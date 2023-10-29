Похищены родители Луиса Диаса. Пока спасли только маму

Вооруженная банда напала на мотоциклах.

Колумбийский вингер «Ливерпуля» Луис Диас переживает худшие часы в жизни. В родном городе Барранкас (около 40 тысяч жителей) похитили его родителей.

Преступники перехватили машину с родителями Диаса. Операция по освобождению отца продолжается

Похищение произошло, когда родители Диаса возвращались домой. По данным ESPN, к их автомобилю подъехали вооруженные люди на мотоциклах, сели в их же машину и отвезли в неизвестном направлении. Marca пишет, что все случилось под дулом пистолета на заправочной станции.

Кадры с предполагаемыми похитителями, которые преследовали машину родителей Диаса, уже появились в сети.

Marca дополняет, что городские власти опасались такого развития событий и незадолго до случившегося предупредили родителей, чтобы они держались подальше от дома (в Колумбии похищения распространенная практика – об этом ниже).

Теперь это дело государственной важности: новостью о спасении мамы футболиста Чиленис Маруланды поделился президент Колумбии Густаво Петро. Ее обнаружили в ходе операции на одном из контрольно-пропускных пунктов. Поиски отца Луис Мануэля Диаса продолжаются, к спасательной операции присоединились военные.

«Мама уже у нас, она здорова. Напугана, но с ней все в порядке, – передает источник колумбийского издания Semana. – Папу преступники вытащили из машины и увезли на мотоцикле».

Возле дома футболиста сейчас скопление полиции и обычных людей.

«Ливерпуль» в официальном заявлении подтвердил, что клуб в контакте с колумбийскими властями: «Мы очень надеемся, что этот вопрос будет решен и как можно скорее. Благополучие игрока остается нашим главным приоритетом».

Федерация футбола Колумбии тоже выступила с поддержкой Диасу: «Мы выражаем солидарность с ним и всей его семьей, а также призываем соответствующие органы как можно быстрее принять меры для разрешения ситуации».

Генеральная прокуратура выпустила заявление: «Группа специалистов прокуроров, следователи полиции и военные предпринимают срочные меры для обнаружения этих лиц, выяснения цепочки событий и выявления виновных».

В Колумбии давние проблемы с похищениями. Страна даже лидировала по таким преступлениям

Один из руководителей операции по вызволению родителей Диаса – полковник Джеованни Кристанчо. Он руководитель ГАУЛА – объединенных групп действий за личную свободу, специализирующихся на расследовании случаев захвата заложников. Это элитные подразделения, созданные в 1996 году и занимающиеся исключительно борьбой с похищениями людей и вымогательством.

Специальная организация необходима, так как еще в начале 2000-х Колумбия занимала первое место в мире по похищениям. Тогда в стране регистрировали по 3 500 таких случаев ежегодно.

Эта практика зародилась в начале 1970-х: сначала ее использовали партизанские движения, а затем и преступные группировки. Большинство из них осуществлялось крупнейшей левой военизированной группировкой страны – ФАРК. Самый известный случай – похищение этой группировкой кандидатки в президенты Колумбии на выборах-2002 Ингрид Бетанкурт. Ее освободили в ходе спецоперации только в 2008 году, после более шести лет в заложниках.

Помимо политических мотивов людей похищают из-за денег: либо требуют выкуп, либо наказывают так за неуплату «налогов» в пользу вооруженных группировок.

По данным полиции, сейчас количество похищений в Колумбии по сравнению с 2000 годом сократилось на 92%. К 2016 году их число упало до 205 и продолжало снижаться. Правда, в этом году позитивная динамика нарушена: за первые полгода зафиксировали 73 случая по сравнению с 80 за тот же период в 2022-м. И это несмотря на то, что администрация президента ведет мирные переговоры с последней оставшейся партизанской группой страны ELN (Армия национального освобождения).

Сейчас большинство похищений в Колумбии совершаются обычными преступниками. Есть даже термин «экспресс-похищения»: их цель – быстрый выкуп от родственников или самого похищенного (его могут заставить снять деньги с банкомата под угрозой оружия).

Какие мотивы у похитителей родителей Диаса – пока не сообщается. В воскресенье у «Ливерпуля» матч с «Ноттингем Форест», но Луису сейчас точно не до футбола.

Фото: East News/VALERY HACHE / AFP; Gettyimages.ru/Matt McNulty