в 31 год. Возможно, повлияли жесткие тренировки Феликса Магата – даже физически крепкий Саньоль не выдерживал его нагрузок.

Вилли помогал Анчелотти, его обвиняли в расизме. И считали крайне перспективным

В 2013-м Саньоль стал главным тренером сборной Франции-U21 – за год ни разу с ней не проиграл. Было семь побед в девяти матчах с мощнейшей разницей – 29:6. Там он работал с Антони Марсьялем, Люкой Динем, Флорианем Товеном и другим растущими топами.

На фоне таких результатов Саньоля быстро забрал «Бордо» – видели в нем одного из самых перспективных французских тренеров нового поколения. Вилли поднял команду на строчку выше по сравнению с прошлым сезоном и стал шестым – достойно для начинающего.

Но уходил Саньоль с громким скандалом: осенью 2014-го признался, что при нем «Бордо» будет покупать меньше африканцев, потому что каждые два года они посреди сезона уезжают на континентальный Кубок, тренера сразу обвинили в расизме. Вилли вроде бы объяснился, но там и команда рухнула аж на 14-е место, появился прямой повод избавиться от тренера.

В 2017-м француз вернулся в «Баварию» – Карло Анчелотти пригласил ассистентом. Но уже через два месяца итальянца уволили, Саньоль был в роли и.о. всего один матч. А главным позвали опытного Юппа Хайнкеса, там доверять все Вилли не собирались.

После большой паузы, через четыре года, Саньоль возглавил Грузию вместо Владимира Вайсса – и теперь уже точно вошел с ней в историю. Повезет в Германию – страну, где провел лучшие годы карьеры и играл в финале чемпионата мира.

Грузия на Евро! Исторический проход по пенальти – первый в истории страны!

Фото: Gettyimages.ru /Alex Grimm, Ben Radford; Mutsu Kawamori/Global Look Press