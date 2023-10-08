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«Арсенал» прибил «Сити» – ждали 8 лет. Теперь лидирует с «Тоттенхэмом»!

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Все решил гол на 0,04 xG.

И что мы только что посмотрели? «Арсенал» и «Ман Сити» забыли раскрасить центральный матч АПЛ. Все решил единственный гол Габриэла Мартинелли, который оценили в 0,04 xG.

Скучнейший матч решил рикошет от Аке

Победный мяч влетел в ворота «Сити» на 86-й минуте. Габриэл Мартинелли подхватил мяч у штрафной и решился на удар. Мяч попал в лицо Натану Аке, сильно изменил направление и дезориентировал Эдерсона – у него уже не было шансов среагировать.

И мы неслучайно не вспоминаем другие голевые моменты – их почти не было! «Сити» мог открыть счет уже на четвертой минуте, но после удара Йошко Гвардиола головой Деклан Райс вынес с ленточки. В следующей же атаке Натан Аке ворвался в штрафную и бил из хорошей позиции, но выше.

Еще запомнились момент, когда Хулиан Альварес прессингом накрыл Давида Райю и едва не переправил мяч в сетку. Эдди Нкетия бил из штрафной, но мимо.

И-и-и, кажется, больше ничего достойного (кроме момента, когда Майкл Оливер должен был удалить Матео Ковачича). Не верите нам, посмотрите на статистику. На левой стороне – карта ударов «Сити» с общим xG 0,41. Справа – удары «Арсенала» с xG 0,55. Решающий удар Мартинелли оценили на 0,04 xG.

Всего команды трижды пробили в створ. Мдааа.

Артета прервал депрессивную серию против «Сити»

Фиксируем радость «Арсенала».

● Лондонцы набрали 20 очко и обогнали «Сити» (18).

● Артета наконец обыграл «Сити» в АПЛ. До этого было семь поражений подряд с общим счетом 3-19.

● Это третья победа Артеты над «Сити», но две предыдущие были в Кубке Англии и в Суперкубке.

Для «Арсенала» это тоже долгожданная победа: последний раз «канониры» обыгрывали «Сити» в АПЛ в далеком 2015-м. Тогда победные мячи забили Тео Уолкотт (завершил карьеру) и голкипер «Милана» Оливье Жиру. Тренировал «Арсенал» даже не Унаи Эмери, а еще Арсен Венгер – вот так давно это было.

● С 2015-го у «Арсенала» в АПЛ накопилось всего две ничьих с «Сити» и аж 13 поражений. Какая же важная победа Артеты!

А что «Сити»?

● У «горожан» два поражения подряд в АПЛ. В прошлом туре сенсационно уступили «Вулверхэмптону» (0:1).

Вообще форма «Сити» так себе:

❌ «Вулверхэмптон» (1:2) (АПЛ)

❌ «Ньюкасл» 0:1 (Кубок Лиги)

🟢 «Лейпциг» 3:1 (Лига чемпионов)

❌ «Арсенал» 0:1 (АПЛ).

Синдром Родри? Слава Палагин предупреждал.

● А сейчас внимание: «Сити» впервые проиграл два матча в АПЛ с декабря 2018 года. Это лучший показатель в АПЛ – ближайший преследователь («Брайтон») проиграл в лиге дважды в октябре 2022-го.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» лидируют в АПЛ 🤩

И не забудем про главное – таблицу. «Арсенал» набрал 20 очков и достал «Тоттенхэм». Да-да, в АПЛ сейчас лидируют «Арсенал» и «Тоттенхэм»!

Чуть ниже «Ман Сити», «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Брайтон». «Челси» не видно.  

АПЛ уходит на международную паузу. У «Арсенал» впереди гостевой матч с «Челси», «Сити» примет «Брайтон», «Ливерпуль» в дерби зарубится с «Эвертоном».

У «Тоттенхэма» игра с «Фулхэмом» и отличный шанс сохранить первую строчку. 

Арсенал – Манчестер Сити 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
8 октября, 18.30, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 86 Мартинелли.
АрсеналРайя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 75), Жоржиньо (Парти, 75), Эдегор, Райс, Троссард (Мартинелли, 46), Габриэл Жезус, Нкетиа (Хавертц, 75).
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Льюис (Стоунз, 68), Ковачич (Матеуш Нунеш, 68), Бернарду Силва, Фоден, Холанд, Альварес (Доку, 68).
Предупреждения:
Жоржиньо (11), Бернарду Силва (23), Ковачич (29), Эдерсон (90), Габриэл Жезус (90).

Как не удалили Ковачича?! Новый судейский скандал в АПЛ

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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse

27 комментариев

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Eden Hazard
1 тайм 0 ударов по воротам, вымученная победа в конце игры - это прибил? А чё не раскромсал, уничтожил или аннигилировал?)
+24
-5
+19
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Levaevich
Молодцы. Не болею за канониров, но для интриги очень хороший результат. 4 команды находятся в 3х очках
+8
0
+8
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Alexmu77
Все по делу, Арсенал сегодня лучше сыграл. Сити еще повезло, что Ковачича не удалили, так бы реально "прибили", как написал автор, еще несколькими голами сверху.
Канониров с победой!!!
+4
0
+4
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Любезный Коссутий
Ответ Jovid Mirzoev
Голкипер Жиру 🤔 это что-то новое....
посмотри обзор вчерашнего матча Милана. Жиру сменил удаленного, в конце матча, Меньяна, когда все замены уже закончились.
+4
0
+4
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Дмитрий Бервинов
Ответ Evgen_Hazard
Челси в следующем туре отберёт очки у Арсенала, и вообще у всех в дальнейшем
Гол Мудрика и две победы над середняками повысили цели на сезон с "не вылететь" до победы в АПЛ к апрелю?
+6
-3
+3
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yymt9ksjrh
Прибил 😂
+3
-1
+2
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Максим Яблонский
Ответ Eden Hazard
1 тайм 0 ударов по воротам, вымученная победа в конце игры - это прибил? А чё не раскромсал, уничтожил или аннигилировал?)
видна рука Лукомского)
+2
0
+2
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Vrsaljko138
Плюсик за голкипера Милана ))
+2
0
+2
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Тюменский медвежонок
хоть и болельщик МЮ, но рад за Арсенал сегодня и даже за Тоттенхэм и их первое место (у них действительно очень крутой новый тренер), жаль что это поражение не повлияет на чемпионскую гонку, потому что на дистанции как обычно Сити заберет свое...
+5
-4
+1
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Эксперимент
Ответ Alexmu77
Все по делу, Арсенал сегодня лучше сыграл. Сити еще повезло, что Ковачича не удалили, так бы реально "прибили", как написал автор, еще несколькими голами сверху. Канониров с победой!!!
Интересно, а чем был лучше Арсенал?
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Krauvec Cool
Вообще-то игрока Сити должны были удалить, это уму не поддаётся. Думаю нужно переиграть этот матч!
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Эксперимент
Просто команды очень осторожно играли чтобы не допустить ошибок, никто сильно не открывался до конца матча.
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Марк Вайс
Ответ Jovid Mirzoev
Голкипер Жиру 🤔 это что-то новое....
это отсылка к матчу Дженоа-Милан
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Vint-Z
Конкуренция в АПЛ, конечно, сумасшедшая- за зону ЛЧ чуть ли не половина клубов борются.
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Serik Alik
Ответ Eden Hazard
1 тайм 0 ударов по воротам, вымученная победа в конце игры - это прибил? А чё не раскромсал, уничтожил или аннигилировал?)
Отдоминировал!
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Антон Киселёв
Ответ Eden Hazard
1 тайм 0 ударов по воротам, вымученная победа в конце игры - это прибил? А чё не раскромсал, уничтожил или аннигилировал?)
Насчёт "вымученной" - вы точно матч смотрели, а не только статистику? Арсенал в конце матча играл классно, давил, Сити отвечал контратаками

А вот насчёт бредового заголовка невозможно не согласиться
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hustla story
Ответ Eden Hazard
1 тайм 0 ударов по воротам, вымученная победа в конце игры - это прибил? А чё не раскромсал, уничтожил или аннигилировал?)
фанам челси в тряпочку надо молчать вообще, вы после двух побед подряд из своих нор что ли вылезли)) посмещище всей европы)
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Mbest77
Арсенал в АПЛ
Краснодар в РПЛ
Идеальный вариант для чемпионств
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раскаявшийся жиробас
Ответ Эксперимент
Интересно, а чем был лучше Арсенал?
наличием Райса в центре поля и количеством забитых голов
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Baxadir
Ответ Эксперимент
Интересно, а чем был лучше Арсенал?
Всем
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Эксперимент
Ответ Baxadir
Всем
Просто хотел узнать чем именно лучше.
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Baxadir
Ответ Krauvec Cool
Вообще-то игрока Сити должны были удалить, это уму не поддаётся. Думаю нужно переиграть этот матч!
Много не думай бро, давление может подскочить
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