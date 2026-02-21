  • Спортс
  • Деклан Райс: «Титул АПЛ не достанется «Арсеналу» просто так – мы должны его выиграть, заслужить. После «Вулвс» серьезно поговорили – готовы снова бороться»
Деклан Райс: «Титул АПЛ не достанется «Арсеналу» просто так – мы должны его выиграть, заслужить. После «Вулвс» серьезно поговорили – готовы снова бороться»

Деклан Райс: титул АПЛ не достанется «Арсеналу» просто так.

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс заявил о том, что команда провела разговор после матча АПЛ против «Вулверхэмптона» (2:2).

Лондонцы возглавляют таблицу чемпионата, опережая «Манчестер Сити» на пять очков, но у «горожан» есть игра в запасе.

«Чемпионский титул не достанется нам просто так. Мы должны сами его выиграть, его нужно заслужить и быть готовыми ко всему, что нам противостоит.

После матча с «Вулверхэмптоном» мы серьезно поговорили друг с другом, понимая, что подвели себя и болельщиков, находясь в хорошем положении.

Упущенная победа – это не тот уровень, который мы установили для себя в этом сезоне. Мы провели командное собрание и готовы снова бороться», – сказал Деклан Райс.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Sun
После Ноттингема, МЮ и Брентфорда поговорили так.. с шуточками?
Артете нужно срочно проводить какие-нибудь новые уроки... работа с королевскими ВВС явно не пошла на пользу так, как расчитывали.
Рекомендуем