  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анри о чемпионской гонке в АПЛ: «Арсеналу» нельзя думать: «Может быть…». Никаких «может быть». Выигрывайте матчи. Не смотрите на «Ман Сити». Все в ваших руках»
10

Анри о чемпионской гонке в АПЛ: «Арсеналу» нельзя думать: «Может быть…». Никаких «может быть». Выигрывайте матчи. Не смотрите на «Ман Сити». Все в ваших руках»

Тьерри Анри о чемпионской гонке в АПЛ: все в руках «Арсенала».

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мыслями о преимуществе лондонцев в чемпионской гонке в АПЛ.

Команда тренера Микеля Артеты имеет в активе 76 очков в 35 матчах. «Манчестер Сити» сыграл вничью 3:3 с «Эвертоном» – на их счету 71 балл в 34 играх.

«Теперь все снова в руках «Арсенала». Уже не в руках «Манчестер Сити». Я мог представить, что «Сити» потеряет очки в матче с «Эвертоном». И меня беспокоит игра «Арсенала» против «Вест Хэма».

Не буду праздновать слишком рано, потому что титул еще не выигран. Увидел некоторую нервозность у «Сити». Они вернули «Эвертон» в игру, допустив несколько ошибок.

«Арсенал видит, что «Манчестер Сити» потерял два очка, но нельзя думать: «Может быть…». Здесь нет никаких «может быть». Выигрывайте свои матчи. Не смотрите на «Сити». Все в ваших руках», – сказал Тьерри Анри.

«Сити» споткнулся об «Эвертон». Какие теперь расклады, чтобы достать «Арсенал»?

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23863 голоса
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
logoТьерри Анри
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoВест Хэм
logoЭвертон
logoМанчестер Сити
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучший совет, не надо все время оглядываться назад, это финишная прямая просто дойдите до конца
легенда прав, хочешь быть чемпионом выиграй не смотря не на что три оставшиеся матчи, максимально нужно выложиться
Ответ Александр Удалов
легенда прав, хочешь быть чемпионом выиграй не смотря не на что три оставшиеся матчи, максимально нужно выложиться
А лучше выиграть 5
Ответ Marcus-light
А лучше выиграть 5
ооо абсолютно поддерживаю, это было бы отличный подарок для фанов
3 матча, 3 финала. И не играть в трусливый оборонительный футбол. С ВХ будет сложнейший выезд, с такими силовыми командами арсенал тяжело играет
Ответ ecopromo
3 матча, 3 финала. И не играть в трусливый оборонительный футбол. С ВХ будет сложнейший выезд, с такими силовыми командами арсенал тяжело играет
С ВХ очень трудно будет. Действительно, силовая команда, да еще и в отчаянном положении.
Но с другой стороны отсиживаться не будут, то есть автобус ставить, будем надеяться что Арсеналу это поможет
Нельзя недооценивать Вест Хэм, Сити тоже поплатился, сыграв в ничью на их поле
Только психология может помешать.
А так,должны легко обыграть все три команды.
На классе.
Сейчас главное Атлетико.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
3 минуты назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
24 минуты назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
43 минуты назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
57 минут назад
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем