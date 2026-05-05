  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газзаев о ЦСКА: «Нужно было убирать Челестини раньше – не контролировал команду, не был авторитетом для игроков. Встряска может дать негативный результат»
13

Газзаев о ЦСКА: «Нужно было убирать Челестини раньше – не контролировал команду, не был авторитетом для игроков. Встряска может дать негативный результат»

Валерий Газзаев: нужно было раньше убирать Челестини из ЦСКА.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился эмоциями касательно увольнения Фабио Челестини с поста главного тренера команды.

«Мне кажется, что нужно было убирать Фабио Челестини раньше, ведь все же видели, что результаты во второй части сезона были не очень хорошими. Уже стало понятно, что Челестини не контролирует команду, не является авторитетом для футболистов.

А тут осталось два дня до матча со «Спартаком» в Кубке России. Думаю, что вот эта встряска после ухода главного тренера может дать негативный результат.

Вот пример с «Пари НН» – за три тура до конца поменяли главного тренера, теперь уже понятно, что команда вылетит.

Можно было либо дать доработать до конца Челестини, либо убирать намного раньше.

Я думаю, что развал ЦСКА с Челестини пошел после зимней паузы, когда отдали Игоря Дивеева в обмен на Лусиано Гонду, но и ситуация с Мойзесом повлияла тоже.

Сложно предсказывать, как команда заиграет теперь с молодым специалистом Игдисамовым», – сказал Валерий Газзаев.

Челестини уволили. У ЦСКА встряска перед «Спартаком»

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23865 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
logoВалерий Газзаев
ТАСС
logoФабио Челестини
logoЦСКА
logoМойзес Барбоза
logoИгорь Дивеев
logoЛусиано Гонду
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Все против Челестини и ни одного критичного слова в адрес селекци ЦСКА, спортивного директора, в адрес Бабаева, Гинеоа, Орешкина. Даже в адрес игроков критики от "специалистов" нет. Брейдо отлично переложил медийно всех собак на Челестини
Ответ selso99
Все против Челестини и ни одного критичного слова в адрес селекци ЦСКА, спортивного директора, в адрес Бабаева, Гинеоа, Орешкина. Даже в адрес игроков критики от "специалистов" нет. Брейдо отлично переложил медийно всех собак на Челестини
Ты хоть пиши без ошибок
Ответ selso99
Все против Челестини и ни одного критичного слова в адрес селекци ЦСКА, спортивного директора, в адрес Бабаева, Гинеоа, Орешкина. Даже в адрес игроков критики от "специалистов" нет. Брейдо отлично переложил медийно всех собак на Челестини
По именам селекция была топ. Вопрос к тренерскому штабу Челестини, как они так их подготовили зимой, что все новички играют как говно.
Далеко не фанат цска, даже наоборот), но поток говна в спину от отечественных специалистов конечно зашкаливает.
Короче говоря - слили
Какое-то неприятное чувство возникает после любого соприкосновения с газзаевым.
Как деревяшку не тряси, она останется деревяшкой.
Задним умом все крепки. Если бы надо было убирать раньше, значит чего хорошего ждать в последних играх?? Правильно - ничего хорошего.
Встряска может иметь положительный эффект, а оставили бы до конца сезона - положительного эффекта точно не было бы. Простая логика.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Челестини оставил только негативный след в российском футболе. С его согласия один из лучших центральных защитников Дивеев перешел в «Зенит». Пятибратов о ЦСКА
5 мая, 05:12
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
3 минуты назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
24 минуты назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
43 минуты назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
57 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем