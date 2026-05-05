Франсеск Фабрегас: «АПЛ – лучшая лига в мире. Моуринью однажды сказал: «У меня еще 30 лет впереди». Я мог бы работать в «Комо» еще 10 лет и через 12-15 лет все равно попасть в АПЛ»
Главный тренер «Комо» Франсеск Фабрегас порассуждал о возможности поработать в АПЛ.
«АПЛ – лучшая лига в мире. Я всегда это очень четко понимал. Чувствовал это как игрок, как тренер, как болельщик.
Но Жозе Моуринью однажды сказал мне, когда я был в «Челси»: «У меня еще 30 лет впереди».
Поэтому гипотетически я мог бы работать в «Комо» еще 10 лет и через 12-15 лет все равно попасть в АПЛ.
Футбол настолько непредсказуем, он меняется в одно мгновение. Сегодня ты лучший, завтра – худший.
Так что давайте наслаждаться моментом. Мне нравится наслаждаться моментом», – сказал 39-летний Франсеск Фабрегас.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
