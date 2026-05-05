Газзаев о ЦСКА: «Нужно было убирать Челестини раньше – не контролировал команду, не был авторитетом для игроков. Встряска может дать негативный результат»

Валерий Газзаев: нужно было раньше убирать Челестини из ЦСКА.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился эмоциями касательно увольнения Фабио Челестини с поста главного тренера команды.

«Мне кажется, что нужно было убирать Фабио Челестини раньше, ведь все же видели, что результаты во второй части сезона были не очень хорошими. Уже стало понятно, что Челестини не контролирует команду, не является авторитетом для футболистов.

А тут осталось два дня до матча со «Спартаком» в Кубке России. Думаю, что вот эта встряска после ухода главного тренера может дать негативный результат.

Вот пример с «Пари НН» – за три тура до конца поменяли главного тренера, теперь уже понятно, что команда вылетит.

Можно было либо дать доработать до конца Челестини, либо убирать намного раньше.

Я думаю, что развал ЦСКА с Челестини пошел после зимней паузы, когда отдали Игоря Дивеева в обмен на Лусиано Гонду, но и ситуация с Мойзесом повлияла тоже.

Сложно предсказывать, как команда заиграет теперь с молодым специалистом Игдисамовым», – сказал Валерий Газзаев.

Челестини уволили. У ЦСКА встряска перед «Спартаком»