Анри о чемпионской гонке в АПЛ: «Арсеналу» нельзя думать: «Может быть…». Никаких «может быть». Выигрывайте матчи. Не смотрите на «Ман Сити». Все в ваших руках»
Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мыслями о преимуществе лондонцев в чемпионской гонке в АПЛ.
Команда тренера Микеля Артеты имеет в активе 76 очков в 35 матчах. «Манчестер Сити» сыграл вничью 3:3 с «Эвертоном» – на их счету 71 балл в 34 играх.
«Теперь все снова в руках «Арсенала». Уже не в руках «Манчестер Сити». Я мог представить, что «Сити» потеряет очки в матче с «Эвертоном». И меня беспокоит игра «Арсенала» против «Вест Хэма».
Не буду праздновать слишком рано, потому что титул еще не выигран. Увидел некоторую нервозность у «Сити». Они вернули «Эвертон» в игру, допустив несколько ошибок.
«Арсенал видит, что «Манчестер Сити» потерял два очка, но нельзя думать: «Может быть…». Здесь нет никаких «может быть». Выигрывайте свои матчи. Не смотрите на «Сити». Все в ваших руках», – сказал Тьерри Анри.
Но с другой стороны отсиживаться не будут, то есть автобус ставить, будем надеяться что Арсеналу это поможет
А так,должны легко обыграть все три команды.
На классе.
Сейчас главное Атлетико.