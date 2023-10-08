Все решил гол на 0,04 xG.

И что мы только что посмотрели? «Арсенал» и «Ман Сити» забыли раскрасить центральный матч АПЛ. Все решил единственный гол Габриэла Мартинелли, который оценили в 0,04 xG.

Скучнейший матч решил рикошет от Аке

Победный мяч влетел в ворота «Сити» на 86-й минуте. Габриэл Мартинелли подхватил мяч у штрафной и решился на удар. Мяч попал в лицо Натану Аке, сильно изменил направление и дезориентировал Эдерсона – у него уже не было шансов среагировать.

И мы неслучайно не вспоминаем другие голевые моменты – их почти не было! «Сити» мог открыть счет уже на четвертой минуте, но после удара Йошко Гвардиола головой Деклан Райс вынес с ленточки. В следующей же атаке Натан Аке ворвался в штрафную и бил из хорошей позиции, но выше.

Еще запомнились момент, когда Хулиан Альварес прессингом накрыл Давида Райю и едва не переправил мяч в сетку. Эдди Нкетия бил из штрафной, но мимо.

И-и-и, кажется, больше ничего достойного (кроме момента, когда Майкл Оливер должен был удалить Матео Ковачича). Не верите нам, посмотрите на статистику. На левой стороне – карта ударов «Сити» с общим xG 0,41. Справа – удары «Арсенала» с xG 0,55. Решающий удар Мартинелли оценили на 0,04 xG.

Всего команды трижды пробили в створ. Мдааа.

Артета прервал депрессивную серию против «Сити»

Фиксируем радость «Арсенала».

● Лондонцы набрали 20 очко и обогнали «Сити» (18).

● Артета наконец обыграл «Сити» в АПЛ. До этого было семь поражений подряд с общим счетом 3-19.

● Это третья победа Артеты над «Сити», но две предыдущие были в Кубке Англии и в Суперкубке.

Для «Арсенала» это тоже долгожданная победа: последний раз «канониры» обыгрывали «Сити» в АПЛ в далеком 2015-м. Тогда победные мячи забили Тео Уолкотт (завершил карьеру) и голкипер «Милана» Оливье Жиру. Тренировал «Арсенал» даже не Унаи Эмери, а еще Арсен Венгер – вот так давно это было.

● С 2015-го у «Арсенала» в АПЛ накопилось всего две ничьих с «Сити» и аж 13 поражений. Какая же важная победа Артеты!

А что «Сити»?

● У «горожан» два поражения подряд в АПЛ. В прошлом туре сенсационно уступили «Вулверхэмптону» (0:1).

Вообще форма «Сити» так себе:

❌ «Вулверхэмптон» (1:2) (АПЛ)

❌ «Ньюкасл» 0:1 (Кубок Лиги)

🟢 «Лейпциг» 3:1 (Лига чемпионов)

❌ «Арсенал» 0:1 (АПЛ).

Синдром Родри? Слава Палагин предупреждал.

● А сейчас внимание: «Сити» впервые проиграл два матча в АПЛ с декабря 2018 года. Это лучший показатель в АПЛ – ближайший преследователь («Брайтон») проиграл в лиге дважды в октябре 2022-го.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» лидируют в АПЛ 🤩

И не забудем про главное – таблицу. «Арсенал» набрал 20 очков и достал «Тоттенхэм». Да-да, в АПЛ сейчас лидируют «Арсенал» и «Тоттенхэм»!

Чуть ниже «Ман Сити», «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Брайтон». «Челси» не видно.

АПЛ уходит на международную паузу. У «Арсенал» впереди гостевой матч с «Челси», «Сити» примет «Брайтон», «Ливерпуль» в дерби зарубится с «Эвертоном».

У «Тоттенхэма» игра с «Фулхэмом» и отличный шанс сохранить первую строчку.

Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse