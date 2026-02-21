Матч окончен
«Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
«Ювентус» уступил «Комо» в Серии А.
«Ювентус» дома проиграл «Комо» (0:2) в 26-м туре Серии А.
Игра проходила на стадионе «Альянц Стэдиум».
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мергим Войвода открыл счет на 11-й минуте. На 61-й полузащитник Максанс Какре удвоил преимущество гостей.
«Ювентус» занимает 5-е место в таблице, команда Франсеска Фабрегаса идет следом, сократив отставание до одного очка.
Где лучшие пропуски в ближний? У нас в клубе! Где вратать не видит удара, даже если видит? У нас в клубе. Если топарь Гриша нужен тебе, ищи его в клубе
Капитан будто бы лучше...ни центр поля,а проходной двор... вообще не понимаю кто Локу защищает (((
За стих плюс, но голы не видел, топаря не осуждаю)
Я слышал разговоры, что три гола с Галатасараем вполне себе отыграть...
Комо отыграл бы)
Единственной реальной целью на ответный матч с Галатасараем будет просто не проиграть им снова. А про отыгрышь 3х мячей с их игрой не может быть и речи)
Лукомский и Клещенок будут продолжать писать о гении Локателли? Просто не стал фолить и 0-2
Лукомский хотя бы идёт навстречу позволяет ругать себя, а клещенюк банит в своём блоге, когда тыкаешь его в собственные глупости
Вадим тоже
Ну видимо волшебство Спаллети закончилось, старый добрый Юве)
Даже одно упоминание Ди Грегорио раздражает. Вратарь-дырка
Какую только форму не придумывает себе Ювентус. И вдоль, и поперек, а игры как не было, так и нет. И все эти разноцветные майки достали уже, если честно.
Полностью согласен..
ДиГре, первый же удар, ближний... Где можно ставки на это делать?
Спалетти будто бы раскусили. Раньше глухо в защите сидели и проигрывали. Сейчас начали раз на раз кто угодно и Ювентус сыпется.
да как ты посмел сомневаться в лысом гении
Ха-ха) А ведь серьёзно его убрать должны если 5ми закончат и будут правы)
Вот, знал же. Любой удар в створ ворот с этим голникипером - гол
Грузим хату на удаление игрока Юве.
Надеюсь поставил?
