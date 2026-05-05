Анри о чемпионской гонке в АПЛ: «Арсеналу» нельзя думать: «Может быть…». Никаких «может быть». Выигрывайте матчи. Не смотрите на «Ман Сити». Все в ваших руках»

Тьерри Анри о чемпионской гонке в АПЛ: все в руках «Арсенала».

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мыслями о преимуществе лондонцев в чемпионской гонке в АПЛ .

Команда тренера Микеля Артеты имеет в активе 76 очков в 35 матчах. «Манчестер Сити» сыграл вничью 3:3 с «Эвертоном» – на их счету 71 балл в 34 играх.

«Теперь все снова в руках «Арсенала ». Уже не в руках «Манчестер Сити». Я мог представить, что «Сити» потеряет очки в матче с «Эвертоном ». И меня беспокоит игра «Арсенала» против «Вест Хэма ».

Не буду праздновать слишком рано, потому что титул еще не выигран. Увидел некоторую нервозность у «Сити». Они вернули «Эвертон» в игру, допустив несколько ошибок.

«Арсенал видит, что «Манчестер Сити » потерял два очка, но нельзя думать: «Может быть…». Здесь нет никаких «может быть». Выигрывайте свои матчи. Не смотрите на «Сити». Все в ваших руках», – сказал Тьерри Анри.

«Сити» споткнулся об «Эвертон». Какие теперь расклады, чтобы достать «Арсенал»?