  • «Комо» обыграл «Ювентус» (2:0) в гостях. Команда Фабрегаса до одного очка сократила отставание от туринцев
125

«Ювентус» уступил «Комо» в Серии А.

«Ювентус» дома проиграл «Комо» (0:2) в 26-м туре Серии А.

Игра проходила на стадионе «Альянц Стэдиум».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мергим Войвода открыл счет на 11-й минуте. На 61-й полузащитник Максанс Какре удвоил преимущество гостей.

«Ювентус» занимает 5-е место в таблице, команда Франсеска Фабрегаса идет следом, сократив отставание до одного очка.

Серия А Италия. 26 тур
21 февраля 14:00, Альянц Стэдиум
Логотип домашней команды
Ювентус
Завершен
0 - 2
Логотип гостевой команды
Комо
Матч окончен
87’
Дувикас   Мората
86’
Какре   Альберто Морено
Йылдыз   Аджич
83’
Камбьязо   Костич
83’
К. Тюрам   Бога
74’
Опенда   Дэвид
74’
74’
Да Кунья   ван дер Бремпт
74’
Войвода   Диего Карлос
Локателли
73’
61’
  Какре
60’
Батурина   Серджи Роберто
Миретти   Франсишку Консейсау
46’
2тайм
Перерыв
11’
  Войвода
Ювентус
Ди Грегорио, Келли, Гатти, Копмейнерс, Миретти, Йылдыз, Камбьязо, К. Тюрам, Локателли, Маккенни, Опенда
Запасные: Пинсольо, Кабаль, Риццо, Жегрова, Бога, Франсишку Консейсау, Перин, Дэвид, Аджич, Костич
1тайм
Комо:
Бюте, Валье, Кемпф, Рамон, Смолчич, Да Кунья, Перроне, Войвода, Батурина, Какре, Дувикас
Запасные: Альберто Морено, Диего Карлос, Тернквист, Серджи Роберто, Кюн, Родригес, Вигорито, Аддай, ван дер Бремпт, Лахдо, Мората, Чавлина
Подробнее

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoЮвентус
logoсерия А Италия
онлайны
logoКомо
logoМергим Войвода
logoМаксанс Какре
logoФрансеск Фабрегас
125 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Где лучшие пропуски в ближний? У нас в клубе! Где вратать не видит удара, даже если видит? У нас в клубе. Если топарь Гриша нужен тебе, ищи его в клубе
Ответ mcjnun
Где лучшие пропуски в ближний? У нас в клубе! Где вратать не видит удара, даже если видит? У нас в клубе. Если топарь Гриша нужен тебе, ищи его в клубе
Капитан будто бы лучше...ни центр поля,а проходной двор... вообще не понимаю кто Локу защищает (((
Ответ mcjnun
Где лучшие пропуски в ближний? У нас в клубе! Где вратать не видит удара, даже если видит? У нас в клубе. Если топарь Гриша нужен тебе, ищи его в клубе
За стих плюс, но голы не видел, топаря не осуждаю)
Я слышал разговоры, что три гола с Галатасараем вполне себе отыграть...
Ответ Кори Тэйлор
Я слышал разговоры, что три гола с Галатасараем вполне себе отыграть...
Комо отыграл бы)
Ответ Кори Тэйлор
Я слышал разговоры, что три гола с Галатасараем вполне себе отыграть...
Единственной реальной целью на ответный матч с Галатасараем будет просто не проиграть им снова. А про отыгрышь 3х мячей с их игрой не может быть и речи)
Лукомский и Клещенок будут продолжать писать о гении Локателли? Просто не стал фолить и 0-2
Ответ Z@TBop
Лукомский и Клещенок будут продолжать писать о гении Локателли? Просто не стал фолить и 0-2
Лукомский хотя бы идёт навстречу позволяет ругать себя, а клещенюк банит в своём блоге, когда тыкаешь его в собственные глупости
Ответ Direct free kick
Лукомский хотя бы идёт навстречу позволяет ругать себя, а клещенюк банит в своём блоге, когда тыкаешь его в собственные глупости
Вадим тоже
Ну видимо волшебство Спаллети закончилось, старый добрый Юве)
Даже одно упоминание Ди Грегорио раздражает. Вратарь-дырка
Какую только форму не придумывает себе Ювентус. И вдоль, и поперек, а игры как не было, так и нет. И все эти разноцветные майки достали уже, если честно.
Ответ Rocky IV
Какую только форму не придумывает себе Ювентус. И вдоль, и поперек, а игры как не было, так и нет. И все эти разноцветные майки достали уже, если честно.
Полностью согласен..
ДиГре, первый же удар, ближний... Где можно ставки на это делать?
Спалетти будто бы раскусили. Раньше глухо в защите сидели и проигрывали. Сейчас начали раз на раз кто угодно и Ювентус сыпется.
Ответ Nekrasen
Спалетти будто бы раскусили. Раньше глухо в защите сидели и проигрывали. Сейчас начали раз на раз кто угодно и Ювентус сыпется.
да как ты посмел сомневаться в лысом гении
Ответ Kubinec_
да как ты посмел сомневаться в лысом гении
Ха-ха) А ведь серьёзно его убрать должны если 5ми закончат и будут правы)
Вот, знал же. Любой удар в створ ворот с этим голникипером - гол
Грузим хату на удаление игрока Юве.
Ответ Дмитрий
Грузим хату на удаление игрока Юве.
Надеюсь поставил?
