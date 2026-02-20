  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Защитник «Краснодара» Оласа о соперничестве с «Зенитом»: «Благодаря своему стилю приобрели идентичность. Нет нужды оглядываться на кого-то»
12

Защитник «Краснодара» Оласа о соперничестве с «Зенитом»: «Благодаря своему стилю приобрели идентичность. Нет нужды оглядываться на кого-то»

Защитник «Краснодара» Оласа: благодаря своему стилю приобрели идентичность.

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о соперничестве с «Зенитом».

- После чемпионства появилось ли больше уверенности в своих силах? Теперь победа в лиге не кажется такой недостижимой задачей?

— Да, это так. То, что у нас получилось выиграть титул, стало очень важным этапом как для игроков, так и для клуба. «Краснодар» никогда не брал чемпионство, первая победа была особенно значима. 

Мы продолжаем работать в том же духе. Очень усердно, с полной отдачей. У нас хорошая команда и отличный коллектив, поэтому всн возможно. Тяжело повторить наш успех, но мы постараемся.

— В плане ментальности «Краснодар» стал чемпионской командой? Можете сказать, что это «Зенит» должен гнаться за вами, а не вы за «Зенитом»?

— Честно говоря, не думаю об этом. Мы концентрируемся только на себе, на Краснодаре». Благодаря своему стилю мы приобрели собственную идентичность, нам нет нужды оглядываться на кого-то. Нужно просто играть в свой футбол и набирать максимум очков, – сказал Оласа.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Советский спорт»
logoКраснодар
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoЛукас Оласа
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бычить и костоломить, потом толпой подбегать к арбитру)
Ответ KOT_B_yHTAX
Бычить и костоломить, потом толпой подбегать к арбитру)
Футбольный мир меняется,не только ж вам так выигрывать титулы!
Ответ KOT_B_yHTAX
Бычить и костоломить, потом толпой подбегать к арбитру)
Ну а Зенит по другому и не умеет.
Стиль - немного более усовершенствованная и принявшая коллективного озверина Балтика.
Ответ Архитектор Мендисабаль
Стиль - немного более усовершенствованная и принявшая коллективного озверина Балтика.
А почему нет? В конце концов, задача команды - выиграть чемпионат. Если это можно сделать в таком стиле - это решение.

Если же получающееся не нравится, то надо с судьями что-то делать, чтобы те активнее пресекали тактику "немелкого фола", а не ждать, что кто-то добровольно откажется от приносящей ему успех стратегии.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Краснодар» отдал Густаво Сантоса «Сочи» в аренду до конца сезона
19 февраля, 18:25Фото
Защитник «Краснодара» Оласа: «Русские – закрытые люди, но в целом все очень хорошие, приятные. В России больше всего впечатлил холод»
19 февраля, 17:37
Тимощук про 1:0 с «Краснодаром»: «Зенит» хотел взять реванш за Зимний кубок, по накалу игра получилась как официальная. Какие-то моменты были чересчур грубыми, но все остались довольны спаррингом»
19 февраля, 08:55
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
4 минуты назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
17 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
33 минуты назад
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Мейра о Зырянове: «Фантастическая личность, иметь такого босса – честь для «Газпрома» и «Зенита». Он джентльмен, одно из важнейших лиц в истории клуба»
вчера, 21:15
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» пропустил 4 гола от «Аль-Кадисии», «Аль-Хилаль» Бензема сыграет с «Аль-Таавуном» во вторник, «Аль-Наср» Роналду – с «Аль-Нажмой» в среду
вчера, 21:05
Рекомендуем