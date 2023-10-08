«Арсенал» прибил «Сити» – ждали 8 лет. Теперь лидирует с «Тоттенхэмом»!
Все решил гол на 0,04 xG.
И что мы только что посмотрели? «Арсенал» и «Ман Сити» забыли раскрасить центральный матч АПЛ. Все решил единственный гол Габриэла Мартинелли, который оценили в 0,04 xG.
Скучнейший матч решил рикошет от Аке
Победный мяч влетел в ворота «Сити» на 86-й минуте. Габриэл Мартинелли подхватил мяч у штрафной и решился на удар. Мяч попал в лицо Натану Аке, сильно изменил направление и дезориентировал Эдерсона – у него уже не было шансов среагировать.
И мы неслучайно не вспоминаем другие голевые моменты – их почти не было! «Сити» мог открыть счет уже на четвертой минуте, но после удара Йошко Гвардиола головой Деклан Райс вынес с ленточки. В следующей же атаке Натан Аке ворвался в штрафную и бил из хорошей позиции, но выше.
Еще запомнились момент, когда Хулиан Альварес прессингом накрыл Давида Райю и едва не переправил мяч в сетку. Эдди Нкетия бил из штрафной, но мимо.
И-и-и, кажется, больше ничего достойного (кроме момента, когда Майкл Оливер должен был удалить Матео Ковачича). Не верите нам, посмотрите на статистику. На левой стороне – карта ударов «Сити» с общим xG 0,41. Справа – удары «Арсенала» с xG 0,55. Решающий удар Мартинелли оценили на 0,04 xG.
Всего команды трижды пробили в створ. Мдааа.
Артета прервал депрессивную серию против «Сити»
Фиксируем радость «Арсенала».
● Лондонцы набрали 20 очко и обогнали «Сити» (18).
● Артета наконец обыграл «Сити» в АПЛ. До этого было семь поражений подряд с общим счетом 3-19.
● Это третья победа Артеты над «Сити», но две предыдущие были в Кубке Англии и в Суперкубке.
Для «Арсенала» это тоже долгожданная победа: последний раз «канониры» обыгрывали «Сити» в АПЛ в далеком 2015-м. Тогда победные мячи забили Тео Уолкотт (завершил карьеру) и голкипер «Милана» Оливье Жиру. Тренировал «Арсенал» даже не Унаи Эмери, а еще Арсен Венгер – вот так давно это было.
● С 2015-го у «Арсенала» в АПЛ накопилось всего две ничьих с «Сити» и аж 13 поражений. Какая же важная победа Артеты!
А что «Сити»?
● У «горожан» два поражения подряд в АПЛ. В прошлом туре сенсационно уступили «Вулверхэмптону» (0:1).
Вообще форма «Сити» так себе:
❌ «Вулверхэмптон» (1:2) (АПЛ)
❌ «Ньюкасл» 0:1 (Кубок Лиги)
🟢 «Лейпциг» 3:1 (Лига чемпионов)
❌ «Арсенал» 0:1 (АПЛ).
Синдром Родри? Слава Палагин предупреждал.
● А сейчас внимание: «Сити» впервые проиграл два матча в АПЛ с декабря 2018 года. Это лучший показатель в АПЛ – ближайший преследователь («Брайтон») проиграл в лиге дважды в октябре 2022-го.
«Арсенал» и «Тоттенхэм» лидируют в АПЛ 🤩
И не забудем про главное – таблицу. «Арсенал» набрал 20 очков и достал «Тоттенхэм». Да-да, в АПЛ сейчас лидируют «Арсенал» и «Тоттенхэм»!
Чуть ниже «Ман Сити», «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Брайтон». «Челси» не видно.
АПЛ уходит на международную паузу. У «Арсенал» впереди гостевой матч с «Челси», «Сити» примет «Брайтон», «Ливерпуль» в дерби зарубится с «Эвертоном».
У «Тоттенхэма» игра с «Фулхэмом» и отличный шанс сохранить первую строчку.
- Дата проведения
- 8 октября, 18.30, «Эмирейтс»
- Гол:
- 1:0 – 86 Мартинелли.
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Арсенал –
Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 75), Жоржиньо (Парти, 75), Эдегор, Райс, Троссард (Мартинелли, 46), Габриэл Жезус, Нкетиа (Хавертц, 75).
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Гвардиол, Льюис (Стоунз, 68), Ковачич (Матеуш Нунеш, 68), Бернарду Силва, Фоден, Холанд, Альварес (Доку, 68).
- Предупреждения:
- Жоржиньо (11), Бернарду Силва (23), Ковачич (29), Эдерсон (90), Габриэл Жезус (90).
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Фото: Gettyimages.ru/Ryan Pierse
Канониров с победой!!!
А вот насчёт бредового заголовка невозможно не согласиться
Краснодар в РПЛ
Идеальный вариант для чемпионств