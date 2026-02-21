  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пол Мерсон: «Не удивлюсь, если «Арсенал» не победит «Тоттенхэм». Мадуэке играет очень прямолинейно. Нони может сделать что-то потрясающее, а в следующем эпизоде ты думаешь: «Зачем он это сделал?»
2

Пол Мерсон: «Не удивлюсь, если «Арсенал» не победит «Тоттенхэм». Мадуэке играет очень прямолинейно. Нони может сделать что-то потрясающее, а в следующем эпизоде ты думаешь: «Зачем он это сделал?»

Пол Мерсон считает, что «Арсенал» победит «Тоттенхэм».

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон предположил, что «канониры» со счетом 1:0 обыграют «Тоттенхэм» в матче АПЛ, который пройдет 22 февраля.

«Не знаю, что произойдет в этой игре! Думал, никогда этого не скажу, но что есть, то есть. «Арсенал» провел один из худших матчей за историю противостояний с «Вулверхэмптоном». Игра была бессистемной, команда так и не показала себя во всей красе.

У «Тоттенхэма» новый главный тренер, и они имею полную свободу действий в дерби. Если «Тоттенхэм» проиграет – никому нет дела. Давление испытывает «Арсенал», и если «Ньюкасл» проиграет «Манчестер Сити», это только усилит его.

Мне кажется странным, что Эберечи Эзе не вышел в стартовом составе на позиции «десятки» против «Вулверхэмптона». Его покупали именно для этого. Тогда почему он не начал игру в стартовом составе? Микель Артета использовал Букайо Сака на позиции «десятки». Он не подходит для этой позиции, потому что он вингер.

Нони Мадуэке также вышел в стартовом составе против «Вулверхэмптона» – его игра очень нестабильна. Он может сделать что-то потрясающее, а в следующем эпизоде ты думаешь: «Зачем он это сделал?». Мадуэке играет очень прямолинейно, ему нужно чередовать манеру игры. Нельзя быть прямолинейным все время. Тем не менее в этом сезоне он показал себя лучше, чем я ожидал.

Не удивлюсь, если Сака перейдет на фланг, а Эзе заменит Мадуэке в этом матче. На мой взгляд, Эзе должен играть на позиции «десятки» против «Тоттенхэма». Он хорош в ограниченном пространстве и лучше Сака на этой позиции. Я ожидаю победы «Арсенала», но не удивлюсь, если они ее не одержат», – написал Пол Мерсон.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportskeeda
logoПол Мерсон
logoАрсенал
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoЭберечи Эзе
logoБукайо Сака
logoНони Мадуэке
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
У Арсенала есть 2 традиции 1-сливать чемпионство ,2 - скупать шлак у Челси за 60 лямов
Ваще никто не удивится
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
8 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
21 минуту назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
34 минуты назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
50 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Рекомендуем