Защитник «Краснодара» Оласа о соперничестве с «Зенитом»: «Благодаря своему стилю приобрели идентичность. Нет нужды оглядываться на кого-то»

Защитник «Краснодара» Оласа: благодаря своему стилю приобрели идентичность.

Защитник «Краснодара » Лукас Оласа высказался о соперничестве с «Зенитом ».

- После чемпионства появилось ли больше уверенности в своих силах? Теперь победа в лиге не кажется такой недостижимой задачей?

— Да, это так. То, что у нас получилось выиграть титул, стало очень важным этапом как для игроков, так и для клуба. «Краснодар» никогда не брал чемпионство, первая победа была особенно значима.

Мы продолжаем работать в том же духе. Очень усердно, с полной отдачей. У нас хорошая команда и отличный коллектив, поэтому всн возможно. Тяжело повторить наш успех, но мы постараемся.

— В плане ментальности «Краснодар» стал чемпионской командой? Можете сказать, что это «Зенит» должен гнаться за вами, а не вы за «Зенитом»?

— Честно говоря, не думаю об этом. Мы концентрируемся только на себе, на Краснодаре». Благодаря своему стилю мы приобрели собственную идентичность, нам нет нужды оглядываться на кого-то. Нужно просто играть в свой футбол и набирать максимум очков, – сказал Оласа.