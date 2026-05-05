  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Франсеск Фабрегас: «АПЛ – лучшая лига в мире. Моуринью однажды сказал: «У меня еще 30 лет впереди». Я мог бы работать в «Комо» еще 10 лет и через 12-15 лет все равно попасть в АПЛ»
40

Франсеск Фабрегас: «АПЛ – лучшая лига в мире. Моуринью однажды сказал: «У меня еще 30 лет впереди». Я мог бы работать в «Комо» еще 10 лет и через 12-15 лет все равно попасть в АПЛ»

Франсеск Фабрегас высказался о возможности поработать в АПЛ.

Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас порассуждал о возможности поработать в АПЛ.

«АПЛ – лучшая лига в мире. Я всегда это очень четко понимал. Чувствовал это как игрок, как тренер, как болельщик.

Но Жозе Моуринью однажды сказал мне, когда я был в «Челси»: «У меня еще 30 лет впереди».

Поэтому гипотетически я мог бы работать в «Комо» еще 10 лет и через 12-15 лет все равно попасть в АПЛ.

Футбол настолько непредсказуем, он меняется в одно мгновение. Сегодня ты лучший, завтра – худший.

Так что давайте наслаждаться моментом. Мне нравится наслаждаться моментом», – сказал 39-летний Франсеск Фабрегас.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23861 голос
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
logoФрансеск Фабрегас
logoКомо
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoЖозе Моуринью
40 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставлю свои плюсики , на то, что Фабрегас Челси возглавит
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Ставлю свои плюсики , на то, что Фабрегас Челси возглавит
За что ты его так сильно ненавидишь? 😂
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Ставлю свои плюсики , на то, что Фабрегас Челси возглавит
Ты недооцениваешь лондонских американцев. Они щас как назначат Марку Силву, а в the Telegraph выйдет статья, где Мэтт Лоу всем объяснит, что Боулинг с Эгбали уже 2 сезона следили за его успехами, а Мареска был всего лишь пешкой в этой тонкой игре. И только сейчас появилась уникальная возможность переманить этого гения из Фулхэма.
Гипотетически никто не знает, сколько лет он будет хорош как тренер.
Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Да и кризисный Реал Сити прошёл и не заметил )
Ответ Иван Никулин_1116720319
Да и кризисный Реал Сити прошёл и не заметил )
А Сити не кризисный прям?)
Сейчас начнётся: "А вот псжо в прошлом году...", "а вот реал в прошлом году" и т.д. Да, АПЛ нынче не так сильна в ЛЧ. Но люди упускают один важный момент. Надо сравнивать не силу команд из разных чемпионатов в ЛЧ, а сами чемпионаты. Как победа одного ПСЖ в ЛЧ определяет статус всей АПЛ? Да никак, это две разные вещи.
Для массового зрителя Англия интереснее и увлекательнее Франции, Италии, Германии и Испании.
Ответ Подходцев.....
Сейчас начнётся: "А вот псжо в прошлом году...", "а вот реал в прошлом году" и т.д. Да, АПЛ нынче не так сильна в ЛЧ. Но люди упускают один важный момент. Надо сравнивать не силу команд из разных чемпионатов в ЛЧ, а сами чемпионаты. Как победа одного ПСЖ в ЛЧ определяет статус всей АПЛ? Да никак, это две разные вещи. Для массового зрителя Англия интереснее и увлекательнее Франции, Италии, Германии и Испании.
Смотреть апл в этом сезоне просто невозможно. Как нейтральный зритель говорю. Все мои друзья, которые раньше с удовольствием смотрели, тоже перестали. К сожалению, АПЛ из стандарта для всех лиг превратилась в лигу стандартов. Чемпионат, где 22 атлета послушно выполняют указания своих тренеров. Да, это самый коммерчески успешный, конкурентный и интенсивный турнир, но никакой гениальности, ничего выдающегося. Разве что Шерки иногда может что-то эдакое придумать, но этого, честно говоря, мало.
Главное не идти в ТТХ)
Алонсо, каррик, алонсо в апл) нормально. Если ещё хави и лэмпард
Ответ di.mss
Алонсо, каррик, алонсо в апл) нормально. Если ещё хави и лэмпард
Алонсо еще, не забывай
Ответ Данзан Басаев
Алонсо еще, не забывай
и каррика тогда уж
Через 15 лет футбол не будет так популярен, как сейчас.И какая лига будет лучшей ещё вопрос
Ответ sasha_1116642916
Через 15 лет футбол не будет так популярен, как сейчас.И какая лига будет лучшей ещё вопрос
конечно же РПЛ будет лучшей лигой к тому моменту )
что то много говорит испанец в последнее время,пока что ноль ! а такое ощущение что кубок Африки выиграл и все остальные кубки..ну залез Комо в еврокубки и дальше что?сколько таких команда мы видели..на второй-третий сезон ничего не показывают
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
2 минуты назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
23 минуты назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
42 минуты назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
56 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем