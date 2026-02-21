Пол Мерсон: «Не удивлюсь, если «Арсенал» не победит «Тоттенхэм». Мадуэке играет очень прямолинейно. Нони может сделать что-то потрясающее, а в следующем эпизоде ты думаешь: «Зачем он это сделал?»

Пол Мерсон считает, что «Арсенал» победит «Тоттенхэм».

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон предположил, что «канониры» со счетом 1:0 обыграют «Тоттенхэм» в матче АПЛ , который пройдет 22 февраля.

«Не знаю, что произойдет в этой игре! Думал, никогда этого не скажу, но что есть, то есть. «Арсенал» провел один из худших матчей за историю противостояний с «Вулверхэмптоном». Игра была бессистемной, команда так и не показала себя во всей красе.

У «Тоттенхэма» новый главный тренер, и они имею полную свободу действий в дерби. Если «Тоттенхэм» проиграет – никому нет дела. Давление испытывает «Арсенал», и если «Ньюкасл» проиграет «Манчестер Сити», это только усилит его.

Мне кажется странным, что Эберечи Эзе не вышел в стартовом составе на позиции «десятки» против «Вулверхэмптона». Его покупали именно для этого. Тогда почему он не начал игру в стартовом составе? Микель Артета использовал Букайо Сака на позиции «десятки». Он не подходит для этой позиции, потому что он вингер.

Нони Мадуэке также вышел в стартовом составе против «Вулверхэмптона» – его игра очень нестабильна. Он может сделать что-то потрясающее, а в следующем эпизоде ты думаешь: «Зачем он это сделал?». Мадуэке играет очень прямолинейно, ему нужно чередовать манеру игры. Нельзя быть прямолинейным все время. Тем не менее в этом сезоне он показал себя лучше, чем я ожидал.

Не удивлюсь, если Сака перейдет на фланг, а Эзе заменит Мадуэке в этом матче. На мой взгляд, Эзе должен играть на позиции «десятки» против «Тоттенхэма ». Он хорош в ограниченном пространстве и лучше Сака на этой позиции. Я ожидаю победы «Арсенала », но не удивлюсь, если они ее не одержат», – написал Пол Мерсон.